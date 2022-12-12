Актуально
- Голос Америки
НАТО може гарантувати, що не робитиме в Росії того, що РФ робить в Україні - Дуда
Країни НАТО можуть гарантувати Росії, що не чинитимуть із нею так, як Москва чинить з Україною, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції у Берліні. Так він відповів на запитання журналістів про ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки Росії.
"Ми як чесні люди, політики, країни НАТО, можемо гарантувати Росії, що ніхто не збирається робити Росії те, що вона робить зі своїми сусідами", - сказав Дуда.
Раніше Макрон заявив, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли Москва погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною. Напередодні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським Макрон повідомив, що "Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".
Також нині Дуда сказав, що Польща і Німеччина повинні закликати Євросоюз допомогти із українськими біженцями цієї зими на тлі загострення енергетичної ситуації в Україні після атак РФ по цивільній інфраструктурі: "Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейського співтовариства, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України".
Крім того, на зустрічі із німецьким канцлером Франком-Вальтером Штайнмаєром Дуда подякував ФРН за рішення передати Польщі системи Patriot. Говорячи про інцидент у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі, Дуда підкреслив, що "всім очевидно, що посилення протиракетного та протиповітряного захисту Польщі має велике значення для розбудови нашої безпеки".
Днями в ексклюзивному коментарі Голосу Америки міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Німеччина не має на складах ракет Patriot, які вона могла б просто відправити в Україну, адже вони є частиною системи колективної оборони НАТО.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
- Голос Америки
Україна звільнила 54% території, захопленої РФ з лютого, а Росія в наступні місяці навряд чи досягне просування - Міноборони Британії
Україна звільнила 54% території, яку Росія захопила з 24 лютого 2022 року, повідомило британське Міноборони. Росія контролює 18% міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас та Крим, йдеться в соцмедійному дописі оборонного відомства.
В наступні декілька місяців, за оцінками британського відомства, російські сухопутні сили, ймовірно, не зможуть досягнути операційно значущого просування.
Однак, заявили аналітики відомства, російські стратегічні цілі, ймовірно не змінились. Вони вказують на заяву речника Кремля про те, що метою Росії, буцімто, є "захист" мешканців Донбасу та південного сходу України.
Таким чином, йдеться в твіті, Росія, ймовірно, все ще прагне поширити контроль на Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Все ж російське військо, ймовірно, наразі не може створити ефективну ударну силу для того, щоб повернути ці території.
Україна планує відновити контрнаступальні дії, коли грунт замерзне і земля стане бильш твердою. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в неділю під час спільної прес-конференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі.
На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ – Мирослава Гонгадзе. Відео
На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ, що прибула задля допомоги із запобігання небезпеці ядерної аварії під час війни. Українська влада звернулася з проханням про продовження допомоги, включаючи постачання обладнання та надання психологічної допомоги персоналу.
- Голос Америки
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс прибув до України
Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс прибув до України з чотириденним візитом, під час якого посадовець, зокрема відвідає Херсон, Миколаїв а також Київ.
Гріффітс побачить місця проживання внутрішньо переміщених осіб, пункти обігріву, а в Києві проведе зустрічі з українськими посадовцями та дипломатами різних країн, повідомили в ООН.
В ООН вказують - за 9 місяців з початку війни в Україні, майже 18 мільйонів людей – приблизно 40% населення країни – потребують гуманітарної допомоги. ООН і гуманітарні організації, серед яких більшість – українські національні неурядові організації, надали критично необхідну допомогу понад 13,5 млн людей з 24 лютого.
"Нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури залишають мільйони людей без засобів для опалення будинків, чистої води чи електроенергії, в той час як настає морозна зима", - йдеться в повідомленні.
ЄС обговорює Росію, санкції проти Ірану, поповнення фонду оборонної допомоги Україні
БРЮССЕЛЬ, 12 грудня (Reuters) – Міністри закордонних справ Європейського Союзу спробують узгодити подальші санкції проти Росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро (2,11 мільярда доларів) на поставки зброї Україні на зустрічі в Брюсселі в понеділок.
Однак залишалося незрозумілим, чи блокуватиме Угорщина деякі рішення, вдаючись до того, що дипломати засудили як «дипломатію шантажу» через суперечку щодо заблокованих коштів ЄС для Будапешта.
“Це тип дипломатії шантажу, якого ми не хотіли б бачити, але так є», - сказав журналістам дипломат ЄС високого рангу.
Міністри закордонних справ мають розглянути нові санкції проти Ірану та організацій через порушення прав людини під час придушення Тегераном протестувальників і постачання Росії безпілотників.
"Ми збираємося схвалити дуже жорсткий пакет санкцій", - заявив напередодні зустрічі верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. ЄС «вживе всіх можливих заходів для підтримки молодих жінок і мирних демонстрантів».
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції стосуватимуться, зокрема, Революційної гвардії Ірану.
«Цим пакетом санкцій ми націлені, зокрема, на тих, хто відповідальний за страти, насильство проти невинних людей. Це особливо Корпус вартових революції», — сказала вона журналістам у Брюсселі.
Бербок виступив після того, як Тегеран стратив другого чоловіка, причетного до антиурядових протестів після закликів Революційної гвардії до іранської юстиції діяти швидко та рішуче.
Міністри закордонних справ ЄС також обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає включення ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку ЄС, але Боррель підкреслив, що на цьому етапі ще немає згоди щодо цього. Він сподівався, що це станеться пізніше в понеділок або у вівторок.
Міністри також прагнуть збільшити на 2 мільярди євро фонд, який країни-члени використовували для фінансування закупівлі зброї для Києва, але який був значною мірою вичерпаний протягом майже 10 місяців війни в Україні.
Очікується, що міністри домовляться про цивільну місію в Молдові, яка може просити допомоги в кіберзахисті, боротьбі з корупцією або зміцненні верховенства права.
Очікується, що міністри закордонних справ також прокладуть шлях для трирічної військової місії в Нігері, спочатку з 50-100 військовослужбовців, а пізніше до 300, щоб допомогти країні покращити матеріально-технічне забезпечення та інфраструктуру.
Вважається, що Нігер є однією з найбідніших країн у світі під загрозою можливого поширення насильства з сусіднього Малі, де ісламістські бойовики зміцнюються після виведення французьких та інших європейських сил.
Перед зустріччю міністри поговорять зі своїми колегами зі Східного партнерства – Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною – країнами, які ЄС намагається підтримати перед обличчям війни Росії в Україні.
Форум