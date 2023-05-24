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Воллес прибув до Києва – з Резніковим обговорив навчання українських військових у Британії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув з візитом до України, у Києві він зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.
Як повідомляє прес-служба Міноборони України, під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань.
"Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на Британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", – заявив Резніков.
У свою чергу Воллес зазначив, що Велика Британія надала такий вид озброєння через постійне застосування Росією зброї великої дальності.
"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", – додав британський міністр.
У травня Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності.
Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем "земля-земля" (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.
Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати ударів глибоко по контрольованій Росією території на сході України.
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Пілот ЗСУ "Джус": F-16, тренування українців, контрнаступ. Інтерв'ю Голосу Америки. Відео
"Тепер Чорноморський флот значно напряжеться", – пілот ПС ЗСУ "Джус". Скільки F-16 може отримати Україна? Як довго триватиме навчання і чи почалися вони? Як українські пілоти самі готувались до переходу на західні винищувачі?
Держдеп США не має великих сподівань від миротворчої місії Китаю у війні РФ
Сполучені Штати вітають те, що Китай розпочав діалог з Україною, але не мають великих сподівань від візиту китайського посланця Лі Геуя до України та ЄС, каже радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки.
Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, поки небагато, каже посадовець.
Радник Державного департаменту Дерек Шолле поспілкувався у вівторок з керівницею бюро новин Державного департаменту Голосу Америки Найк Чінг про Китай і Україну, зокрема йшлося про очікування від весняного контрнаступу України танадання Україні американських винищувачів F-16.
Інтерв’ю було скорочене та відредаговане для стислості та ясності.
Голос Америки: Що ви можете сказати про весняний контрнаступ України, оскільки вже наближається літо?
Дерек Шолле, радник Державного департаменту США: Ми та інші 50 країн надаємо Україні ресурси, необхідні для захисту та повернення території. Нехай українці говорять самі щодо часу їхнього контрнаступу.
Голос Америки: Які країни готові або обіцяли надати Україні F-16? Про яку кількість йдеться?
Шолле: Ми зараз узгоджуємо ці параметри. Наші колеги з Пентагону тісно обговорюють з міністерствами оборони по всій Європі та в інших країнах подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто постачатиме F-16 в Україну.
Я не думаю, що ця система буде актуальною для майбутнього контрнаступу. Але, незважаючи на це, коли ми думаємо про потреби України в майбутньому та її здатність захистити себе, ці літаки будуть критично важливою частиною сучасної української армії.
Голос Америки: Чи можете ви прокоментувати дипломатичні зусилля України, щоб кинути виклик впливу Росії на Глобальному Півдні? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня розпочинає свій тур до Африки.
Шолле: Міністр закордонних справ Кулеба, [український] президент [Володимир] Зеленський і все українське керівництво дуже рішуче намагаються донести інформацію про події по всьому світу, у всіх куточках світу. Ніхто не може краще відстояти інтереси України, ніж українське керівництво, тому ми дуже підтримуємо їхні зусилля. І я знаю, що президент Зеленський провів успішний візит до саміту Ліги арабських держав. Я знаю, що вони також співпрацюють із близькосхідними партнерами.
Голос Америки: За повідомленнями ЗМІ, посланець Китаю Лі Гуей відвідує штаб-квартиру Європейського Союзу в Брюсселі перед тим, як вирушити до Росії. Як ви оцінюєте миротворчі зусилля Китаю? Чи має Китай довіру?
Шолле: Добре, що китайці зараз спілкуються з українцями і що посланець звійснив візит. Відверто кажучи, у мене невеликі очікування щодо цих зусиль. Я маю на увазі, що Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну. Важливо відзначити, що ця війна може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін вирішить вивести свої війська з України. Я не бачу жодних доказів того, що Путін думає про це найближчим часом.
Голос Америки: Щоб уточнити, чи вважають Сполучені Штати, що Китай має вплив на Путіна?
Шолле: Очевидно, вони мають тісні стосунки з Росією. Президент Сі [Цзіньпін] і президент Путін зустрічалися кілька разів, і перед цією війною вони видали дуже довге спільне комюніке, в якому говорилося про відносини, партнерство без обмежень. Ми б попросили наших друзів з КНР використати будь-який вплив, який вони мають на Росію, щоб змусити Путіна зупинити цю війну. Я не бачив свідчень, що вони готові застосувати цей вплив. І я не бачив індикаторів того, що навіть якби вони були готові використати вплив, це спрацювало б, щоб змінити думку Путіна. Але ми просимо про цю просту річ.
Голос Америки: Чи була нещодавня зустріч радника з національної безпеки Джейка Саллівана з високопоставленим китайським дипломатом Ван Ї поганою новиною для Росії?
Шолле: Я не хочу говорити про те, погані це новини для Росії чи хороші новини для Росії. Це була дуже ділова зустріч між нашим радником з національної безпеки та Ван Ї, де йшлося про відносини між США та Китаю і де ми мали нагоду прямо заявити, про виклики, які, на нашу думку, походять від КНР, фундаментальні розбіжності, які у нас є з ними. Але також, що важливо, поговорити про сфери діалогу та співпраці з КНР.
У нас, знову ж таки, є деякі фундаментальні розбіжності з КНР, і ми збираємося залишатися вірними нашим принципам, цінностям і нашим інтересам, але в той же час ми вважаємо важливим вести діалог з КНР.
Голос Америки: Чи збираються Салліван і Ван Ї зустрічатися регулярно, наприклад раз на квартал?
Шолле: Ні, про регулярні зустрічі не йдеться. Держсекретар [Ентоні] Блінкен мав за лічені години вилетіти до Пекіна кілька місяців тому, коли китайці безвідповідально та неприйнятно здійснили політ повітряної кулі спостереження над Сполученими Штатами. Отже, це діалог, який ми дуже сподіваємося колись відновити. Поки що планів щодо цього немає. Немає рішення щодо частоти діалогу. Важливим є те, що ми готові вести такий діалог, і це те, що ми пропонуємо Китаю.
Голос Америки: Чи можете ви розповісти нам про зустрічі посла США в КНР Ніколаса Бернса на конференції керівників місій у Вашингтоні наступного місяця?
Шолле: Нік Бернс — один із наших найуспішніших дипломатів у сучасній історії США. Ми дуже довіряємо його судженням і дуже раді, що він взяв на себе це важке завдання повернутися до служби в Пекіні. Минулого тижня він мав кілька зустрічей у Пекіні, щоб допомогти обговорити те, як ми збираємося спробувати налагодити ці відносини. Отже, ми будемо з нетерпінням чекати його вражень про те, як це відбувається.
Голос Америки: Китайські офіційні особи заявили, що існує потреба стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами. Але в той же час вони вимагають від США припинити зміцнення зв'язків з Тайванем, припинити встановлювати обмеження на торгівлю, на технології. Це передумови?
Шолле: Звичайно, ми на це не погоджуємось. Нехай КНР сама говорить про те, які умови вона ставить для будь-якого діалогу з нами. Ми чітко розуміємо, що не будемо применшувати нашу відданість союзникам і партнерам в Індійсько-Тихоокеанському регіоні чи де завгодно. Ми й надалі будемо відстоювати наші інтереси та залишатися вірними нашим цінностям. Поряд з цим, є простір для діалогу з КНР чи будь-ким іншим.
Ексклюзив: Більше 200 українців прибудуть до Німеччини для навчання на танках Abrams вже цими днями
Очікується, що Збройні сили США почнуть тренувати українців на танках M1A1 Abrams "приблизно наступного тижня", повідомив Голосу Америки у вівторок прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.
Близько 250 українців цього тижня прибудуть до Німеччини на навчання, повідомив Голосу Америки на умовах анонімності високопоставлений військовий чиновник, знайомий з навчанням.
Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які доставили до Німеччини на початку місяця. Американські офіційні особи заявили, що 31 танк M1A1 Abrams також проходить ремонт у США, щоб прибути в Україну до осені.
Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати та маневрувати танками в загальновійськовому бою та обслуговувати танки, сказав чиновник.
За словами посадовця, структура курсу буде подібна до попередньої підготовки під керівництвом США на броньованих бойових машинах Bradley і машинах Stryker, які були надані Україні на початку цього року.
Танки Abrams стали довгоочікуваним доповненням до бою. Товста броня та турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил роблять його набагато досконалішим за радянські танки, які Україна використовує з початку війни.
У січні адміністрація Байдена оголосила, що надішле новішу версію танків Abrams, відомих як M1A2, в Україну після того, як вони будуть закуплені та виготовлені, процес на який можуть піти роки.
У березні адміністрація вирішила надати замість них танки M1A1 Abrams, щоб "якнайшвидше передати танки в руки українців", — сказав тоді Райдер.
F-16 на порядку денному
Новина про початок тренувань на танках Abrams з’явилася перед новим засіданням Контактної групи з питань оборони України, яке міністр оборони США Ллойд Остін планує провести у четвер у віртуальному режимі.
Очікується, що військові та оборонні лідери з понад 50 країн зосередяться на зміцненні української наземної протиповітряної оборони, забезпеченні потреб у боєприпасах і організації навчань на F-16, сказав Райдер журналістам у Пентагоні раніше у вівторок.
Райдер сказав, що навчання F-16 проводитиметься за межами України на європейських майданчиках, але можуть пройти тижні або місяці до початку навчання.
"F-16 для України – це довгострокова перспектива. Ці F-16 не будуть актуальні для майбутнього контрнаступу", – додав він.
Після кількох місяців прохань України надати західні винищувачі, президент США Джо Байден у п’ятницю заявив, що США підтримають спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16.
Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко у суботу відреагував на цю новину, попередивши, що західні країни наражаються на "колосальні ризики", якщо вони постачатимуть Україні винищувачі F-16, повідомляє ТАСС.
Тверді заяви Британії, Німеччини і Франції на тлі «сподівань» Путіна на затягування війни в Україні
Європейські лідери намагаються довести Москві марність того, що вони називають сподіваннями Владіміра Путіна на затяжну війну в Україні і очікування Росії, що Захід втомиться допомагати українцям.
На тлі запеклих бойових дій і деяких передбачень, що російська війна проти України може тривати ще довго, керівники Великої Британії, Німеччини, Франції та інших держав заявляють, що допомагатимуть Україні надалі і будують плани зміцнення української обороноздатності та гарантій миру на майбутнє.
Досвід вчить нас, що завтра заморожений конфлікт перетворюється на війну...Еммануель Макрон
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на безпековій конференції у Лондоні 23 травня заявив, що частково стратегія Путіна полягає у вичікуванні і сподіваннях, що його супротивники буду втомлені й виснажені, і «що західним демократіям набридне і вони відвернуться».
«Моє послання Путіну дуже просте - ми не йдемо геть… Правильним кроком Путіна було б вивести війська і припинити конфлікт», - наголосив Сунак.
Він проголосив, що британський уряд зараз «очолює обговорення з союзниками про те, які ми можемо укласти з Україною довготермінові багатосторонні й двосторонні домовленості, щоб забезпечити їй підтримку не лише впродовж літа, не лише допомогу минулого, чи наступного року, а довготермінову підтримку, на яку вони можуть розраховувати».
В той час як Британію віддавна вважали жорсткішою, коли йдеться про протидію Путіну, також щораз твердіші заяви стосовно Москви лунають і з Німеччини та Франції.
Німеччина
Німецький канцлер Олаф Шольц, представник Соціал-демократичної партії, яку довго вважали прихильною до Росії, заявив на зборах однопартійців у Берліні 23 травня, що підтримка України відповідає соціал-демократичним принципам незастосування сили, непорушності кордонів і територіальної цілісності держав у Європі.
За словами Шольца «з соціал-демократичної точки зору логічно і навіть неминуче те, що ми всіма силами підтримуємо український народ у його хоробрій боротьбі за захист своєї свободи та самовизначення як європейської країни».
«Ця гірка сторінка в історії нашого континенту, яку в імперіалістичному маренні розпочав Владімір Путін, завершиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського Союзу», - заявив Олаф Шольц.
Франція
Французький президент Еммануель Макрон, який одразу після початку російського вторгнення в Україну сподівався якнайшвидше домовитися з Москвою про припинення бойових дій, минулого тижня застеріг від поспішних спроб за будь-яку ціну досягати перемир'я, і вказав на небажаність замороження війни.
«Мир не можна створити з замороження конфлікту… Досвід вчить нас, що завтра заморожений конфлікт перетворюється на війну, тому зараз не варто ставити це за головну мету. Метою має бути побудова тривалого миру, досягнутого шляхом переговорів, якими б на основі поваги статуту ООН були вирішені засадничі питання », - сказав Макрон, перебуваючи на саміті G7 у Японії 21 травня.
«В якийсь момент зброї треба буде замовкнути, треба буде дотримуватися міжнародних законів і треба буде поважати права українського народу», - заявив Макрон.
Політики визнають, що в час активних бойових дій і з огляду на те, що Росія ще не відмовляється від намірів загарбати принаймні частину України, конкретні міжнародні переговори щодо умов миру і про гарантії безпеки для України ще передчасні.
НАТО
Помітним у коментарях західних лідерів є те, що більшість з них досі оминають ключову українську вимогу - про вступ України в НАТО.
Президент Володимир Зеленський нещодавно зауважив, що Київ розуміє неможливість вступу України в альянс, коли триває активна фаза війни.
Проте Зеленський дав чітко зрозуміти, що вже у липні від саміту НАТО у Вільнюсі українці очікують визначення чіткого шляху для приєднання України, а також виступають за міжнародні гарантії безпеки Україні на перехідний період.
Україна офіційно подала заявку на вступ в НАТО восени 2022 року, але альянс досі офіційно не запросив Україну, і лише приблизно десять країн, переважно зі східної і північної Європи, заявили тоді, що підтримують українське членство.
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