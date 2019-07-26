Міноборони не поспішає покращувати управління державними коштами, вважають у Рахунковій палаті

Минулого року, найбільш резонансні перевірки Рахункової палати виявили порушення в трьох міністерствах, але не всі вони поспішають виконувати рекомендації аудиторів, говорить в інтерв'ю українській службі Голосу Америки Голова Рахункової палати України Валерій Пацкан. Першу частину інтерв'ю можна прочитати тут.

"Резонансні звіти за минулий рік - це Міністерства охорони здоров'я, програма Міністерства оборони з закупівлі житла для військовослужбовців, програми вагових комплексів "Укртрансбезпеки" Мінінфраструктури.

Буду говорити відверто, щоб ми не говорили, але МОЗ ряд рекомендацій виконує Мінінфраструктури теж ряд рекомендацій виконує, Міноборони з 20 виконали 4 чи 5", - зауважує Пацкан.

З методів забезпечення виконання рекомендацій - постаудити. Якщо ж Рахункова палата виявляє зловживання бюджетними коштами – матеріали для справ передаються правоохоронним органам, однак поки ніхто з порушників не опинився за ґратами.

З часу "перезавантаження" Рахункової палати в 2018 році, установа передала "матеріали для близько 85 кримінальних справ по різних аудитах", говорить Пацкан. Він очікує, щоб "всі справи були доведені в суді, щоб правоохоронці безпосередньо довели причетність тих чи інших чиновників до неефективного використання коштів, або використання коштів з порушенням бюджетного законодавства".

Посадовець переконаний – корупцію в українському бюджеті може зменшити електронний бюджет. "Якщо ми проводимо електронний бюджет, всі будуть бачити у який спосіб використовувались кошти і суспільство зможе це контролювати".

А от ситуація з виконанням цьогорічного бюджету в Україні – стабільно погана,

В своєму огляді виконання державного бюджету України за перше півріччя, Рахункова Палата України попередила про недовиконання плану видатків загального фонду. Ризики невиконання державного бюджету за підсумками року збільшуватимуться, вважають в установі.

"Ситуація з виконанням державного бюджету стабільно погана на середину року, і трохи вирівнюється до кінця року", - зауважує Пацкан. Серед негативних факторів посадовець відзначив стабільне невиконання планів приватизації, великі видатки на обслуговування державного боргу та значну частку короткострокових боргів.

Ми підняли акциз і не зрозуміли, чи ми в такий спосіб отримаєм більше коштів чи ми в такий спосіб, можливо, заженемо цей акциз в тінь

Цього року додалась ще одна проблема – недоотримання акцизу з тютюнових виробів, говорить посадовець.

"Ми недоотримали акцизу з тютюну на дуже велику суму, - зауважує аудитор, - ми підняли акциз і не зрозуміли, чи ми в такий спосіб отримаєм більше коштів чи ми в такий спосіб, можливо, заженемо цей акциз в тінь".

Рахункова палата наполягає в рекомендаціях Мінфіну та ДФС – "спочатку варто вивчити ринок, щоб ті, хто офіційно працює на ринку, могли сплатити підвищені податки і уникнути ризиків тінізації".

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