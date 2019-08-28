Британський прем'єр просить королеву призупинити роботу парламенту

Уряд Великої Британії звернувся до королеви Єлизавети ІІ з проханням призупинити роботу парламенту до середини жовтня.

У випадку, якщо королева підтримає цю пропозицію, парламент не матиме часу для прийняття рішень, які могли б зупинити Брекзит. Вихід Великої Британії з ЄС має відбутись до 31 жовтня.

Прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон відхилив міркування про те, що він прагне призупинити роботу парламенту саме через Брекзит. Джонсон заявив, що хотів би представити новий план дій уряду на новій сесії парламенту і тому просить перенести Королевську промову на 14 жовтня.

Пропозиція Джонсона викликала обурення низки британський парламентарів. Спікер Палати громад Джон Бікроу назвав її "образою Конституції".

Такої ж думки притримується і член консерваторів у парламенті Філіпп Гаммонд. "Це буде образою Конституції, якщо парламенту не дозволять тримати уряд підзвітним у часи національної кризи. Глибоко недемократично", - написав політик в Twitter.

"Загрозою демократії" назвала ідею Джонсона британський парламентар так званої Незалежної групи змін у парламенті Анна Субрі. "Обурливо, що парламент забриють у час кризи, коли ми виходимо з ЄС без угоди і без повноважень..", - написала вона у Twitter.

В ЄС утримались від коментарів стосовно подій у Британії, повідомляють ЗМІ.

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