Третина земель штату Каліфорнія стане природоохоронною зоною

До 2030 року 30% земель, що належать штату Каліфорнія стануть природоохоронною зоною. Про це повідомив губернатор штату Ґевін Ньюзом на прес-конференції у середу.

Ньюзом заявив, що виконавчий наказ систематизує зусилля, що вже проводяться "щодо збереження та захисту понад 30% земель штату”, що також включають прибережні території штату.

За словами губернатора Каліфорнії, метою виконавчого розпорядження є збереження біорізноманіття та запобігання руйнуванню екосистем.

Розпорядження наказує державним органам "максимально використати кліматичні переваги природних та робочих земель" шляхом підтримання здорового ґрунту, відновлення заболочених територій, управління лісами для зменшення пожежної небезпеки. Також у розпорядженні передбачене створення більшої кількості парків та зелених зон у міському середовищі

Ньюзом заявив, що Каліфорнія стане першим штатом в країні, який підіймає питання щодо суші та берегів.

"Це є важливою частиною розмови про кліматичні зміни, і її так часто пропускають, - сказав Ньюзом. - Коли ми говоримо про кліматичні зміни, ми говоримо тільки про енергію та промисловість, комерційну і житлову сторону, але ми забуваємо про наші природні землі. Ми забуваємо про тварин, рослини й комах".

Минулого місяця губернатор підписав розпорядження, згідно з яким починаючи з 2035 року нові легкові вантажівки, що продаються в Каліфорнії, повинні мати нульові шкідливі викиди.

Цього року Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж, що пошкодили ліси, виноградники та будівлі і змусили тисячі людей полишити своїх оселі.

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