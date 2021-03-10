Королівська родина хоче «приватно» вирішувати проблеми озвучені в інтерв’ю Меґан і Гаррі

Британська монархія вимушена реагувати на звинувачення про расизм і брак підтримки, що пролунали від Меґан Маркл, американської дружини принца Гаррі, онука королеви Єлизавети Другої.

Британські коментатори вказують, що сам факт офіційного реагування Букінгемського палацу дуже незвичайний і свідчить про намагання королівської родини згасити скандал та зменшити негативний розголос.

Порушені проблеми, особливо щодо раси, турбують, і хоч деякі спогади можуть відрізнятися, їх розглядають дуже серйозно і вирішуватимуть приватно в родині.

Королева Єлизавета Друга є головним уособленням конституційної монархії і главою держави, хоч і з символічними повноваженнями.

Звинувачення про висловлювання з боку неназваних представників королівської родини щодо кольору шкіри дитини Меґан і Гаррі містяться в майже двогодинному інтерв’ю американській телезірці Опрі Вінфрі, що було оприлюднене цього тижня.

Меґан Маркл, яка очікує другу дитину, також розповіла в телеінтерв’ю, що вона була не готова і не знала про умови, в яких їй довелося жити у британській королівській родині одразу після одруження.

Вона скаржилася на обмеження і відрізаність від зовнішнього світу, що призвело до, як вона сказала, серйозних проблем з її психічним здоров’ям включно з думками про самогубство.

«Вся родина дуже засмучена, дізнавшись, якими важкими були минулі кілька років для Гаррі і Меґан», - сказано в короткій офіційній заяві Букінгемського палацу 9 березня.

У заяві також йдеться про стурбованість згаданими (в інтерв’ю) проблемами «особливо щодо раси».

Але там також міститься зауваження, що сторони можуть по різному пам’ятати згадані події чи розмови.

У Великобританії коментатори зауважують на тому, що монарша родина наполягає на «приватному» вирішенні своїх внутрішніх проблем.

Хоча Меґан Маркл і принц Ґаррі натякнули про серйозні тертя між ними та батьком, принцом Чарльзом, а також братом, принцом Вільямом, та його дружиною, заява Букінгемського палацу проголошує: «Гаррі і Меґан як членів родини завжди будуть дуже любити».

Подружжя Меґан і Гаррі 2019 року відмовилося від виконання обов'язків членів монаршої родини у Великобританії і вони переїхали спочатку до Канади, а потім Сполучених Штатів.

Вони мешкають з сином у Лос-Анджелесі і очікують народження другої дитини.

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