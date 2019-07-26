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В каліфорнійському місті працює патрульний робокоп. Відео
21 хвилин тому
Христина Шевченко
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360p | 10,5MB
720p | 21,8MB
1080p | 44,9MB
Він патрулює парк 24 години на добу.
В каліфорнійському місті працює патрульний робокоп. Відео
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Завдання – сканувати все навколо і знімати на відео.
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