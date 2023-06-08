Допомога Британії постраждалим від повеней в Україні прийде через ООН та Червоний Хрест - Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Вашингтона назвав руйнування Каховської дамби "жахливим" і повідомив, що британська розвідка ще встановлює відповідальних за скоєне.

"Ми все ще встановлюємо точну причину нападу на греблю в Україні. Але я хочу, щоб люди знали, що ми робимо свій внесок, підтримуючи українців у тому, що вони роблять. Ми ще раніше надали кошти для Організації Об’єднаних Націй і Червоного Хреста, передбачаючи подібні інциденти. Зараз ці ресурси переміщуються в регіон, щоб допомогти постраждалим сім’ям. Це жахливий вчинок, від якого постраждали сотні тисяч людей. Ми й надалі будемо підтримувати Україну", - заявив глава британського уряду.

У четвер, 8 червня, Ріші Сунак зустрічається у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Як очікується, сторони обговорять, серед іншого, питання російської агресії в Україні, економічну безпеку, а також регулювання у світі розвитку штучного інтелекту.

Напередодні прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що питання російського вторгнення в Україну буде пріоритетом їхньої зустрічі.

США та Велика Британія - серед найбільших донорів військової допомоги Україні, зокрема, в питанні підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких – літаки F-16.