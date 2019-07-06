Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

На півдні Каліфорнії – найбільший землетрус за 20 років

Землетрус магнітудою 7.1 бала пошкодив крамницю в Долині Юкки, Каліфорнія, 5 липня, 2019 року

Показати коментарі

Землетрус магнітудою у 7.1 бала стався на півдні Каліфорнії, США. Стихія зруйнувала будинки, спричинила пожежі та пошкодила автошляхи. Додаткові струси можна очікувати протягом наступних днів і тижнів, пише АР.

Місцеві поліцейські та пожежники повідомили про значну кількість дзвінків з запитами медичної допомоги. В основному люди звертались через невеликі синці і подряпини.

Це вже другий і найбільш потужний землетрус в Каліфорнії за останній тиждень.

/**/ /**/ /**/
Дивіться також:

Землетрус у Каліфорнії силою 6 балів. З'явились відео

Найпотужніші поштовхи зареєстровано в менш заселених пустельних районах Каліфорнії. Епіцентр землетрусу зареєстровано в більш ніж 200 кілометрах від Лос-Анджелеса. В центрі Лос-Анджелеса хитання будівель відчувалось впродовж 30 секунд. Повідомляється про те, що в невеликому містечку Трона стихія зруйнувала щонайменше один будинок, також сталися витоки газу в регіоні та пошкодження фундаментів будинків.

Нові землетруси на півдні Каліфорнії залишаються ймовірними, говорить Люсі Джонс, сейсмолог Каліфорнійського технологічного інституту в коментарі АР. Ймовірність землетрусу магнітудою до 5 балів висока, а ймовірність коливань більше 7 балів біля 10%.

Губернатор штату Гевін Ньюзом звернувся до центральної влади за допомогою і висловив співчуття мешканцям Каліфорнії, які постраждали через землетрус.

Дивіться також: Після землетрусу зявилися глибокі тріщи у каліфорнійській «Долині Смерті». Відео

Після землетрусу зявилися глибокі тріщи у каліфорнійській «Долині Смерті». Відео
Embed
Після землетрусу зявилися глибокі тріщи у каліфорнійській «Долині Смерті». Відео

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG