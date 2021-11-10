Візит Кулеби до США є "дуже вчасним" з огляду на безпекові виклики в регіоні, говорять експерти в США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та делегація українських посадовців перебувають із візитом у Вашингтоні.

На порядку денному - підписання нової Хартії стратегічного партнерства України та США, проведення засідання Комісії стратегічного партнерства під головуванням Держсекретаря США Ентоні Блінкена та Кулеби.

Візит відбувається на тлі повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу України і американські експерти називають візит Кулеби до Вашингтона дуже вчасним, а питання безпеки - основним в переговорах.

Безпека України, зокрема у контексті напруженості на сході та в Білорусі - серед питань, які українська сторона планує обговорити у США, повідомив Кулеба пресі напередодні.

Колишній посол США в Україні, віце-президент Американського інституту миру Вільям Тейлор вважає візит нагодою узгодити дії двох країн у відповідь на ескалацію напруги в регіоні.

"Як нам відомо, росіяни переміщували військові сили в регіоні з не зовсім відомою метою. Російське керівництво зробило деякі заяви, що викликають занепокоєння і в яких вказується, що Україна - несправжня країна і це є досить загрозливим і провокаційним, - сказав Тейлор в коментарі "Голосу Америки". - Отже, тепер гарний час для США та України, щоб координувати зусилля, розробити плани, зміцювати зв'язки".

Адміністрація Байдена активно діяла у відповідь на подібне нагромадження російських військ поблизу кордону з Україною навесні

Тейлор нагадав, що адміністрація Байдена провадила активні дії, коли подібне нагромадження військ поблизу кордону з Україною відбувалось навесні. Серед таких дій Тейлор назвав координацію з союзниками в Європі, дзвінки посадовцям, надання запевнень українській стороні.

"Також тоді президент Байден дзвонив президенту Путіну і говорив йому відступити, що, очевидно, і сталось. Росія відвела більшість військ, хоча певне устаткування і залишилось", - додає експерт.

Візит Кулеби відбувається одразу після поїздки директора ЦРУ до Москви, "де, очевидно, той висловив занепокоєння уряду США ескалацією, яку проводить Москва"

"Цей візит- вчасний", - погоджується Марк Сімаковські, аналітик американського центру "Атлантична Рада", в коментарі "Голосу Америки". Він додає - візит відбувається одразу після поїздки директора ЦРУ до Москви, "де очевидно, той висловив занепокоєння уряду США ескалацією, яку проводить Москва".

"Інтенсифікація і ескалація тиску Росії, переміщення військ в регіоні викликають найбільше занепокоєння і стануть предметом обговорення", - говорить Сімаковські і називає розбудову демократії та подолання корупції серед решти важливих питань.

"Цей візит міністра закордонних справ а також те, що Зеленський спілкувався з Байденом особисто - дуже позитивно", - додає Сімаковські.

Він переконаний - спілкування України та США значно покращилось і "Сполучені Штати роблять рішучі кроки у відповідь на російську агресію, але, звичайно, можна робити більше і, гадаю, ця адміністрація все ще вирішує, як далеко вона хоче йти в підтримці України".

Дивіться також: Євросоюз звинуватив Лукашенка у негуманному маніпулюванні мігрантами з метою тиску на Європу. Відео