Після Вашингтона, Кулеба летить до Брюсселя, де планує зустрітись з генсеком НАТО

В понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Альянсу.

Основним питанням, яке планує обговорити українська сторона, є безпекова ситуація в регіоні. Про це Кулеба повідомив пресі під час брифінгу 12 листопада.

"Ситуація серйозна. Ми працюємо і всередині країни, і на зовнішньополітичній арені над максимальною мобілізацією наших партнерів та мобілізацією наших можливостей ефективно протидіяти цій гібридній кризі", - говорить очільник українського МЗС.

Під час свого візиту до Брюсселя, Кулеба також планує зустрітись із міністрами закордонних справ низки країн ЄС.

Цього тижня Кулеба провів переговори у Вашингтоні.

США засвідчили свою підтримку підвищенню статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, мовиться в Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаній під час візиту Кулеби до Вашингтона.

Під час візиту держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України перед лицем російської аргесії.

«Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непорушною, - заявив держсекретар США після час зустрічі з Кулебою. - Сьогодні я знову це повторив. Ця позиція не зміниться. Ми підтримуємо Україну».

Візити Кулеби до США та Європи відбуваються на тлі повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу України. В уряді США уважно слідкують за пересуваннями російських військ.

"Ми продовжуємо бачити пересування російських військ в західних регіонах а також поблизу України, що викликає занепокоєння", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу для преси в понеділок.

Він зауважив, що США уважно слідкують за ситуацією і закликають Росію бути більш прозорою і "чітко пояснити свої наміри" а також виконувати Мінські домовленості і поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Москва відкидає звинувачення у ескалації в регіоні.

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