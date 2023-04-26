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Бухарестська дев'ятка виступила проти спроб відбудови російської імперії і за обговорення членства України в НАТО у липні
Міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС, підтримали Україну на шляху до НАТО та Європейського Союзу. Вони закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.
У спільній заяві, виданій за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня Бухарестська дев'ятка говорить, що майбутнє України – з Європою.
“Ми твердо підтримуємо Україну в її європейських та євроатлантичних прагненнях і продовжуватимемо допомагати Україні у підготовці до членства як в НАТО, так і в ЄС”, - сказано у заяві, виданій у середу.
При цьому відзначено, що члени НАТО можуть обговорювати майбутнє членство України в НАТО вже на липневому саміті у Вільнюсі.
Бухарестська дев'ятка також виступила проти спроб відбудувати російську імперію та продемонструвала єдність щодо безпеки східного флангу НАТО, - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Польщі.
Віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак також наголосив на тому, що спільні дії країн-союзниць мають вирішальне значення для перемоги над неоімперськими загрозами.
За його словами, неспровокована і невиправдана агресія Росії проти України зруйнувала основи безпеки в Європі.
“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та допомагати їй виграти цю війну. Ми повинні гарантувати її безпеку на найближчі роки”, – відзначив віце-прем’єр-міністр Польщі.
Вільнюський саміт НАТО “ще більше посилить безпеку всіх членів Альянсу” та “принесе тверді та конкретні рішення для стримування військової загрози Росії”, зокрема через впровадження нової моделі збройних сил та удосконалення оборонних планів НАТО, вважають члени Бухарестської дев'ятки, до яких приєнався і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
На зустрічі міністрів оборони дев'яти країн йшлося про майбутні дії, спрямовані на посилення безпеки в регіоні, розвиток військового співробітництва та нові плани побудови системи стримування та оборони.
“Ми говорили про військові плани, які будуть прийняті, плани побудови системи стримування та оборони для країн східного флангу НАТО [...] про спільні навчання, про розбудову оперативної сумісності між нашими збройними силами”, – сказав віце-прем’єр Польщі Маріуш Блащак.
У спільній заяві сказано і про консолідацію обороноздатності Молдови, Грузії і Боснії та Герцеговини, які “піддаються дестабілізуючій діяльності Росії”.
Бухарестська дев'ятка є міжнародною ініціативою дев'яти країн-членів НАТО з числа Центральної та Східної Європи – Польщі, Румунії, Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини. Вона була створена у 2015 році у столиці Румунії, Бухаресті, з метою поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу та протидії агресивній політиці та діям Росії на міжнародній арені.
Зокрема, йшлося про окупацію та анексія українського Криму навесні 2014 року, підтримку терористичних організацій на сході України та спроби дестабілізації країн регіону.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту до Польщі у лютому цього року зустрічався з представниками країн Бухарестської дев’ятки.
З країн Бухарестської дев'ятки лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.
Президент США Джо Байден заявив, що Бухарестська дев’ятка є «передовою колективної оборони» НАТО проти Росії.
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- Голос Америки
Заклик Угорщини до припинення вогню в Україні є «цинічним» - посол США в Угорщині Девід Прессман
Заклик уряду Угорщини до припинення вогню в сусідній Україні є «цинічним», враховуючи, що великі території країни окуповані російськими військами, заявив у середу посол США в Будапешті Девід Прессман. Про це повідомляє агентство Reuters.
Посол США не згадав прем'єр-міністра Віктора Орбана по імені, але лідер Угорщини неодноразово закликав до припинення вогню та мирних переговорів. Орбан заявляє, що членство в НАТО є «життєво важливим» для Угорщини, але його уряд не надсилатиме зброю Україні та не розриватиме економічні відносини з Москвою.
«Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, яке маскується під мир, давайте будемо дуже чіткими: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, Україні прийде кінець», — сказав Прессман на панельній дискусії в Будапешті.
"Цинічно закликати до припинення вогню, коли це не ваша країна, яка майже на 20% окупована іноземною загарбницькою армією", - сказав дипломат.
Речник уряду Угорщини не відповів на запити Reuters про коментарі.
Припинення вогню не має стати передишкою для Москви
Заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час, аби знову атакувати. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час віртуальної панелі «Справедливий і міцний мир в Україні» в рамках Саміту за демократію, який пройшов минулого місяця у віртуальному режимі у Вашингтоні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив учасникам панелі 10 кроків "Формули миру" від президента України Володимира Зеленського, серед яких - радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека, а також відновлення територіальної цілісності України.
Ентоні Блінкен наголосив, що мир в Україні має бути справедливим і довготривалим. "Ми всі повинні бути дуже обережними та остерігатися того, що може здатися добрими намірами, наприклад, закликів до припинення вогню, які потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії консолідувати досягнуті успіхи та просто використати час, щоб відпочити та відновитися, а потім знову атакувати», - наголосив Блінкен.
В матеріалі використані джерела Reuters
- Голос Америки
Мінськ заробляє на крадіжках інтелектуальної власності – звіт. США додали Білорусь до списку "країн-піраток" за новий закон
США додали Білорусь до переліку країн, де захист прав інтелектуальної власності вимагає посиленої уваги. Це рішення Офіс торгового представника США ухвалив у відповідь на новий білоруський закон, що легалізував неліцензійне використання певних творів, захищених авторським правом, які походять з країн, які запровадили санкції проти Білорусі через її роль у підтримці війни Росії в Україні.
Торговельне представництво Сполучених Штатів оприлюднило звіт про стан захисту інтелектуальної власності та, відповідно, ринку підробок і піратства у країнах, що є торговими партнерками США у всьому світі.
До списку порушників авторського права було внесено і Болгарію, союзницю США по НАТО і учасницю Європейського Союзу, оскільки Софія, як мовиться у поясненні, недостатньо усунула недоліки в розслідуванні справ про онлайн-піратство.
У звіті перелічено 29 країн, внесених до списку спостереження або пріоритетного списку спостереження за недоліки та порушення прав інтелектуальної власності. У пріоритетному списку є сім країн –Китай, Чилі, Аргентина, Індія, Індонезія, Росія та Венесуела.
Щодо України, у звіті мовиться, що у 2021 році Україна була внесена до Списку пріоритетних спостережень. Але «ще до повномасштабного російського вторгнення, Україна суттєво співпрацювала зі Сполученими Штатами щодо давніх проблемних питань з режимом інтелектуальної власності України».
Проблеми, зокрема, включали організацію сплати роялті правовласникам, використання державними установами неліцензійного програмного забезпечення, і впровадження ефективних засобів боротьби з поширеним порушенням авторських прав в інтернеті.
Однак, як мовиться в урядовому звіті, через російське вторгнення огляд стану справ з дотриманням прав інтелектуальної власності в Україні вирішили призупинити.
Питання захисту прав інтелектуальної власності експерти називають важливим елементом у перемовинах про торгівлю між Україною та США. Серед низки амбітних заяв раніше звучало й оголошення про українську пропозицію США створити зону вільної торгівлі, - повідомляв Голос Америки.
Мінськ «отримуватиме пряму фінансову вигоду» від легалізації піратства – звіт
Щодо Білорусі, то у січні 20223 року уряд в Мінську ухвалив закон, який дозволяє використовувати без згоди правовласників продукти засобів масової інформації, чи інтелектуальну власність, наприклад, комп’ютерне програмне забезпечення, які походять з «недружніх» іноземних держав.
Крім того, Білорусь може утримувати роялті від такого неліцензійного використання творів та перераховувати їх до загального бюджету країни. Автори звіту наголошують: це "означає, що режим Лукашенка отримуватиме пряму фінансову вигоду від такого несанкціонованого використання".
Як американці опікуються собаками Чорнобиля і проводять дослідження, що може допомогти лікувати рак та освоювати космос
Тридцять сім років тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Минулої весни атомна станція була на межі нової катастрофи, коли її окупували росіяни. Із 2017 року людям і тваринам в зоні відчуження допомагають волонтери зі США. Вони відновили роботу відразу після звільнення станції від росіян. Американці годують і стерилізують чорнобильських собак, а цьогоріч завдяки тваринам із зони відчуження проводять важливе дослідження, яке, як стверджують науковці, має допомогти в лікуванні раку та освоєнні космосу.
Команда американських волонтерів щороку, за винятком часів пандемії ковіду, проводить у Чорнобильській зоні стерилізацію та вакцинацію собак. У процесі підготовки до медичних процедур собак купають, і для багатьох чорнобильських цуциків таке купання - перше в житті.
Групу волонтерів для догляду за чорнобильськими собаками зібрав американський пожежник і фахівець із небезпечних матеріалів Ерік Камбаріан, який вперше приїхав на ЧАЕС 10 років тому, щоб провести тренінг для працівників станції. "Коли я вперше прибув до Чорнобиля у 2013 році, я їхав потягом, від якого довелося йти близько кілометра до атомної станції. Собаки приєдналися до нас протягом прогулянки. І у всіх, хто відвідував ті місця, була тепла згадка про собак Чорнобиля. Їх ставало все більше. Тож у 2017 році ми привезли туди міжнародну групу ветеринарів і технологів, та стерилізували і вакцинували багато-багато собак", - пригадує Ерік.
Одного з собак Ерік забрав додому у США, тепер пес із Чорнобильської зони живе в його будинку в Іллінойсі. Собаку назвали Правиком, на честь пожежника, який працював на ЧАЕС під час аварії.
Волонтери зі США з Clean Futures Fund під керівництвом Камбаріана загалом провакцинували та стерилізували понад 750 тварин. Завдяки цьому кількість безпритульних собак у Чорнобильській зоні зменшилася, і тепер, за даними фонду, їх близько 250. Після окупації ЧАЕС росіянами у волонтерів додалося роботи, адже тварини були залишені напризволяще. "Людей у зоні майже не залишилось. І всі їдальні, які раніше працювали, де люди харчувалися і віддавали решту собакам, у момент окупації перестали працювати і собак перестали підгодовувати. Тварини були в дуже-дуже поганому стані і почалася програма підгодівлі собак", - розповів Андрій Сімон, науковий співробітник Малої академії наук України, який співпрацює з Clean Futures Fund як логістичний менеджер. Він розвозить корм, закуплений американськими волонтерами.
"Зараз ми витрачаємо близько 800 кілограмів корму для собак на тиждень. Наш координатор із логістики раз у тиждень їздить із Києва до Чорнобиля і привозить вантажівку їжі. Корм роздають працівникам електростанції, які доглядають і годують зграю собак, а також в різні райони, на різні підприємства в Чорнобильській зоні відчуження, де теж є зграї собак", - повідомила ветлікарка Clean Futures Fund Дженніфер Бетц.
Американські фахівці також проводять дослідження, зокрема спостерігають за рівнем радіації. "В одного цуценяти, яке жило в місцевості, що мала справді високу кількість радіації, вона увібралася в його череп. Цуценята ростуть швидкими темпами. Вони поглинають цей матеріал. І це лише показує, що це небезпечна річ, і що вона має довготривалий ефект", - розповіла Дженніфер Бетц.
За її словами, чорнобильські собаки мають також особливу поведінку, вони живуть зграями. "У цій одній зоні вам трапиться група з 30 собак, а потім через 400 або 200 метрів буде інша зграя, і ці зграї не змішуються. А якщо вони наближаються одна до одної, то б'ються, сперечаються і відступають. Спостерігати, як вони встановили свою ієрархію та сформували невеликі зграї в межах певної території, надзвичайно унікально", - каже Бетц.
Разом із групою волонтерів до зони відчуження приїжджав доктор біологічних наук з Університету Південної Кароліни Тімоті Муссо. Він стверджує, що чимало тих собак є прямими нащадками тварин, яких залишили їхні власники під час аварії у 1986 році. "Це було для нас великим відкриттям. Крім того, це означає, що ми можемо уважно подивитися на їхні ДНК і спробувати визначити, як змінилися ці ДНК за останні 37 років", - розповів Муссо.
Під час візиту у 2022 році, після звільнення ЧАЕС від росіян, команда американських волонтерів і науковців взяла зразки для досліджень ДНК чорнобильських собак. Як каже Тімоті Муссо, зараз він вивчає їх разом із колегами з університету Південної Кароліни, і результати можуть бути важливими для людства. "Усе, що ми дізнаємося про вплив радіації на цих тварин, і зокрема про Чорнобиль, може бути застосоване для космічних досліджень, у космосі багато радіації, а також для іншого, більш актуального питання - лікування раку та інших захворювань, адже сучасна медицина використовує багато типів радіоактивних процедур", - розповів Муссо.
Вчені, які вивчають Чорнобильську зону, кажуть - вона буде цікавою для досліджень, а також небезпечною ще протягом століть. Місцеві тварини продовжують розносити радіацію, яка на забруднених ділянках не зникає.
- Голос Америки
Заступник держсекретаря США відзначив увагу України до ядерної безпеки з приводу роковин аварії на ЧАЕС
До річниці аварії на Чорнобильській АЕС заступник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Паєтт високо оцінив зусилля України у питанні ядерної безпеки.
Він також зазначив, що після війни атомна енергетика залишиться важливою частиною українських енергосистем.
"Україна має один із найбільших атомних арсеналів у всій Європі, і атомна енергетика залишиться важливою частиною енергетичної системи України під час повоєнної реконструкції, - зазначив заступник держсекретаря США. - Ми дуже цінуємо значну увагу України до ядерної безпеки. Ми віддані цьому й зосереджуємо увагу, щоб активно підтримувати МАГАТЕ, ми також підтримуємо наших українських партнерів, які намагаються впоратися з наслідками російських дій".
Джеффрі Паєтт наголосив, що США зацікавлені у партнерстві з Україною в цій галузі, зокрема, в питанні малих і модульних реакторів, що він назвав "важливою частиною майбутніх технологічних рішень".
Паєтт нагадав позицію уряду США про підтримку місії МАГАТЕ в Україні: "Незаконна окупація Росією Запорізької АЕС - це неймовірно небезпечні та безвідповідальні військові дії, які Росія веде на цьому майданчику. Ми рішуче підтримуємо зусилля Рафаеля Гроссі, генерального директора МАГАТЕ. Є одна людина, яка може припинити цю надзвичайну ситуацію, і це Володимир Путін, піднявши слухавку і припинивши військову операцію, яка там зараз триває", - сказав дипломат.
Джеффрі Паєтт, який раніше був послом США в Україні, поділився також емоційними спогадами про відвідування Чорнобильської зони в Україні.
"Для мене особисто візит у Чорнобиль був дуже емоційним. Бачити наслідки цієї трагедії, а також розмовляти зі звичайними мешканцями у Києві, кожен має свою історію про те, яким було життя у наступні тижні після аварії. Для США дуже важливо, що Україна є досвідченим та фаховим оператором цивільної атомної енергетики", - наголосив високопосадовець Державного департаменту США.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у роковини Чорнобильської катастрофи 1986 року ООН та світові лідери нагадують про необхідність відповідального ставлення до ядерної енергії та про загрози, які Росія створює в Україні, використовуючи атомні електростанції для шантажу Києва та світової спільноти.
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