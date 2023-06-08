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  • Голос Америки
  • Reuters

Допомога Британії постраждалим від повеней в Україні прийде через ООН та Червоний Хрест - Ріші Сунак

"Ми ще раніше надали кошти ООН та Червоному Хресту на подібні інциденти. Зараз ці ресурси переміщуються в регіон на допомогу постраждалим", - заявив Ріші Сунак. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Вашингтона назвав руйнування Каховської дамби "жахливим" і повідомив, що британська розвідка ще встановлює відповідальних за скоєне.

"Ми все ще встановлюємо точну причину нападу на греблю в Україні. Але я хочу, щоб люди знали, що ми робимо свій внесок, підтримуючи українців у тому, що вони роблять. Ми ще раніше надали кошти для Організації Об’єднаних Націй і Червоного Хреста, передбачаючи подібні інциденти. Зараз ці ресурси переміщуються в регіон, щоб допомогти постраждалим сім’ям. Це жахливий вчинок, від якого постраждали сотні тисяч людей. Ми й надалі будемо підтримувати Україну", - заявив глава британського уряду.

У четвер, 8 червня, Ріші Сунак зустрічається у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Як очікується, сторони обговорять, серед іншого, питання російської агресії в Україні, економічну безпеку, а також регулювання у світі розвитку штучного інтелекту.

Напередодні прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що питання російського вторгнення в Україну буде пріоритетом їхньої зустрічі.

США та Велика Британія - серед найбільших донорів військової допомоги Україні, зокрема, в питанні підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких – літаки F-16.

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«Ми й надалі будемо підтримувати Україну», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії. Відео

«Ми й надалі будемо підтримувати Україну», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії. Відео
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«Ми й надалі будемо підтримувати Україну», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії. Відео

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"Ми ще встановлюємо точну причину нападу на греблю в Україні. Але я хочу, щоб люди знали, що ми робимо свій внесок, підтримуючи українців у тому, що вони роблять", – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії

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  • Голос Америки

Литва: контрнаступ України розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої підривом ГЕС

Фото 29 травня 2023 року. Український військовий проводить постріл поблизу Бахмута (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Україна вже підтвердила строки контрнаступу і "він почнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами". Про це в твіті заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Посадовець додав, що через тиждень учасники засідання Контактної групи з оборонної підтримки України в форматі "Рамштайн" ще раз підтвердять військову підтримку, "щоб нічого не бракувало в боротьбі проти окупантів".

ЗМІ в четвер повідомили про активізацію контратакувальних дій Збройних Сил України. The Washington Post повідомляє, з посиланням на джерела в ЗСУ, про значний рух в бік окупованих Росією територій на південному сході країни.

Міноборони Великої Британії в щоденному звіті повідомило, що операційна картина є дуже складною, а важкі бої ведуться на декількох ділянках фронту. В більшості регіонів Україна утримує ініціативу, додали в британському відомстві.

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У Нью-Йорку влаштували показ стародавнього українського вбрання. Відео

У Нью-Йорку влаштували показ стародавнього українського вбрання. Відео
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У Нью-Йорку влаштували показ стародавнього українського вбрання. Відео

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У Нью-Йорку організували показ автентичного українського вбрання. Волонтери показали вишиті строї з усіх регіонів України, щоб познайомити американців із глибокою, багатогранною і давньою українською культурою. Так вони вирішили розвінчувати міфи російської та радянської пропаганди.

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  • Голос Америки

 Підрив Каховської ГЕС значно ускладнив розмінування, кажуть доброчинні організації

Евакуація поблизу Херсона, 7 червня 2023 року

Підрив Каховської дамби значно ускладнив зусилля з розмінування в регіоні, а змиті повінню міни становитимуть загрозу для населення, служб допомоги та сільського господарства на роки наперед, заявляють в Міжнародному комітеті Червоного хреста та інших доброчинних організаціях.

Ерік Толлефсен, голова служби МКЧХ з подолання наслідків воєн заявив пресі: "Раніше, ми знали де небезпека. Зараз ми не знаємо. Нам лише відомо, що це є вниз за течією".

Він наголосив, що кількість мін наразі є невідомою, але додав, що "відомо, що кількість є значною", а небезпека зберігатиметься роками.

Британська доброчинна організація Halo, що розчищає територію від вибухових пристроїв, через повінь призупинила роботу, повідомляє голова організації Жасмін Данн виданню The National. Її організація виявила більше 5 000 мін в Миколаївській області лише за минулий місяць, 460 з них виявили поблизу річок.

"Наша команда розмінування регулярно переправляється через річку, щоб дістатись мінних полів, але три з них тепер під водою і ми мали призупинити роботу на інших полях поруч", - каже Данн про розмінування навколо річки Інгулець.

Раніше речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі українського ТБ про те, що багато протипіхотних мін було змито "вони становлять значну небезпеку", зокрема тому, що можуть вибухнути, якщо наштовхнуться на перешкоди.

Мінагрополітики України повідомило у середу, що руйнування Каховської дамби призведе до затоплення десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України та залишила без зрошення щонайменше 500 тисяч гектарів землі.

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