Актуально
Британія готується до коронації Чарльза III, в той час, як перед монархією постають виклики 21-го століття
Велика Британія готується до коронації короля Чарльза III, яка має відбутися в суботу. Десятки світових лідерів і глав держав запрошено на історичну подію, а очікується, що мільйони дивитимуться по телебаченню.
Церемонія відбудеться у лондонському Вестмінстерському абатстві, де у вересні відбулися похорони матері Чарльза, королеви Єлизавети II після її смерті у віці 96 років.
Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський, очолить двогодинну службу коронації. Порушуючи багатовікову традицію, він попросить присутніх на службі та мільйони людей, які дивляться по телевізору, вголос присягнути на вірність королю Чарльзу такими словами: «Я присягаю, що виявлятиму справжню вірність Вашій Величності, і Вашим спадкоємцям та правонаступникам відповідно до закону. Тож допоможи мені Боже».
Вперше у богослужінні також братимуть участь жінки-єпископи та лідери інших конфесій.
Британська помпезність
Подія буде сповнена надзвичайної пишності та помпезності. Очікується, що сотні тисяч людей зберуться вздовж маршруту від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства. Чарльз і його дружина, королева-консорт Камілла, поїдуть на службу в державній кареті Diamond Jubilee.
Чарльз сидітиме в коронаційному кріслі, яке використовується під час коронації британських монархів понад 700 років. В кріслі міститься камінь Скону, стародавній церемоніальний камінь, захоплений королем Едуардом I у шотландців у 1296 році. Король буде помазаний святою олією, привезеною з Єрусалиму. Процесійний хрест, подарований Папою Франциском, містить фрагменти, як кажуть, хреста, на якому був розп’ятий Ісус.
Кожна деталь церемонії має історичне та релігійне значення, розповів «Голосу Америки» королівський коментатор Річард Фіцвільямс.
«Коронація триває понад 1000 років, з 973 року нашої ери, коли король Едгар був коронований у [місті] Бат. Перша коронація у Вестмінстерському абатстві, про яку ми знаємо, відбулася при Вільгельму Завойовнику в 1066 році. І ритуал практично не змінився протягом століть», – сказав Фіцвільямс.
Після служби Чарльз і Камілла повернуться до Букінгемського палацу в кареті Gold State, яка була зроблена в 1762 році і використовувалася під час кожної коронації з 1831 року. Її буде запряжено вісьмома сірими кіньми.
Вуличні святкування
Чарльз офіційно став королем після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, 8 вересня. Коронація також є нагодою для британської громадськості привітати свого нового монарха. По всій країні заплановані громадські вуличні вечірки, хоча дощі, ще одна британська традиція, загрожують зіпсувати свято.
Це нагадуватиме коронацію Єлизавети 70 років тому, але є і важливі відмінності.
«Тоді була 25-річна королева. Проблема з королем Чарльзом і королевою Каміллою — і це їхній вік», — сказав Фіцвільямс.
Виклики
Вік - не єдиний виклик для 74-річного короля. Нещодавнє опитування показало, що 58% громадян підтримують монархію, але серед людей віком від 18 до 24 років рівень підтримки становить лише 32%.
«Я думаю, що він усвідомлює виклики, які стоять перед монархією – дуже важливо, щоб існувала певна форма прийняття зв’язків монархії з работоргівлею в минулі роки. Те, що він переймається екологією - чудово, я маю на увазі, що це дуже, дуже привабливо для молодшої бази», - сказав Фіцвільямс.
Наслідки розриву принца Гаррі та Меган із королівською родиною через звинувачення в расизмі, які палац заперечує, продовжують затьмарювати монархію. Гаррі має бути присутнім на коронації один і не братиме участі в службі.
Брат Чарльза принц Ендрю був фактично висланий після врегулювання справи про сексуальне насильство. Деякі бачать небезпеки для монархії.
«Велика загроза для майбутнього Дому Віндзорів полягає не в тому, що натовп штурмує ворота. Це не революція. Це стає неактуальним. Королева завжди говорила: «Нас мають бачити, щоб в нас вірили». Вони мають відігравати певну роль у житті країни», – сказав агенції Associated Press Роберт Хардман, автор книги «Королева нашого часу: життя Єлизавети II».
Королівська родина сподівається, що коронація надасть можливість для публічного святкування та відновлення самої монархії.
Це також ознаменує нову главу з новими викликами, які Чарльзу доведеться пройти, щоб зберегти актуальність королівської сім’ї в 21 столітті.
Всі новини дня
Які гарантії безпеки Україні після війни справді спрацюють - аналіз експертів
Як би не закінчилась війна Росії, Україна після війни потребуватиме міжнародних гарантій безпеки, тому що загроза агресії з півночі для України залишиться назавжди, переконаний експерт Гудзонівського інституту у Вашингтоні Люк Коффі.
“Росія завжди у зовнішній політиці надаватиме пріоритет Центральній та Східній Європі, тому що Володимир Путін та люди навколо нього знають, що без контролю та впливу на такі країни, як Україна та Білорусь, Росія лишається азійською країною, не європейською. А Росія хоче бути гравцем в Європі. Ми маємо розуміти, що навіть якщо Росію програє війну, вона повернеться. Ми повинні там мати потужну військову присутність”, - наголосив Коффі під час дискусії на тему “Чим завершиться війна в Україні”.
Співрозмовники панелі процитували колишнього радника з нацбезпеки президента США Збігнєва Бжезинського, який колись казав, що “без України Росія не може бути суперсилою”.
Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України, змалював три варіанти потенційних безпекових гарантій, які Захід може надати Україні.
Першим він назвав повне забезпечення України зброєю, щоб вона могла сама себе стримати від російської агресії. Цей сценарій Клімкін вважає нестійким та збитковим для самої України.
“Так зване українське стримування принципово не є стійким варіантом. Це несправедливо стосовно України та українців, це не спрацює, це створить ще одну спіраль невизначеності. Хто буде інвестувати в Україну (всередині чи ззовні), якщо у вас лишаються всі ризики, і якщо йдеться лише про українське стримування”, - зазначив Павло Клімкін.
Інший варіант - мережа міжнародних гарантій, коли різні країни дають персональні гарантії. Цей сценарій Клімкін вважає “проблематичним”, адже після Будапештського меморандуму, міркує експерт, українцям буде складно повірити запевненням партнерів.
“Таке рішення може бути лише транзитним, на шляху до членства в НАТО”, - каже Павло Клімкін.
Найефективнішими гарантіями безпеки для України колишній глава українського МЗС вважає членство в НАТО.
“Третій варіант - це НАТО. З усіма складними дискусіями про можливий прямий конфлікт з Росією, з усіма страхами й браком політичної волі в різних країнах, важкими дискусіями, як Росія може на це відреагувати, моє розуміння - Путін не зможе відреагувати на це з позиції сили, але для Заходу це був би момент правди, це був би спосіб уникнути безпекового вакууму. Вакуум безпеки навколо України - це причина, чому ми маємо війну з Росією”, - зазначив Клімкін і наголосив “нам потрібна стійка безпека як наслідок цієї війни”.
Люк Коффі із Гудзонівського інституту переконаний, що НАТО має почати роботу над планом щодо потенційного членства як символічного кроку для України. Крім того, експерт вважає, що залучення солдатів ЗСУ до Місії реагування НАТО також символічно демонструвало б зв'язок між Україною та військово-політичним альянсом.
“НАТО має запитати Україну, чи вона хоче брати участь у Місії реагування НАТО, я розумію, що в цій війні з національного виживання кожен солдат, якого Україна має, повинен бути на передовій і захищати свою Батьківщину, звільняти територію. Але зараз є багато українських солдатів за межами України, які беруть участь в навчаннях. Тож символізм тут був би дуже важливий. … Це справді показало б цей зв'язок між НАТО та Україною”, - аналізує експерт.
Крім того, він вважає необхідним для НАТО створити новий трастовий фонд, який би забезпечував ресурси для тренувань українських солдатів на новітньому військовому обладнанні.
“Я дуже хотів би бачити, що НАТО створило трастовий фонд з підтримки України. Після саміту в Уельсі НАТО створило 6 трастових фондів для різних напрямків фінансування України - на допомогу військовим, на розмінування, наприклад. З тих шести, три досі лишаються, бо вони досі актуальні для нинішньої війни. Я б запропонував створити четвертий, який би називався: “Тренуй сьогодні для завтра”, де НАТО об'єднало б ресурси та фінанси для навчань українських військових, щоб користуватись тим обладнанням, яке можливо ще не планують надавати Україні, але одного дня ми можемо вирішити надати їм це. Наприклад, якщо ми колись вирішимо давати їм винищувачі 4-го покоління F-16, у них вже будуть пілоти та команда з обслуговування”, - розповів Люк Коффі.
Ми повинні планувати нашу допомогу Україні, свої висновки, виходячи з розуміння, що Україна планує повністю відновити свою територіальну цілісність, включно з КримомЛюк Коффі
Коффі вважає, що західні лідери мають конкретизувати, яким вони бачать закінчення війни в Україні: “Ми повинні планувати нашу допомогу Україні, свої висновки, виходячи з розуміння, що Україна планує повністю відновити свою територіальну цілісність, включно з Кримом”.
Експерт додає, що Захід має суттєво посилити військову допомогу Україні, аби забезпечити її перемогу: “Ми даємо Україні достатньо військової допомоги, щоб вижити, але не достатньо, щоб перемогти”. За словами Коффі, деякі експерти у Вашингтоні вже обговорюють тренування українців у 2024 році і що наступна допомога США Києву залежатиме від успіху чи поразки нинішнього контрнаступу. “Це неправильний підхід” - переконаний експерт.
“Ми маємо змінити цей менталітет, замість того, щоб розглядати війну в Україні як низку індивідуальних битв, ми маємо дивитись на війну проти України як на тривалу кампанію, де США готує Україну до одного контрнаступу, але паралельно допомагає Україні вижити наступної зими, і тренує їх до наступного року”, - аналізує експерт Гудзонівського інституту.
Чи може Китай стати ефективним посередником між Україною та Росією - думки експертів
"Китай хоче підтримувати координацію та комунікацію з Росією, щоб зробити істотний політичний внесок до політичного врегулювання кризи". Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан в п'ятницю під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим в Гоа, Індії.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай заявляє про свою нейтральну позицію. Пекін не засудив російське вторгнення до України, а натомість закликав всі сторони до врегулювання конфлікту.
Китай також намагається зайняти роль посередника в конфлікті і на додачу до активного спілкування з Москвою, розпочав контакти з Україною. 26 квітня відбувся телефонний дзвінок між українським президентом Володимиром Зеленським та очільником Китаю Сі Цзіньпінем. У той же день Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї, а китайська сторона заявила про те, що відправить спеціального представника для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні.
За оцінкою Курта Волкера, колишнього спеціального посланця США в Україні в адміністрації президента Трампа, а зараз співробітника Центру аналізу європейської політики, війна все більше впливає на світ та Китай і це все більше не подобається Пекіну.
За його словами, війна зміцнила Захід, збільшила його військові витрати та рішучість. «Захід створив широкий режим санкцій, під які можуть потрапити китайські компанії, якщо вони їх порушать», - пояснює Волкер. І це, додає експерт, ускладнює фінансування та фінансові операції. Водночас Китай справді хоче мати більше бізнесу з Росією, але зараз на це існують обмеження. «Тобто багато речей незручні для Китаю. І якби війна закінчилася, вони могли б повернутися до нормального життя», - переконаний він.
Ще один фактор, який, за словами Волкера, впливає на позицію Китаю, - це ситуація на полі бою. Адже Пекін бачить, що наразі Росія не виграє. «І вони відчувають, що, можливо, можуть зіграти певну роль у пошуку рішення. Як я вже сказав, я не вірю, що вони зможуть це зробити, але думаю, що вони хочуть спробувати», - каже колишній дипломат.
Аллен Карлсон, доцент Корнельського університету та дослідник Китаю, також звертає увагу на те, що, Китай завжди був незалежний від Росії. Більш того, він згадує, що ще за часів Холодної війни відносини між Китаєм та СРСР були більше дружбою з розрахунку.
Що стосується сучасних відносин Росії та Китаю, то ключовим в них для Пекіна є саме економічна складова. «Китай піклується про себе. Його не турбує Росія. Він не дбає і про Україну також», - пояснює він. Експерт нагадує: торгові відносини між Китаєм і Україною до конфлікту були надзвичайно важливими для обох сторін. «І я думаю, що Китай, ймовірно, більш за все зацікавлений у тому, щоб спробувати знайти спосіб стабілізації відносин з Україною, який уможливив би повернення до попередніх торгових відносин», - каже Карлсон.
Китай хотів би послабити Захід, замінити США як головного світового лідера. Він хоче мобілізувати глобальний південь і вважатися почесним і нейтральним гравцем, тому і робить усі ці речі. Але це не означає, що Китай - на стороні Росії. Він – на стороні КитаюКурт Волкер, експерт Центру аналізу європейської політики
Волкер також переконаний, що для Китаю існують лише його інтереси. І вони не асоціюються з війною Росії проти України. Пекін не хоче бути в неї втягнутим. Його зацікавленість у тому, щоб продовжувати співпрацювати з ЄС, США та іншими країнами. Він хоче мати хороші відносини з Україною та Європою. А також взяти участь у реконструкції України. "Так, Китай хотів би послабити Захід, замінити Сполучені штати, як головного світового лідера. Пекін хоче мобілізувати глобальний південь і вважатися почесним, а також нейтральним гравцем. Тому він і робить усі ці речі. Але це не означає, що Китай - на стороні Росії. Він – на стороні Китаю. Тому найрозумніше, що потрібно зробити, — це зв’язатися з Китаєм і спробувати долучити його до цього процесу. Бо взаємодія з Україною насправді в інтересах Китаю", - пояснює Волкер.
Ян Джонсон, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, своєю чергою, пов’язує активізацію Китаю з заявою китайського посла у Франції Лу Шайе щодо того, що колишні радянські республіки не мають статусу у міжнародному праві.
За словами Джонсона, це викликало шок в Європі, особливо в Центральній та Східній, і змусило очільника Китаю Сі Цзіньпіна вжити певних дій. "Я думаю, що загалом позиція Китаю була дещо безсилою за останній рік. І тому виникла потреба в тому, щоб він зробив щось, щоб виглядати трохи більш нейтральним, хоча вони й не є нейтральними. Але вони повинні принаймні надати цьому такий вигляд", - пояснює він.
Китай вперше проголосував за резолюцію ООН, де йдеться про агресію Росії
Ще однією важливою подією стало голосування Китаю за резолюцію Генеральної Асамблеї щодо співпраці між ООН та Радою Європи. Це так звана регіональна резолюція, яка зазвичай приймається консенсусом. Проте, цього разу до неї додали положення щодо "викликів, які стоять перед Європою після російської агресії Росії в Україні та Грузії".
Росія запросила голосування та спершу намагалася прибрати це положення з тексту резолюції. Китай під час цього голосування традиційно утримався. Правка Росії не пройшла. У підсумку Китай підтримав текст резолюції, де говориться про агресію Росії. Це стало перше голосування Китаю в ООН "за" резолюцію, де згадується агресія Росії.
Волкер вважає, що Китай зробив це навмисно. По-перше, це м'який сигнал Путіну "почати припиняти цю війну, адже це не добре для бізнесу". По-друге, це, за словами Волкера, також частина свідомих зусиль Китаю відрізнити своє бажання отримати контроль над Тайванем від бажання Росії знищити Україну. "Більшість країн світу визнає Тайвань частиною єдиного Китаю. Пекін хоче поглинути Тайвань, але зробити це мирно. Він хоче, щоб Тайвань був багатим, а тайванський народ примирився з Пекіном, і все це протилежно тому, що робить Путін", - каже Волкер.
Карлсон же не надто оптимістичний щодо цього голосування Китаю, і не вважає це знаком щодо зміни китайського курсу "нейтральності". "Так, це - резолюція Генеральної Асамблеї ООН. Але в той же час, наскільки мені відомо, жоден китайський чиновник не говорив про те, що конфлікт спровокований російським вторгненням на територію України", - додає Карлсон. Він каже, справжнє значення мало би подібне голосування за резолюцію Ради Безпеки.
У той же час експерти не виключають, що активізація Китаю може свідчити про спробу включитися у перемовний процес між Україною та Росією. Одна історія успіху у Китаю вже є. У березні за посередництва Китаю Іран та Саудівська Аравія погодилися відновити дипломатичні відносини.
Китайське агентство Сінхуа, яке є, по суті, офіційним рупором Пекіна, висвітлюючи дзвінок Цзіньпіна та Зеленського, окремо написало про те, як і США, і ООН, і ЄС схвально привітали цей крок та висловили очікування, "що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні мирного врегулювання кризи в Україні".
Джонсон не виключає, що такі дії китайського лідера були направлені і на внутрішню аудиторію, адже Цзіньпіна нещодавно обрали на "безпрецедентний" третій термін. І тому, за оцінкою Джонсона, це також може бути способом виправдати цей третій термін. "Що я - міжнародний державний діяч і, можливо, зможу досягти угоди в цій дуже складній ситуації. Але я не бачу, щоб Китай дійсно чимось ризикував. Я вважаю, що для того, щоб угода спрацювала, миротворець повинен чимось ризикнути, викласти щось сміливе на стіл і змусити інших людей погодитися на це", - попереджає Джонсон.
Експерти переконані: китайський лідер чудово знає, що Путін – непередбачуваний
У той же час експерти переконані: китайський лідер чудово знає, що Путін – непередбачуваний, а також, що в питаннях України – він ірраціональний, тому не мають великих сподівань на прорив у досягненню миру.
Джонсон сумнівається, що Сі Цзіньпін справді може сісти з Путіним і сказати: "Вам потрібно вийти з Донбасу", - передати йому справжнє неприємне повідомлення. "Я не бачу у них таких близьких стосунків. Я думаю, що війна ще в активній фазі. Обидві сторони вірять, що вони можуть перемогти, і поки обидві сторони будуть думати, що вони можуть перемогти, буде важко зупинити бої. Серйозні переговори можуть бути тільки, після українського контрнаступу", - каже він.
Наступні кілька місяців покажуть, наскільки серйозними наміри Китаю щодо втручання у ситуацію. За словами Карлсона, якщо після дзвінка почнеться активізація дипломатичних відносин між Україною та Китаєм, наприклад, відбудеться візит очільника українського МЗС Дмитра Кулеби до Китаю, або навпаки його колега Цінь Ґан приїде до Києва, це свідчитиме про серйозність китайських намірів відійти від нейтралітету та включитися у переговорний процес.
Клінтон «знав» про війну Путіна ще 2011, а Трамп обіцяє її «легко» зупинити
Колишній американський президент Білл Клінтон сказав, що він ще 2011 року помітив реваншистські наміри російського президента Путіна і побачив загрозу війни для України.
Газета Financial Times пише, що твердження пролунало від Білла Клінтона 4 травня в Нью-Йоркському культурному центрі The 92nd Street Y під час зустрічі, в якій також брала участь його дружина Гілларі, колишня держсекретарка США.
Білл Клінтон був президентом Сполучених Штатів з 1993 до 2001 року.
1994 року він разом з президентом Росії Борисом Єльциним, британським прем'єр-міністром Джоном Мейджором та українським президентом Леонідом Кучмою 1994 року підписали в Будапешті меморандум, що зобов’язав сторони «поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України».
2003 року Путін на посаді президента Росії підписав договір, що підтверджував наземний державний кордон з Україною.
Але за словами Клінтона Путін у розмові на форумі в Давосі 2011 року дав йому зрозуміти, що не хоче дотримуватися договорів щодо України.
«Владімір Путін сказав мені 2011 року, за три роки до того, як він захопив Крим, що він не погоджується з угодами, які я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: «Я з цим не згоден, я це не підтримую і я цим не зобов'язаний. І від того дня я знав, що це лише питання часу», - цитує колишнього американського президента нью-йоркський кореспондент FT.
Гілларі Клінтон також додала, що, на її думку, Путін «вважає, що він веде праведну боротьбу проти західної демократії, аби відтворити, наскільки він зможе, Російську імперію. Отже, він не зупиниться».
Клінтони разом наголосили на важливості підтримки України, оскільки здобутки Путіна, за їхніми словами, лише додали б йому сміливості.
Трамп каже, що з Путіним домовитися «легко»
Гілларі Клінтон окремо підкреслила, що Україна матиме шанс на успішні мирні переговори з Путіним лише у разі завдання Росії поразок на полі бою.
Тим часом колишній президент США Дональд Трамп нещодавно заявив британському телеканалу GB News, що він міг би «легко» покласти край російській війні проти України, швидко домовившись з Путіним і з Зеленським.
Трамп був президентом з 2017 до 2021 року, і він не раз критикував свого попередника Барака Обаму за політику щодо Путіна, коли Росія 2014 року захопила український півострів Крим і підштовхнула початок війни сході України.
В інтерв’ю оприлюдненому 3 травня Дональд Трамп не говорив про те, до яких конкретно кроків він би вдався, щоб зупинити війну і не сказав, яких міркувань він би дотримувався.
«Якби я був президентом, то я скажу, що я б поклав край війні за один день. Це забрало б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я знаю добре Путіна. Я б це зупинив… Це було б легко. Домовленість була б легкою. Багато в чому тут йдеться про гроші. Багато стосується військової (допомоги), яку ми надаємо, але я б домовився за 24 години. Ту війну треба припинити. Та війна це лихо», - сказав Дональд Трамп.
Баланс сил на полі бою, контрнаступ ЗСУ та можливі сценарії: оцінки британського історика. Відео
Одна з найпопулярніших щотижневих програм про війну в Україні у Європі – британський подкаст Battleground: Ukraine (Поле бою: Україна).
Форум