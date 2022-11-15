Директор ЦРУ застеріг Росію від використання ядерної зброї

У понеділок під час зустрічі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Росію від використання ядерної зброї, повідомили американські офіційні особи.

Зустріч пройшла в Анкарі. Директор ЦРУ попередив російську сторону про наслідки застосування ядерної зброї та небезпеки для стратегічної стабільності внаслідок таких дій, йдеться у заяві представника Ради національної безпеки при президенті США. На зустрічі також обговорювалася доля американських громадян, які перебувають у російських в'язницях, у тому числі Брітні Ґрайнер і Пола Вілана.

Це була перша з початку прямого російського вторгнення в Україну американсько-російська зустріч на такому високому рівні. Вона проведена за ініціативою адміністрації Джо Байдена, яка останніми місяцями йде на контакти з представниками Кремля, щоб попередити їх про неприйнятність використання ядерної зброї. Особливу тривогу у Вашингтоні викликала інформація, що з'явилася в жовтні, про те, що російські генерали обговорювали використання тактичної ядерної зброї.

Вона з'явилася на тлі спроб Кремля звинуватити Київ у намірі застосувати так звану "брудну бомбу". У жовтні міністр оборони Ллойд Остін двічі дзвонив до міністра оборони Росії Сергія Шойгу, застерігаючи від застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів кілька телефонних розмов із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру застосовувати в Україні ядерну зброю. З початку війни президент Росії неодноразово публічно натякав на можливість використання ядерної зброї для захисту цілісності Росії.

За даними газети New York Times, на зустрічі глав розвідувальних відомств двох країн не порушувалося питання щодо можливості проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Американські представники наголошують, що обговорення цього питання неможливе без участі та попередньої згоди офіційного Києва. Українське керівництво було заздалегідь обізнане про зустріч Вільяма Бернса та Сергія Наришкіна.