У Бостоні пройшли відразу два марші протесту: правих консерваторів і антифашистів

Мерія міста пообіцяла не допустити зіткнень між групами протестувальників

Тисячі демонстрантів зібралися в суботу в районі Boston Common у центрі Бостона, протестуючи проти акції під назвою «Свобода слова» (Free Speech), яку проводять в місті правоконсервативні угруповання.

Організатором заходу виступила група, що називає себе «Boston Free Speech». Один з лідерів об’єднання Джон Медлар заявив, що членами групи є «лібертаріанці, прогресисти, консерватори і незалежні (виборці)», спростувавши звинувачення в приналежності до правих радикалів.

«Ми рішуче засуджуємо дії Ку-клукс-клану, неонацистів, угруповань «ID Europa» і «Ванґард», – заявив він в інтерв’ю телекомпанії NBC.Нас з ними ніщо не пов’язує, і ми не хочемо, щоб вони брали участь у нашій акції».

Незважаючи на це, бостонське відділення руху «Black Lives Matter» (Життя чорношкірих мають значення) – Коаліція ANSWER – заявило напередодні, що збирається проводити власну контрдемонстрацію. В опублікованій заяві лідери групи повідомили, що збираються виступити не тільки проти дій націоналістів, а й проти соціальної нерівності і поліцейського насильства.

«Ті, хто найбільш «ефективно» завдає шкоди чорношкірим і кольоровим громадянам, які не носять білі капюшони і не марширують із смолоскипами, – йдеться в документі. – Замість цього вони агресивно патрулюють наші райони, вводять правову нерівність, систематично підтримують злидні».

Організатори акції «Free Speech» напередодні отримали офіційний дозвіл від міської влади, що обмежує число учасників заходу 100 демонстрантами.

Їх противники за дозволом не зверталися, не дивлячись на те, що про своє бажання взяти участь в акції вже заявило кілька тисяч людей, у тому числі члени ліворадикального руху ANTIFA.

«Ми не згодні з тактикою, стратегією і методами, які використовують антифашисти, але поважаємо їх готовність йти на жертви заради боротьби з фашистами», – пояснив один з організаторів контракції Ніно Браун.

За даними місцевої влади, антифашистський марш протесту зібрав не менше 15 тисяч осіб.

Мер Бостона Марті Волш заявив, що міська влада розробила план, який дозволить запобігти подіям, подібним до тих, що сталися минулого тижня в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

У свою чергу, як повідомляє кореспондент «Голосу Америки» з місця події, антифашисти, які зібралися на альтернативний марш, стверджують, що насправді білі націоналісти в цей раз тільки прикриваються своїм конституційним правом на свободу слова, щоб таким чином уникнути критики і обурення суспільства їх расистською і нацистською пропагандою.

Дивіться також: Вас розчулить те, як це містечко США об'єдналося у боротьбі iз ненависними націоналістами