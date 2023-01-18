Канада передасть Україні ще 200 бронемашин

Канада передасть Україні 200 броньованих машин Senator. Про це повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд під час візиту до Києва. Їхня вартість - понад 90 мільйонів доларів, ці гроші є частиною додаткової військової допомоги Україні на суму понад 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у листопаді минулого року.

БТР придбають у відповідь на запит України у канадської компанії Roshel, розташованої в Міссісаузі, штат Онтаріо. Крім того, Канада вже оголошувала раніше, що купує для України у Сполучених Штатів Америки передову зенітно-ракетну систему NASAMS за 406 мільйонів доларів. Ананд у коментарі каналу CBC сказала, що ЗРК планують поставити “якомога швидше”. “Наразі ми не думаємо про роки», — сказала Ананд (раніше компанія Raytheon Technologies інформувала, що виготовлення NASAMS займає близько двох років). Міністерка додала, що ключовим фактором закупівлі було тісне партнерство зі Сполученими Штатами.

Канадські автомобілі Senator дозволяють безпечно перевозити персонал і обладнання, вони оснащені “найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити зброю”, – сказала Ананд у Києві під час зустрічі із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

8 таких бронемашин вже надійшли до України у травні минулого року. “Я неодноразово чула, що українські війська цінують їхню маневреність і здатність до адаптації, - цитує Аніту Ананд CBC . - Senator оснащені інтелектуальними технологіями, які допомагають солдатам вчасно виявляти загрози. Броня також допоможе захистити війська, коли вони не можуть уникнути небезпеки».

Senator має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Вибухозахищений кузов може витримати підрив гранати чи міни.

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду та народу Канади за черговий пакет оборонної допомоги. “Senator зараз потрібні українській армії як ніколи. Рухаємося разом до перемоги!” - написав Зеленський у Twitter.

«Коли я відвідала Україну майже рік тому, я побачила країну, повну талановитих, амбітних людей, які просто хочуть жити в мирі та безпеці, - сказала Ананд в окремій заяві. - Їхня любов до свободи надихала мене тоді, а сьогодні вона надихає весь світ».

З початку 2022 року Канада надала Україні понад $5 млрд прямої допомоги, у тому числі $1 млрд військової допомоги, що включає броньовані машини бойової підтримки, протитанкове озброєння, гаубиці M777 та боєприпаси до них та чимало іншого озброєння.