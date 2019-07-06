На півдні Каліфорнії – найбільший землетрус за 20 років

Землетрус магнітудою у 7.1 бала стався на півдні Каліфорнії, США. Стихія зруйнувала будинки, спричинила пожежі та пошкодила автошляхи. Додаткові струси можна очікувати протягом наступних днів і тижнів, пише АР.

Місцеві поліцейські та пожежники повідомили про значну кількість дзвінків з запитами медичної допомоги. В основному люди звертались через невеликі синці і подряпини.

Це вже другий і найбільш потужний землетрус в Каліфорнії за останній тиждень.

Найпотужніші поштовхи зареєстровано в менш заселених пустельних районах Каліфорнії. Епіцентр землетрусу зареєстровано в більш ніж 200 кілометрах від Лос-Анджелеса. В центрі Лос-Анджелеса хитання будівель відчувалось впродовж 30 секунд. Повідомляється про те, що в невеликому містечку Трона стихія зруйнувала щонайменше один будинок, також сталися витоки газу в регіоні та пошкодження фундаментів будинків.

Нові землетруси на півдні Каліфорнії залишаються ймовірними, говорить Люсі Джонс, сейсмолог Каліфорнійського технологічного інституту в коментарі АР. Ймовірність землетрусу магнітудою до 5 балів висока, а ймовірність коливань більше 7 балів біля 10%.

Губернатор штату Гевін Ньюзом звернувся до центральної влади за допомогою і висловив співчуття мешканцям Каліфорнії, які постраждали через землетрус.

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