Українці завдають серйозної шкоди найбільш боєздатним підрозділам РФ – Міноборони Британії

Принаймні один найсучасніший російський танк, Т-90М, був знищений у боях, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному оновленні щодо війни в Україні. Цей танк, представлений в 2016 році, має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації. РФ має на озброєнні близько ста таких танків, у тому числі в Україні.

«Конфлікт в Україні завдає серйозної шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів і найсучасніших засобів Росії. Після цього конфлікту Росії знадобиться значний час і кошти, щоб відновити свої збройні сили», - заявляє британське Міноборони, вказуючи на те, що зробити це буде складно через санкції.

Тим часом Міністерство оборони України повідомило про знищення ще одного російського корабля. «В районі українського острову Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту "Bayraktar TB2" було уражено десантний катер росіян проекту 11770 "Серна" та два зенітних ракетних комплекси "Тор"», - йдеться на офіційній Твіттер-сторінці Міністерства.

Також про вдалий наступ ЗСУ на північ та схід від Харкова, де українці звільнили кілька населених пунктів, повідомляє в оновленні за 6 травня Інститут дослідження війни, вашингтонський аналітичний центр.

«Ця українська операція переростає в успішний, ширший контрнаступ — на відміну від більш локалізованих контратак, які українські сили проводили протягом всієї війни, щоб убезпечити ключову місцевість і зірвати наступальні операції Росії».

Військові аналітики вказують на те, що українські сили відвойовують територію вздовж широкої дуги навколо Харкова, демонструючи «готовність українських військових зосередити сили, необхідні для таких масштабів наступальних операцій, замість того, щоб розгорнути ці наявні сили для оборони на сході України, що додатково свідчить про впевненість українських військових у відсічі триваючих російських операцій з оточення українських сил у районі Сєвєродонецька».

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