Розблокування українських портів – у центрі уваги розмови держсекретаря США Блінкена та голови МЗС України Кулеби – Держдеп

Результати соціологічного опитування оприлюднив університет Меріленду

Готовність американців платити ціну за підтримку України в її війні з Росією залишається високою. Спад цієї готовності у травні не став тенденцією: червневі показники вищі, ніж у травні, хоча й далі відстають від березневих, коли підтримка була найвищою.

Готовність американців платити ціну за підтримку України в її війні з Росією залишається високою

Про це свідчить останнє соціологічне дослідження щодо критичних проблем, результати якого оприлюднив університет Меріленду. В опитуванні, проведеному наприкінці червня, взяло участь 2208 респондентів. І як зазначає директор соціологічної служби університету професор Шіблі Теламі, результати дослідження «особливо примітні, якщо взяти до уваги підвищення цін на нафту та зростання інфляції, з якими зіткнулися американці від початку війни».

«І це має бути музикою для вух президента Джо Байдена, оскільки його адміністрація вклала значні кошти у підтримку України, зміцнення та розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) і у протидію Росії», - зауважив Теламі.

Соціолог звертає увагу на чотири ключові результати останнього дослідження.

По-перше, американці далі готові підтримувати Україну, навіть якщо це означатиме вищу вартість енергоресурсів та посилення інфляції. Серед респондентів, які брали участь у червневому опитуванні, 62% заявили, що готові терпіти більш високі ціни на електроенергію. Цей показник вищий, ніж у травні (59%), хоча й нижчий, ніж у березні (73%).

американці далі готові підтримувати Україну, навіть якщо це означатиме вищу вартість енергоресурсів та посилення інфляції

Подібним чином, 58% висловили готовність, заради допомоги Україні, миритися зі зростанням інфляції (у травні таких було 52%, а у березні 65%).

Готовність американців, заради захисту України, ризикувати життям солдатів армії США залишається низькою – 32%, хоч цей показник піднявся до березневого рівня після падіння в травні.

Другий ключовий результат дослідження, на який звертають увагу соціологи, полягає у значній відмінності між демократами та республіканцями у ступені готовності заплатити ціну за підтримку України.

«Розрив між ними поволі зростає; причому демократи висловлюють набагато більшу готовність платити ціну», - коментує отримані дані директор соціологічної служби Мерілендського університету.

Як зазначає професор Теламі, «у той час як 78% відсотків демократів готові миритися з вищими цінами на енергоносії, лише 44% республіканців кажуть те саме». Щодо готовності заплатити вищою інфляцією, то з цим згодні 72% демократів і лише 39% республіканців.

Що стосується готовності ризикувати, заради захисту України, життям американських солдатів, то у червні за це висловились 37% демократів і 22% республіканців.

Третім визначальним результатом дослідження, з погляду соціологів, стало уявлення американців про те, хто перемагає, а хто зазнає поразки у російсько-українській війні.

Хоча більшість респондентів кажуть, що наразі ані Росія, ані Україна не перемагають і не зазнають поразки, певну перевагу опитані вбачають на боці України.

На думку американців, Україна радше досягає перемоги, ніж зазнає поразки

На думку американців, Україна радше досягає перемоги, ніж зазнає поразки (27% до 20%), тоді як Росія терпить більше невдач, ніж успіхів (29% до 20%). Такої ж думки дотримуються як демократи, так і республіканці.

Незважаючи на те, що адміністрація Байдена виступала проти запровадження безполітної зони над Україною, американська громадськість дедалі більше підтримує цю ідею, - попри занепокоєння можливим посиленням конфронтації з Росією.

підтримка американцями «закриття неба» над Україною зросла

Згідно з результатами опитування, підтримка американцями «закриття неба» над Україною зросла з 56% у березні до 59% у травні та 65% у червні.

Ця тенденція вийшла за межі партійних ліній: дедалі більше республіканців (від 52% до 54% і до 57%) та демократів (від 61% до 64% і до 72%) підтримують запровадження безполітної зони, якщо війна триватиме.

Таким чином, результати дослідження засвідчують: готовність американців платити ціну за підтримку України залишається міцною.

«Це гарна новина для адміністрації Байдена, яка визначила своїм пріоритетом підтримку України», - пише професор Теламі. Як він зазначає, якби втома від війни в американському суспільстві зростала, це мало б політичні наслідки, вигідні Путіну.

«Адже лідери в демократичних країнах зазвичай чутливі до ставлення своєї громадськості», - висновує соціолог.

Динаміка настроїв в американському суспільстві, представлена в опитуванні університету Меріленда, простежується і в інших соціологічних дослідженнях у США.

Згідно з висновками впливового дослідницького центру Pew Research Center, більшість американців підтримуютть дії, вжиті адміністрацією Байдена у відповідь на російське вторгнення, включно із запровадженням суворих економічних санкцій проти Росії та відправкою військового обладнання і зброї в Україну. За даними травневого опитування Pew Research Center, більше дорослих американців схвалюють (45%), ніж не схвалюють (34%) реакцію адміністрації Байдена на російське вторгнення в Україну.