Велика Британія не збирається достроково відкликати свого посла до США попри обурення президента Трампа негативними оцінками його адміністрації в конфіденційних дипломатичних листах, які оприлюднила британська газета.

Речник прем'єр-міністра Терези Мей заявив, що вона і далі повністю підтримує британського посла Кіма Даррока, хоча Лондон водночас висловлює жаль у зв’язку з публікацією звітів.

Я не знаю посла, але у США його не люблять і не мають про нього позитивної думки. Ми більше не будемо вести з ним справи.

​Британський уряд зазнав нетипово відвертої і гострої критики з боку американського президента.

У понеділок Дональд Трамп висловив додаткове обурення чільним британським дипломатом, який, згідно з оприлюдненими уривками листів, називав американського президента невпевненим у собі, а його адміністрацію некомпетентною.

Трамп також скористався дописом у Twitter, щоб напряму докоряти Терезі Мей, яка допрацьовує останні тижні на посаді голови уряду.

“Я був дуже критичний щодо того, як Сполучене Королівство і прем’єр-міністр Тереза Мей працювала з Брекзитом. Якого безладу натворила вона та її представники. Я казав їй, як це треба було робити, але вона вирішила піти іншим шляхом”, - заявив він у першій частині допису.

Далі президент зосередився на справі головного британського дипломата у Вашингтоні: “Я не знаю посла, але у США його не люблять і не мають про нього позитивної думки. Ми більше не будемо вести з ним справи. Для чудового Сполученого Королівства добре те, що вони незабаром матимуть нового прем’єр-міністра. Хоча мені минулого місяця дуже сподобався чудовий державний візит, найбільше враження у мене було від королеви!”

Хто розкрив таємну переписку?

Скандал довкола британського посла у Вашингтоні спалахнув у вирішальні тижні боротьби за лідерство в урядовій Консервативній партії Великої Британії.

Обраний наприкінці цього місяця партійний лідер стане прем’єр-міністром замість Терези Мей.

Боротьба за голоси рядових консерваторів відбувається між колишнім міністром закордонних справ Борисом Джонсоном і теперішнім керівником зовнішньополітичного відомства Джеремі Гантом.

У Лондоні лунають припущення, що особа, яка передала газеті Mail таємні дипломатичні звіти, зробила це у намаганнях вплинути на політичні процеси всередині країни, нехтуючи негативними наслідками для трансатлантичних відносин.

“Я дав чітко зрозуміти, що не поділяю оцінок посла ні стосовно адміністрації США, ні щодо відносин з адміністрацією США, але я виступаю на захист його права робити відверті оцінки”, - сказав Джеремі Гант.

Британські урядовці заявили про розслідування з метою виявлення особи, котра, як виглядає, порушила закон про збереження конфіденційної інформації.

Що написала газета?

Часопис Mail on Sunday минулої неділі надрукував статтю із витягами з дипломатичних звітів за приблизно трирічний період, починаючи з 2017 року.

У тих листах зокрема сказано, що Дональд Трамп “випромінює невпевненість”, і тому посадовцям, які мають з ним справу, розмови краще починати з позитивних оцінок чогось, що він нещодавно зробив, а також говорити просто й однозначно.

“Ми не вважаємо, що ця адміністрація стане суттєво нормальнішою, менш дисфункціональною, менш непередбачуваною, менш розділеною на фракції, менш дипломатично незґрабною та недолугою”, - цитує газета.

Mail також переповідає припущення посла, що Трампа “не можна списувати”, бо він має здатність виживати в скандалах і “виходити з полум’я пошкодженим, але цілим, як Шварцнеґер в останніх сценах фільму Термінатор”.

Там стверджується, що президент може виграти другий термін на посаді.

Щодо переважно спростованих звинувачень про зв’язки табору Трампа з Росією в одному з давніх листів було сказано: “Не можна відкидати ймовірності найгіршого”.

У поданому уривку дипломатичної переписки також міститься припущення про дієвість обережної критики президента Трампа.

“Можливо завоювати більшу повагу цього президента, якщо деколи заперечити йому, за умови, що висловлювання на людях не будуть неочікуваними і лунатимуть розсудливо, спокійно та без переходу на особистість”, - сказано у звіті.

У рядках приписаних послу Дарроку також є застереження, що, незважаючи на близькість у відносинах Лондона та Вашингтона, і зокрема попри успішність нещодавнього державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії, гасло “Америка насамперед” залишається для тієї адміністрації головним.



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