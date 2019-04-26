Росіянці Бутіній, яка визнала себе іноземною агенткою, винесли вирок у США

Російську громадянку Марію Бутіну, затриману в липні 2018 року, суд у Вашингтоні засудив до 18 місяців ув'язнення. Вирок винесли у п’ятницю.

30-річна Марія Бутіна, яку звинуватили в тому, що вона є агентом Росії, визнала свою провину в змові з метою проникнення до Республіканської партії в США у грудні минулого року. В рамках угоди з американськими прокурорами, Бутіна погодилась співпрацювати зі слідством.

Суддя Таня Чуткан (Tanya Chutkan) врахувала дев'ять місяців, які Бутіна вже провела за ґратами, і наказала депортувати росіянку, як тільки закінчиться її термін, інформує NBC News.

Прокурори США подали клопотання про ув’язнення Марії Бутіної на 18 місяців. «Діяльність, що розглядається в цьому випадку, є частиною більш широкої схеми Росії для отримання інформації та встановлення зв'язків і каналів зв'язку, які можуть бути використані на користь Російської Федерації», – заявили прокурори 19 квітня.

У своїх заявах Бутіна зізналася, що працювала під керівництвом Олександра Торшина, колишнього чиновника російського уряду, повідомляло видання Washington Post.

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