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США пропонують коаліцію для охорони мореплавства біля Ірану і Ємену

Генерал Данфорд

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд оголосив про плани створення міжнародної військової коаліції для гарантування безпеки судноплавства у водах поблизу Ірану і Ємену.

Генерал Данфорд повідомив, що США ведуть переговори з низкою країн, які можуть підтримати плани і надати свої кораблі для патрулювання й супроводу комерційних суден.

“Я вважаю, що ймовірно упродовж кількох наступних тижнів ми з’ясуємо, які країни мають політичну волю підтримати таку ініціативу і тоді ми працюватимемо безпосередньо з військовими щодо того, які саме конкретні можливості можуть бути використані”, - сказав генерал журналістам після наради у вівторок за участю міністра оборони США Марка Еспера та державного секретаря Майка Помпео.

Американська сторона пропонує командні кораблі, а також свої можливості спостереження.

/**/ /**/ /**/ Президент США Дональд Трамп
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Поштовхом для пропозицій США стали напади минулого місяця на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Кількома днями по тому іранські сили збили в затоці американський військовий безпілотний літак.

Президент Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові були завдати ударів по іранських цілях, але в останній момент рейди були скасовані.

У травні в регіоні зафіксували напади на чотири інші танкери.

Іран неодноразово погрожував закрити Ормузьку протоку, через яку транспортують майже п’яту частину світової нафти, якщо іранцям чинитимуть перешкоди з нафтовим експортом.

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Попри обурення президента Трампа Велика Британія не збирається достроково відкликати свого посла до США. Відео

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