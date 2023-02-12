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Британську зброю можуть почати виготовляти в Україні за ліцензією - Telegraph
Британську зброю та військові машини можуть почати виробляти в Україні за ліцензією, повідомляє видання The Telegraph. За даними газети, таку опцію розглядають високопосадовці у Лондоні та Києві.
Це може стати значним кроком до поглиблення зв'язків України із Британією та НАТО і зменшення залежності Києва від західних постачань зброї на тлі ймовірного нового наступу Росії.
Британські посадовці офіційно не коментують ці повідомлення. Також, як пише видання, інші європейські оборонні компанії, зокрема, французькі та німецькі, також ведуть відповідні переговори з Україною.
Як заявив у коментарі газеті представник Королівського інституту об’єднаних служб Ед Арнольд, такі угоди спрямовані на довгострокову співпрацю Києва та НАТО.
Джеймс Блек з аналітичного центру Rand Corporation підкреслив, що це може значно допомогти оборонній промисловості України, яка роками "була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій" і "страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією".
Напередодні в інтерв'ю CNN президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправлення літаків F-16 для України буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти". Днями президент України Володимир Зеленський здійснив неоголошене європейське турне, під час якого закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
Армія Росії протягом двох тижнів, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку війни – британська розвідка
Протягом останніх двох тижнів армія РФ, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну,повідомляє у твітері Міністерство оборони Великої Британії.
Так, британська розвідка посилається на статистику втрат російської армії з даних Генштабу ЗСУ.
«Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, вони, ймовірно, точні», – йдеться в повідомленні.
Як зазначають британські розвідники, середнє значення у даних щодо втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.
«Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут», – вважають британські розвідники.
2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.
Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.
Як повідомляв раніше Голос Америки, за оцінками, оприлюдненими наприкінці січня головнокомандувачем армії Норвегії, Росія втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних. Про це сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.
Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.
У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
- Голос Америки
Президент Польщі заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним рішенням», яке «нелегко прийняти»
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправку літаків F-16 для України буде «дуже серйозним рішенням», яке «нелегко прийняти». Про це один з найближчих союзників України заявив в інтерв’ю телекомпанії CNN на тлі обговорень нових поставок зброї України.
Як повідомляє кореспондентка CNN Лора Кюнсберг, у Варшаві в ексклюзивному інтерв’ю, яке вийде в ефір у неділю, президент Дуда сказав, що надсилання літаків F-16 створить «серйозну проблему» для Польщі, тому що, у польських військово-повітряних сил є менше 50 літаків, і самим полякам «їх недостатньо… і нам знадобиться набагато більше».
Також Дуда наголосив, що бойові літаки, як і F-16, мають «дуже серйозну потребу в обслуговуванні», тому «недостатньо просто відправити кілька літаків».
Ці зауваження президента Дуди пролунали на тлі обговорень нових поставок зброї України, включно зі західними танками та протиракетними установками більшої давності.
Польща є одним з найближчих союзників України, і Варшава наполегливо переконувала своїх союзників по НАТО, щоб вони надіслали до Києва установки Patriot та танки західного виробництва, такі як німецьки танки Leopard.
Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив неоголошене європейське турне, під час якого, він закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі.
У Лондоні президент Зеленський назвав бойову авіацію «крилами свободи» Україні. Це ж послання Зеленський повторив у Парижі та Брюсселі.
У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що «дуже вдячний» за надану допомогу, і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.
«Я чув від деяких європейських лідерів про готовність надати нам необхідну зброю, включно з авіацією. Зараз у мене є низка двосторонніх переговорів, ми будемо піднімати питання винищувачів та іншої авіації. Тому ми продовжуємо нашу роботу тут, у Брюсселі», – сказав Зеленський.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі F-16 у «повній координації» з країнами НАТО. А минулого місяця міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра сказав, що його уряд розглянув би запит Києва на F-16.
На початку місяця президент США Джо Байден заперечив постачання літаків F-16 зі США, але західні експерти вважають, що ці літаки можуть надійти до України від європейських країн. Зокрема, оглядачі вказують на те, що вже раніше зброя, яку відмовлялися постачати США, зрештою потрапляла в Україну, якщо її погоджувалися передати європейські союзники по НАТО.
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«Надання винищувачів мало б бути рішенням з боку НАТО», – премʼєр-міністр Польщі. Відео
«Дебати щодо винищувачів, які сьогодні тільки на початку, мали б бути рішенням з боку НАТО, і тоді Польща вирішить, що робити, якщо буде таке одностайне рішення з боку НАТО, що винищувачі можуть бути передані в Україну», – премʼєр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький
- Голос Америки
МАГАТЕ підтвердило, що потужність роботи двох українських атомних електростанцій зменшили через обстріли
Міжнародне агентство ООН з атомної енергії, МАГАТЕ в п’ятницю повідомило з посиланням на українського регулятора, що вихідна потужність на двох атомних електростанціях була зменшена як запобіжний захід після тривалого російського бомбардування.
«Сьогодні український регулятор також повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через поновлення обстрілу енергетичної інфраструктури країни. Через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницького реактора. Ці події були підтверджені Місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які знаходяться на станціях, які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькому працювали належним чином», – мовиться у заяві МАГАТЕ, опублікованій на сайті агентства.
Також МАГАТЕ повідомило, що цього тижня генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі провів переговори з високопоставленими російськими посадовцями в Москві про можливості впровадження «надзвичайно необхідної зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), де запланована ротація група експертів МАГАТЕ», яка була відкладена через посилення воєнної активності.
МАГАТЕ повідомило, що воно продовжує організовувати та координувати поставки обладнання для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки.
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