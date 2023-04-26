Бухарестська дев'ятка виступила проти спроб відбудови російської імперії і за обговорення членства України в НАТО у липні

Міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС, підтримали Україну на шляху до НАТО та Європейського Союзу. Вони закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.

У спільній заяві, виданій за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня Бухарестська дев'ятка говорить, що майбутнє України – з Європою.

“Ми твердо підтримуємо Україну в її європейських та євроатлантичних прагненнях і продовжуватимемо допомагати Україні у підготовці до членства як в НАТО, так і в ЄС”, - сказано у заяві, виданій у середу.

При цьому відзначено, що члени НАТО можуть обговорювати майбутнє членство України в НАТО вже на липневому саміті у Вільнюсі.

Бухарестська дев'ятка також виступила проти спроб відбудувати російську імперію та продемонструвала єдність щодо безпеки східного флангу НАТО, - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Польщі.

Віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак також наголосив на тому, що спільні дії країн-союзниць мають вирішальне значення для перемоги над неоімперськими загрозами.

За його словами, неспровокована і невиправдана агресія Росії проти України зруйнувала основи безпеки в Європі.

“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та допомагати їй виграти цю війну. Ми повинні гарантувати її безпеку на найближчі роки”, – відзначив віце-прем’єр-міністр Польщі.

Вільнюський саміт НАТО “ще більше посилить безпеку всіх членів Альянсу” та “принесе тверді та конкретні рішення для стримування військової загрози Росії”, зокрема через впровадження нової моделі збройних сил та удосконалення оборонних планів НАТО, вважають члени Бухарестської дев'ятки, до яких приєнався і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

На зустрічі міністрів оборони дев'яти країн йшлося про майбутні дії, спрямовані на посилення безпеки в регіоні, розвиток військового співробітництва та нові плани побудови системи стримування та оборони.

“Ми говорили про військові плани, які будуть прийняті, плани побудови системи стримування та оборони для країн східного флангу НАТО [...] про спільні навчання, про розбудову оперативної сумісності між нашими збройними силами”, – сказав віце-прем’єр Польщі Маріуш Блащак.

У спільній заяві сказано і про консолідацію обороноздатності Молдови, Грузії і Боснії та Герцеговини, які “піддаються дестабілізуючій діяльності Росії”.

Бухарестська дев'ятка є міжнародною ініціативою дев'яти країн-членів НАТО з числа Центральної та Східної Європи – Польщі, Румунії, Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини. Вона була створена у 2015 році у столиці Румунії, Бухаресті, з метою поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу та протидії агресивній політиці та діям Росії на міжнародній арені.

Зокрема, йшлося про окупацію та анексія українського Криму навесні 2014 року, підтримку терористичних організацій на сході України та спроби дестабілізації країн регіону.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту до Польщі у лютому цього року зустрічався з представниками країн Бухарестської дев’ятки.

З країн Бухарестської дев'ятки лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.

Президент США Джо Байден заявив, що Бухарестська дев’ятка є «передовою колективної оборони» НАТО проти Росії.

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