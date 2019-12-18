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Засуджена у США за шпигунство Марія Бутіна вестиме програму на російському пропагандистському каналі RT

  • Голос Америки

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Російська шпигунка Марія Бутіна, яку у США у квітні 2019 року засудили до 18 місяців ув'язнення, вестиме щотижневу онлайнпрограму на фінансованому російським урядом пропагандистському телеканалі RT (Russia Today).

Як Голос Америки повідомляв раніше, 30-річну Бутіну звинуватили в тому, що вона є агентом Росії, й визнала свою провину в змові з метою проникнення до Республіканської партії в США у грудні 2018 року. В рамках угоди з американськими прокурорами, Бутіна погодилась співпрацювати зі слідством.

Раніше стало відомо, що Бутіна та її ментор переконували Мінфін США, що Росія не збивала МН17 над Донбасом. У жовтні її вислали до Росії, коли вона відбула свій термін за ґратами, враховуючи час, відколи вона була затримана у липні 2018 року.

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