Директор ЦРУ Бернз не говоритиме із Наришкіним про можливість перемир'я в Україні - посадовці Білого дому

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз зустрінеться із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним в Анкарі.

Мета зустрічі - повідомити Кремлю про те, якими можуть бути наслідки у разі використання Росією будь-якої ядерної зброї. "Він (Бернз - ред.) не веде жодних переговорів. Він не обговорює перемир'я в Україні", - заявили високопосадовці Білого дому для Reuters на умовах анонімності.

В адміністрації президента США підкреслили, що під час зустрічі йтиметься саме про ядерне стримування: "Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності".

Минулого тижня прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбудуться вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.

Раніше агенція Reuters повідомляла про конфіденційні переговори радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана з російськими високопосадовцями, спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Окрім того, в Анкарі на зустрічі із Наришкіним Бернз обговорить долю затриманих у Росїі американців. Як раніше повідомляв Голос Америки, у Держдепі заявили, що "невпинно працюють" над звільненням американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер із російської в’язниці, яку засудили до дев'яти років за гратами за перевезення наркотиків.

У статті використано матеріали Reuters

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