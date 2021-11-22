Радев перемагає на виборах президента Болгарії. США стурбовані його нещодавніми заявами щодо України

Нинішній президент Болгарії Румен Радев перемагає на виборах президента країни, другий тур яких пройшов в країні у неділю, 21 листопада. Як йдеться на сайті ЦВК країни, відповідно до опрацювання майже всіх голосів виборців (99,82% протоколів станом на 6:00 – ред.) Румен Радев набирає 66,7% голосів, тоді як його опонент ректор Софійського університету Анастас Герджиков – 31,82%.

Тим часом Посольство США в Болгарії оприлюднеило заяву, в якій вказує, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані нещодавніми заявами президента Республіки Болгарія Румена Радєва, в яких він описує Крим як «російський».

«Сполучені Штати, G7, Європейський союз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції про те, що незважаючи на спроби анексії Росією та триваючу окупацію, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті «Кримської платформи» в серпні заявили, що Крим є невід’ємною частиною України і що ми не визнавали і не визнаємо спроб Росії узаконити незаконне захоплення та окупацію півострова», – вказують американські дипломати у Болгарії.

Посольство зазначає, що останніми днями заявило з цього приводу «глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії».

Президент Болгарії Румен Радев 18 листопада на дебатах зі своїм головним суперником на посаду Анастасом Герджиковим сказав, що вважає Крим «територією Росії». Також Радев назвав санкції проти Росії неефективними. Наступного дня Румен Радев повторив свої слова про «російський» Крим, уточнивши, що вважає анексію Криму «порушенням міжнародного права».

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева щодо окупованого Криму.

Українські правозахисники звернулися до влади Болгарії із закликом «рішуче засудити» заяву президента Болгарії Румена Радева.

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