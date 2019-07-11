Британський корабель втрутився для захисту танкера від іранців, які заперечують причетність

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що британський військовий корабель був задіяний для захисту британського нафтового танкера від іранських бойових кораблів біля Перської затоки.

“Корабель Montrose був змушений розташуватися між іранськими кораблями і танкером British Heritage та голосом попередити іранські кораблі, які після того вирушили геть”, - сказано у заяві міністерства у Лондоні.

Згідно з повідомленнями британські гармати були наведені на кораблі противника, але жодних пострілів не пролунало.

Минулого тижня поблизу Гібралтару британські морські піхотинці висадилися на іранський танкер Grace 1 і заарештували судно через підозри, що його нафта була призначена для Сирії всупереч санкціям.

Тегеран тоді заявляв, що діятиме у відповідь, але у четвер іранська Революційна гвардія заперечила британські повідомлення, що п’ять її суден зі зброєю наближалися до танкера British Heritage і вимагали його зупинки в іранських водах.

Іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф сказав, що британські твердження неправдиві і мають на меті створення напруженості.

Вузький нафтовий коридор

З Перської затоки у світовий океан проходять танкери, які транспортують близько п'ятої частини усієї світової нафти.

Напруженість між Іраном та Сполученими Штатами і союзниками різко зросла на тлі посилення тиску на Іран з боку Вашингтона.

США заявили, що обмежать можливості Ірану продавати нафту, а Тегеран у відповідь пригрозив заблокувати нафту з інших країн регіону.

За останні місяці у районі Перської затоки відбулася низка нападів на танкери, підозра за які впала на Іран.

У Тегерані заперечують причетність до нападів, але визнали нещодавнє збиття американського безпілотного літака, який згідно з твердженням іранці залетів у їхній повітряний простір.

Президент Дональд Трамп повідомив, що американські збройні сили були напоготові завдати удару у відповідь, але він скасував бойову операцію в останні хвилини.

Цього тижня чільний військовий представник у Вашингтоні повідомив, що США ведуть переговори з іншими країнами про створення міжнародної коаліції для захисту мореплавства біля берегів Ірану та Ємену.

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