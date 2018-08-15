США позбавили екс-голову ЦРУ, який критикує Трампа, доступу до дежавної таємниці

Президент Трамп у середу позбавив доступу до державної таємниці колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана. Рішення мотивоване міркуваннями національної безпеки. Бреннан тривалий час критикує Трампа і обстоює думку, що той змовився із Росією під час виборів 2016-го року.

На мене покладено унікальну конситуційну відповідальність, як на голову виконавчої влади та головнокомандувача - захищати державну таємницю та контролювати доступ до неї

Критики заявляли, що Бреннан та низка інших високопосадовців часів Обами користуються доступом до державної таємниці у власних комерційних цілях, очорнюючи при цьому президента США у ході виступів на різних каналах.

Справді низка колишніх високопосадовців Адміністрації Обами отримали високооплочувані посади експертів та колумністів у ЗМІ, які дуже критично ставляться до Трампа.

"На мене покладено унікальну конситуційну відповідальність, як на голову виконавчої влади та головнокомандувача - захищати державну таємницю та контролювати доступ до неї", - йдеться у заяві президента США, яка у середу зачитала речниця Білого дому Сара Сандерс.

Адмінстрація США також переглядає доступ до державної таємниці колишніх очільників американської розвідки, включно з колишнім Директором національної розвдіки Джеймсом Клеппером, екс-директором ФБР Джеймсом Комі, колишнім міністром юстиції Сьюзан Райс, колишніми агентами ФБР та ін. Всі ці особи у минулому критикували Трампа.

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