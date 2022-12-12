Актуально
Британія "відкрита" до ідеї надання Україні зброї далекого радіусу дії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у понеділок, що він "відкритий" до ідеї про постачання Україні систем зброї більшої дальності, якщо Росія продовжить атакувати міста та цивільну інфраструктуру України.
Виступаючи у парламенті, колишній прем’єр-міністр країни Борис Джонсон запитав Воллеса про можливе постачання Києву ракетних систем великої дальності для знищення або пошкодження місць запуску безпілотників.
"Я постійно переглядаю системи зброї, які ми можемо надати, - сказав Воллес. - Ми також маємо в наших запасах потенційні системи зброї, які мають довший радіус дії, і якщо росіяни продовжуватимуть націлюватися на цивільні райони та намагатимуться порушити ці [принципи] Женевської конвенції, тоді я буду відкритим, щоб подивитись, що ми будемо робити далі".
Лондон виділив 3,8 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку України з лютого цього року, включаючи постачання зброї, військову підготовку та гуманітарну допомогу. У жовтні Київ відвідав прем'єр Ріші Сунак, підкресливши непохитну підтримку України з боку Об'єднаного Королівства.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що видання The Sunday Times написало, що після масованих атак РФ по містах та цивільній інфраструктурі України та через зменшення занепокоєнь щодо ймовірної ескалації війни, включаючи можливий конфлікт між Росією та НАТО або можливість використання ядерної зброї Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалась від ударів по воєнних цілях на території Росії.
Водночас, Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, заявив, що США не заохочують і не допомагають Україні здійснювати "операції" на території Росії.
Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законним цілям навіть на території Росії, особливо по цілях, з яких російські сили атакують українську цивільну інфраструктуру, зазначає американський Інститут дослідження війни.
Всі новини дня
- Голос Америки
G7 координує зусилля, щоб невідкладно надати Україні системи ППО
Лідери країн "Групи семи" в понеділок запевнили Україну у "непохильній підтримці" і зокрема заявили про кооринацію зусиль для зміцнення протиповітряної оборони на тлі атак Росії на українську енергетику та цивільні об'єкти.
"Ми продовжимо координувати зусилля, щоб задовольнити нагальні потреби України у військовому та оборонному обладнанні з негайним фокусом на наданні Україні систем та спроможностей протиповітряної оборони", - йдеться в заяві G7, виданій за результатами засідання, що відбулось в режимі відеоконференції.
Лідери країн "Групи семи" також домовились про ключові елементи платформи для координації фінансової підтримки України.
"Через цю платформу ми координуватимемо існуючі механізми, щоб надати тривалу підтримку в короткостроковій та довгостроковій перспективах - з особливою відповідальністю на фінансовій короткостроковій підтримці - координуватимемо подальше міжнародне фінансування та експертну допомогу, а також стимулюватимемо урядові реформи та зростання на основі приватного сектору", - йдеться в заяві.
"Мета зараз - це створити цю платформу швидко за участю України, міжнародних фінансовіх установ та інших партнерів", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, після зустрічі лідерів G7, що відбулась в режимі онлайн в понеділок, повідомляє AFP.
Зеркаль: Щоб відновити енергосистему України треба не так багато, у порівнянні з тим, скільки може коштувати Європі наступна хвиля біженців
Починаючи з 10 жовтня, Україна пережила вже вісім масованих ракетних атак по об’єктах енергетичної інфраструктури, згідно з даними українського уряду. Росія спрямувала на знищення енергооб'єктів близько 1000 ракет та дронів, заявив гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький минулого місяця. Мільйони українців залишаються без світла та тепла з наближенням зими, коли температура падає нижче нуля. Крім цього, під час однієї з останніх атак відбулися аварійні відключення на кількох атомних станціях.
Про те, скільки ще таких атак може витримати енергетична система України, чи варто Європі очікувати нову хвилю біженців та як не допустити гуманітарної катастрофи ми поговорили з радницею міністра енергетики Оленою Зеркаль.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Марія Ульяновська: Яка наразі ситуація з енергетикою?
Олена Зеркаль: Ситуація важка, вона не може бути іншою. Тому що наша енергетична система, особливо високовольтна система, зазнала дуже суттєвих пошкоджень, яких раніше не зазнавала жодна система в Європі починаючи з Другої Світової війни. Іде постійне знищення нашої енергетичної інфраструктури, а енергетична система це фактично хребет, на якому тримається фактично уся критична інфраструктура — починаючи з водопостачання і завершуючи медичними послугами. Тому знищення нашої енергетики — це цілеспрямоване проведення Голокосту в Україні.
М.У.: Про який відсоток пошкодженої інфраструктури ми говоримо?
О.З.: Немає жодної ТЕЦ або ТЕС, яка б не зазнала удару. Крім того, наші високовольтні лінії і підстанції постійно - під ударами. Є деякі підстанції, які зазнали пошкоджень не два, не три рази, а вже сім-вісім разів. Є станції, на яких послідовно знищується все обладнання. Особливо це стосується Києва та інших великих міст.
М.У.: Про яку суму збитків іде мова?
О.З.: Завдані Україні збитки вираховуються мільярдами і мільярдами. Наразі це важко підрахувати, тому що відсутність, наприклад, енергетичного постачання несе збитки не лише компаніям, які виробляють електроенергію, а й усім малим бізнесам. Для відновлення всієї високовольтної системи Україні зараз потрібно не так багато у порівнянні з тим, скільки може коштувати Європі наступна хвиля біженців з України. Зараз мова іде про те, щоб закупити все обладнання і привезти його в Україну — це 200-300 мільйонів. Це стосується перш за все високовольтного обладнання. Є питання щодо генерації і забезпечення критичної інфраструктури, але перш за все необхідно забезпечити відновлення високовольтної спроможності України доставляти електричну енергію з наших генеруючих потужностей, особливо атомних станцій до великих міст-мільйонників.
М.У.: Хочу повернутися до питання біженців. Скажіть, чи очікується якась нова масова хвиля біженців і якою вона може бути порівняно з лютим місяцем?
О.З.: Міста-мільйонники залежать від тепла і водопостачання. І удари, яких зазнає наша енергетична система, спрямовані на те, щоб знекровити українські міста і щоб зробити їх непридатними для існування. В українських містах, зважаючи на урбанізацію живе приблизно 20 мільйонів людей. З цих 20 мільйонів, якщо вони залишаться в умовах, непридатних для існування в зимовий період — можна підрахувати легко, скільки буде вимушено переміщатися, і скільки буде шукати притулок у Європі.
М.У.: Ситуація така, що в багатьох містах зараз погіршуються умови — немає води, світла, опалення. Як держава допомагає людям?
Пункти незламності це дійсно важливо, це для підтримки населення. Але основне — це не допустити замерзання в трубах води і не допустити відключення лікарень від постачання електроенергії
О.З.: Дійсно, міста відкривають пункти незламності. Водночас, ми не можемо передбачити, якою буде наступна хвиля ударів по Україні. Тому дуже важливо забезпечити людей теплом і зараз ми шукаємо всі можливі засоби для того, щоби вирішити питання функціонування критичної інфраструктури, щоби не допустити найгіршого сценарію. Тому що пункти незламності це дійсно важливо, це для підтримки населення. Але основне — це не допустити замерзання в трубах води і не допустити відключення лікарень від постачання електроенергії. Тому держава зараз сфокусована на тому, щоби забезпечити існування і виживання людей. Бо це в зимовий період — основне. А все, що робиться — для того, щоби функціонували основні критичні інфраструктури такі як водопостачання, теплопостачання, медичні заклади і решта.
М.У.: Чи очікуєте ви нових ударів і як готуєтеся до цього?
О.З.: Ми очікуємо нових ударів постійно. Я думаю, що ми всі в Києві, в Україні розуміємо, що передбачити наступні атаки і удари дуже важко, але ніхто не сподівається, що цього не станеться. Ми всі свідомі того, що іде війна і росіяни продовжують атакувати об’єкти критичної інфраструктури і що ми всі є заручниками цієї війни. Але ми всі свідомі того, що ми маємо вижити, що ми маємо пережити цю зиму і зробити усе можливе, щоб громадяни якнайменше страждали від цієї війни.
Вражаючи об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні Росія переслідує декілька цілей. Перш за все — створити гуманітарну катастрофу неочікуваного і небаченого масштабу в центрі Європи. Тому, якщо при температурі хоча б -3 градуси буде знеструмлений Київ, наші комунальники почнуть зливати воду з систем опалення — про це заявив мер Києва. Сьогодні в Києві -2 і температура знижується від тижня до тижня на декілька градусів. Путін розраховує на те, що українці не зможуть витримати цієї гуманітарної катастрофи, що ми хвилею накриємо Європу і що у європейців також почнеться у зв’язку з цим своя гуманітарна катастрофа. На цьому тлі він розраховує укласти на своїх умовах якийсь мир. Я думаю, що ми всі свідомі того, що ці умови для нас є неприйнятними. І всі у світі розуміють, що зараз треба допомогти Україні забезпечити проходження цієї зими засобами які є в наявності. Ми вже розуміємо, що саме нам потрібно, щоби убезпечити себе від цієї гуманітарної катастрофи.
М.У.: А що саме потрібно?
О.З.: Перш за все нам потрібно обладнання для ремонту наших високовольтних ліній — для того, щоб ми могли забезпечити наші домівки необхідною кількістю електроенергії, яку виробляють українські атомні станції і решта генерації. По-друге, нам дуже треба зараз забезпечити, щоб якомога менше були ушкоджені ті підстанції, які страждають і забезпечити їх засобами ППО у більшій кількості, щоб ми могли протистояти цій хвилі ракет, які пускає Росія по Україні. Крім того є засоби малої генерації, які можуть підтримати міста-мільйонники у разі ушкодження інфраструктури і у разі блекаутів. Над тим, щоб поставити ці засоби малої генерації в Україну ми зараз і працюємо.
Підписуйте на Голос Америки Українською в Telegram:
М.У.: Чим США можуть допомогти Україні в боротьбі проти дронів та ракет і чому важливо зробити це просто зараз?
О.З.: США можуть посилити обороноздатність постачанням новітньої техніки — таких систем як Patriots, наприклад. Це протиповітряні системи, які здатні знищувати ракети, які пускають з літаків, з кораблів, які летять в бік України з різних сторін: з Білорусі, з Каспію, з Чорного моря. Росіяни використовують тактику хвиль — вони накривають наше небо, пускаючи ракети з різних сторін для того, щоб наші системи ППО були не здатні знищити всі ракети. Ми обмежені в можливостях знищення цих ракет. Якщо США зможуть нам поставити сучасні протиракетні комплекси — це надасть нам змогу більше захищати свої об’єкти інфраструктури від пошкоджень і це дуже важливо. Особливо зараз у зимовий період, коли нам дуже важко забезпечувати життєздатність міст.
М.У.: Під час одного з масованих обстрілів усі атомні електростанції відключилися від основної системи. Чому так відбувається і який в цьому ризик?
О.З.: В цьому є дуже великий ризик, бо системи вийшли фактично не в режим власної генерації, а перейшли в холодний режим — це коли стрижні опускаються, генерація припиняється і станцію треба охолоджувати. На генераторах атомні станції можуть працювати обмежену кількість годин. Тому першими лагодять і заживлюють саме атомні станції. Водночас, українська атомна генерація протягом останніх 10 місяців переживає небачене навантаження. І пошкодження, які відбуваються на підстанціях біля атомних станцій, призводять до постійної зміни режимів на атомних станціях, що дуже негативно впливає на можливості атомної генерації забезпечувати безперебійність роботи в її штатних режимах. Після останньої хвилі два атомні блоки — на Рівненській та Південноукраїнській атомних станціях - пішли в режим ремонту. Тобто в нас зменшилась і можливість використовувати атомну генерацію на два блоки — для нас це дуже суттєво зараз. Скільки разів атомні станції можуть переживати такі аварійні відключення — ніхто не знає. Ніколи таких випробувань не було.
- AFP News Agency
- Голос Америки
Лідери G7 погодили платформу, щоб координувати фінансову допомогу Україні
Лідери клубу заможних країн "Групи семи" в понеділок домовились про ключові елементи платформи для координації фінансової підтримки України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Мета зараз - це створити цю платформу швидко за участю України, міжнародних фінансовіх установ та інших партнерів", - сказав Шольц, після зустрічі лідерів G7, що відбулась в режимі онлайн в понеділок, повідомляє AFP.
Як повідомляв Голос Америки, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.
В жовтні під час конференції у Берліні Шольц заявив: "Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС".
В статті використано матеріал AFP
- Голос Америки
Провідна міжнародна компанія відкриє нові промислові потужності на заході України попри війну
Швейцарська компанія з виробництва продуктів харчування Nestle оголосила, що інвестує майже 43 мільйони доларів США у нові промислові потужності в Україні.
Як відзначає Reuters, це одне із небагатьох оголошень міжнародних компаній про нові інвестиції у розвиток в Україні у час російської війни.
Зараз Nestle має в Україні близько 5800 працівників. Нове виробництво у Смолигові Волинської області додасть іще 1500 нових робочих місць. Там вироблятимуть соуси, приправи, супи і продукти швидкого приготування для забезпечення як внутрішнього ринку, так і ринків Європи.
"Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час, – сказав Алессандро Занеллі, виконавчий директор компанії для ринку Південно-Східної Європи. - Ми прагнемо створити продовольчий та кулінарний хаб, забезпечуючи додаткові робочі місця та обслуговуючи потреби українців та всіх європейських громадян високоякісними продуктами".
За даними МВФ, через російську війну українська економіка скоротиться на 35% цього року.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.
А як підрахували в агентстві Associated Press, нині майже половина витрат України іде на військові потреби та безпеку. Ця стаття становить 43% бюджету. Сам бюджет у 2,6 трильйона гривень має дефіцит у 50%, тобто уряду постійно бракує від 3 до 5 мільярдів доларів на місяць, щоб покрити цей дефіцит. Падіння економіки очікується цього року на 45%.
Форум