Президент Польщі заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним рішенням», яке «нелегко прийняти»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправку літаків F-16 для України буде «дуже серйозним рішенням», яке «нелегко прийняти». Про це один з найближчих союзників України заявив в інтерв’ю телекомпанії CNN на тлі обговорень нових поставок зброї України.

Як повідомляє кореспондентка CNN Лора Кюнсберг, у Варшаві в ексклюзивному інтерв’ю, яке вийде в ефір у неділю, президент Дуда сказав, що надсилання літаків F-16 створить «серйозну проблему» для Польщі, тому що, у польських військово-повітряних сил є менше 50 літаків, і самим полякам «їх недостатньо… і нам знадобиться набагато більше».

Також Дуда наголосив, що бойові літаки, як і F-16, мають «дуже серйозну потребу в обслуговуванні», тому «недостатньо просто відправити кілька літаків».

Ці зауваження президента Дуди пролунали на тлі обговорень нових поставок зброї України, включно зі західними танками та протиракетними установками більшої давності.

Польща є одним з найближчих союзників України, і Варшава наполегливо переконувала своїх союзників по НАТО, щоб вони надіслали до Києва установки Patriot та танки західного виробництва, такі як німецьки танки Leopard.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив неоголошене європейське турне, під час якого, він закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі.

У Лондоні президент Зеленський назвав бойову авіацію «крилами свободи» Україні. Це ж послання Зеленський повторив у Парижі та Брюсселі.

У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що «дуже вдячний» за надану допомогу, і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.

«Я чув від деяких європейських лідерів про готовність надати нам необхідну зброю, включно з авіацією. Зараз у мене є низка двосторонніх переговорів, ми будемо піднімати питання винищувачів та іншої авіації. Тому ми продовжуємо нашу роботу тут, у Брюсселі», – сказав Зеленський.

Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі F-16 у «повній координації» з країнами НАТО. А минулого місяця міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра сказав, що його уряд розглянув би запит Києва на F-16.

На початку місяця президент США Джо Байден заперечив постачання літаків F-16 зі США, але західні експерти вважають, що ці літаки можуть надійти до України від європейських країн. Зокрема, оглядачі вказують на те, що вже раніше зброя, яку відмовлялися постачати США, зрештою потрапляла в Україну, якщо її погоджувалися передати європейські союзники по НАТО.

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