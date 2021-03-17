Чому Британія хоче збільшити ядерний арсенал?

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив 16 березня нову програму зміцнення національної безпеки й оборони, яка зокрема передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок на озброєнні країни.

Досі Лондон заявляв, що прагне зменшувати свій ядерний арсенал, і 2010-го року Британія встановила верхню межу кількості ядерних боєголовок на рівні 180, але тепер Джонсон проголосив, що межею буде 260 боєголовок.

Сполучені Штати будуть нашим найбільшим союзником та особливо близьким партнером в обороні, розвідці та безпеці. Відданість Британії справі гарантування безпеки у нашому європейському домі залишається безумовною і непохитною.

Борис Джонсон сказав, що причиною такого рішення стало зростання загрози від ядерних держав, а також країн, що намагаються створити власні ядерні озброєння та від ядерного тероризму підтримуваного державами.

У розпал Холодної війни Британія мала понад 500 ядерних боєзарядів, якими були озброєні підводні човни і літаки.

Після розвалу СРСР британський арсенал був різко скорочений, і країна відмовилася від ядерних бомбардувальників, залишивши лише озброєні ядерними ракетами підводні човни.

Джонсон, перераховуючи у вівторок «ворожі держави», окремо згадав Росію і зауважив, що незабаром минає 3 роки з того часу, як «російська держава застосувала хімічну зброю в Солсбері».

Він також сказав, що «немає сумнівів у тому, що Китай становитиме велику загрозу», але також говорив про можливість «позитивних економічних відносини» з Пекіном.

Прем’єр-міністр говорив про роль британських Національних кіберсил, які за його словами «здійснюватимуть наступальні кібероперації проти терористів, ворожих держав та злочинних груп».

«У всіх наших починаннях Сполучені Штати будуть нашим найбільшим союзником та особливо близьким партнером в обороні, розвідці та безпеці. Відданість Британії справі гарантування безпеки у нашому європейському домі залишається безумовною і непохитною, що втілено в очолюваному нами розташуванні військ НАТО у Європі», - сказав Борис Джосон.

Загроза від «заможних тираній»

Оцінюючи ситуацію з міжнародною безпекою, британський міністр закордонних справ Домінік Рааб закликає звернути увагу на те, що спільна економічна вага країн з авторитарними режимами може перевищити багатство демократичних держав світу.

В оприлюднених перед Аспенським безпековим форумом у США витягах з промови міністра стверджується, що демократія у світі зараз під загрозою і «відступає».

«Це має значення для нас вдома, бо стабільні демократії, які поважають свободу, менш схильні розпочинати війни, надавати прихисток терористам чи спричиняти масові потоки мігрантів», - йдеться у промові.

Заяви британських урядовців стали ознакою намагань Лондона налагодити нові системи економічної співпраці та безпеки після того, як Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

«Без потужності, без економічної, військової, дипломатичної, культурної ваги ми нічого не зможемо зробити», - наполягає міністр.

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії Кеір Стармер звинуватив контрольований Консервативною партією уряд у започаткуванні «епохи відступу».

Опозиція, а також деякі інші британські політики закидають урядові непослідовність зокрема, коли йдеться про відносини з Китаєм.

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