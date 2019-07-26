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В каліфорнійському місті працює патрульний робокоп. Відео

В каліфорнійському місті працює патрульний робокоп. Відео
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Він патрулює парк 24 години на добу.

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Завдання – сканувати все навколо і знімати на відео.

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