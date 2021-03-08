"Замість квітів подаруйте нам повагу": в українських містах проходять акції за ґендерну рівність

В українських містах 8 березня проходять акції за права жінок. Зокрема, у центрі Києва зібрались кілька тисяч учасників маршу.

Учасники принесли плакати із написами "Свобода, рівність, жіноча солідарність", "Права жінок – права людини", "Жінки - союзники, а не суперники", "Справжні чоловіки - феміністи", "Підтримай модель рівності - повагу до честі й гідності", "Жінки - це більшість, яка живе на правах меншості", "Обирай фемінізм: стань голосом тих, у кого його забрали".

На початку акції на Михайлівській площі були присутні і противники заходу, учасники праворадикальної організації "Традиція і порядок", які заявили про "операцію з порятунку феміністок". Їх із учасниками акції розділив "кордон" поліції.

"Жіночий" марш, як кажуть його організатори (зокрема, міжнародні правозахисні організації та низка українських жіночих та ЛГБТ-об’єднань), має на меті привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків та домашнього насильства.

Серед вимог – ратифікація Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Цьогорічне гасло: "У пандемії жіноче обличчя".

Як раніше визнавав Держдеп, "пандемія COVID-19 унікальним чином і непропорційно сильно вплинула на жінок - від збільшеного рівня насильства проти жінок до посилення нестабільності зайнятості".

Голос Америки повідомляв навесні, що за оцінками агенції ООН із репродуктивного здоров'я кожні три місяці карантину можуть приносити 15 мільйонів нових випадків домашнього насильства проти жінок, ніж зазвичай.

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок і назвав 8 березня "особливим днем" і святом "перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю".

"Сьогодні наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими... Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості ", - йдеться у дописі Зеленського на Facebook.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

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