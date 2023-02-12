Британську зброю можуть почати виготовляти в Україні за ліцензією - Telegraph

Британську зброю та військові машини можуть почати виробляти в Україні за ліцензією, повідомляє видання The Telegraph. За даними газети, таку опцію розглядають високопосадовці у Лондоні та Києві.

Це може стати значним кроком до поглиблення зв'язків України із Британією та НАТО і зменшення залежності Києва від західних постачань зброї на тлі ймовірного нового наступу Росії.

Британські посадовці офіційно не коментують ці повідомлення. Також, як пише видання, інші європейські оборонні компанії, зокрема, французькі та німецькі, також ведуть відповідні переговори з Україною.

Як заявив у коментарі газеті представник Королівського інституту об’єднаних служб Ед Арнольд, такі угоди спрямовані на довгострокову співпрацю Києва та НАТО.

Джеймс Блек з аналітичного центру Rand Corporation підкреслив, що це може значно допомогти оборонній промисловості України, яка роками "була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій" і "страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією".

Напередодні в інтерв'ю CNN президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправлення літаків F-16 для України буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти". Днями президент України Володимир Зеленський здійснив неоголошене європейське турне, під час якого закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі.