Країни НАТО підтримують можливе членство України та Грузії в Альянсі - звіт

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оприлюднив звіт роботи Альянсу за 2020 рік, де, серед іншого, йдеться про співпрацю з Україною.

У документі мовиться, що Україна є “одним із найбільш постраждалих партнерів НАТО.

“Впродовж 2020 року Альянс залишався непохитним у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності”, - мовиться у звіті НАТО.

“Союзники НАТО також залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі Грузії та України, відповідно до рішення Бухарестського саміту від 2008 року та наступних самітів”, - зауважують автори звіту.

Допомога НАТО Україні

Загалом, у документі йдеться, що НАТО торік інвестувало в 16 різних програм в рамках Комплексного пакету допомоги Україні.

Альянс залишається непохитним у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності.

“У 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, в рамках Програми професійного розвитку Україна-НАТО відбулись тренінги для сотень українських фахівців, які працюють в уряді у сфері євроатлантичної інтеграції”, - прозвітував генсек НАТО.

Серед іншого, НАТО в Україні інвестувало торік у тренування військових, підтримку реформ оборонного та безпекового секторів, у допомогу українцям під час розробки стратегії національної безпеки, законодавства щодо розвідувальної діяльності, а також у створення та розвиток нового Міністерства з питань ветеранів.

У документі також йдеться, що Комплексний пакет допомоги Україні, затверджений ще у 2016 році, наразі перебуває у процесі перегляду. До кінця 2021 року його можуть змінити, адаптувавши до нових обставин в Україні.

“У регіоні Чорного моря союзники виділили свої війська та обладнання для підтримки військової присутності на землі, в морі та в повітрі”, - звітує генсек НАТО.

НАТО використовує подвійний підхід до Росії: оборона та діалог.

У 2020 році НАТО активізувало співпрацю з питань повітряної підготовки та контролю в повітрі, а також збільшило присутність військово-морських сил країн-членів НАТО в Чорному морі.

Це, cеред іншого, “надало можливості для тренування партнерів Грузії та України з НАТО”.

Росія продовжує хвилювати союзників НАТО

Президентуючи звіт НАТО за 2020 рік, генеральний секретар Столтенберг назвав Росію країною, яка лишається “напористою і дестабілізуючою”.

“НАТО використовує подвійний підхід до Росії: оборона та діалог”, - йдеться у звіті.

“У 2020 році союзники лишалися стурбованими через дестабілізуючу політику Росії та провокаційні військові дії поблизу кордонів НАТО, а також через її (Росії - ред.) традиційні та гібридні операції, зокрема в Лівії, Сирії та Україні”.

Також активізована робота, щоб відреагувати на безпекові наслідки зростаючого ядерного арсеналу Росії.

Бюджет НАТО росте

Загалом, звіт НАТО за 2020 рік свідчить про збільшення фінансових вливань в оборону членів Альянсу.

За даними звіту, військовий бюджет європейських країн НАТО та Канади зріс порівняно з попереднім роком, і склав 1,73% від ВВП країн (у 2019 році ця цифра була на рівні 1,55% від ВВП).

Франція та Норвегія стали країнами, які виконали фінансову ціль альянсу - їхні витрати на оборону зросли до 2% від ВВП.

Витрати Німеччини також зросли, втім наразі лишаються на рівні 1,56%.

Загальні витрати на безпеку країн НАТО вже другий рік поспіль перевищили один трильйон доларів.

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