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- Голос Америки
Канада передасть Україні ще 200 бронемашин
Канада передасть Україні 200 броньованих машин Senator. Про це повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд під час візиту до Києва. Їхня вартість - понад 90 мільйонів доларів, ці гроші є частиною додаткової військової допомоги Україні на суму понад 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у листопаді минулого року.
БТР придбають у відповідь на запит України у канадської компанії Roshel, розташованої в Міссісаузі, штат Онтаріо. Крім того, Канада вже оголошувала раніше, що купує для України у Сполучених Штатів Америки передову зенітно-ракетну систему NASAMS за 406 мільйонів доларів. Ананд у коментарі каналу CBC сказала, що ЗРК планують поставити “якомога швидше”. “Наразі ми не думаємо про роки», — сказала Ананд (раніше компанія Raytheon Technologies інформувала, що виготовлення NASAMS займає близько двох років). Міністерка додала, що ключовим фактором закупівлі було тісне партнерство зі Сполученими Штатами.
Канадські автомобілі Senator дозволяють безпечно перевозити персонал і обладнання, вони оснащені “найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити зброю”, – сказала Ананд у Києві під час зустрічі із міністром оборони України Олексієм Резніковим.
8 таких бронемашин вже надійшли до України у травні минулого року. “Я неодноразово чула, що українські війська цінують їхню маневреність і здатність до адаптації, - цитує Аніту Ананд CBC. - Senator оснащені інтелектуальними технологіями, які допомагають солдатам вчасно виявляти загрози. Броня також допоможе захистити війська, коли вони не можуть уникнути небезпеки».
Senator має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Вибухозахищений кузов може витримати підрив гранати чи міни.
Президент України Володимир Зеленський подякував уряду та народу Канади за черговий пакет оборонної допомоги. “Senator зараз потрібні українській армії як ніколи. Рухаємося разом до перемоги!” - написав Зеленський у Twitter.
«Коли я відвідала Україну майже рік тому, я побачила країну, повну талановитих, амбітних людей, які просто хочуть жити в мирі та безпеці, - сказала Ананд в окремій заяві. - Їхня любов до свободи надихала мене тоді, а сьогодні вона надихає весь світ».З початку 2022 року Канада надала Україні понад $5 млрд прямої допомоги, у тому числі $1 млрд військової допомоги, що включає броньовані машини бойової підтримки, протитанкове озброєння, гаубиці M777 та боєприпаси до них та чимало іншого озброєння.
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- Голос Америки
Байден: Монастирський та його команда були залучені у збереження демократії в Україні
Президент США Джо Байден і перша леді Джилл висловили співчуття народу України та родичам жертв і постраждалих внаслідок падіння гелікоптера МВС у Броварах.
"Наші серця - разом із десятками мирних жителів, які загинули або були поранені, включаючи дорогоцінних дітей та їхні родини. Ми переживаємо скорботу разом з усіма, хто оплакує цю жахливу трагедію", - йдеться на сайті адміністрації президента США.
Також Білий дім підкреслив роль загиблого керівника МВС України Дениса Монастирського та його команди у розбудові демократії в Україні.
"Пан Монастирський та його команда були глибоко залучені у збереження демократії в Україні - як у її захисті від російської агресії, так і до життєво важливої роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій у цій війні та в майбутньому. Як реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжуватимемо шанувати цю спадщину, докладаючи зусиль для зміцнення українських інституцій, і в нашому незмінному партнерстві з народом України підтримувати яскраве полум’я свободи", - йдеться у тексті заяви.
Білий дім також наголосив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати народ України перед обличчям цієї трагедії та у війні Росії стільки, скільки це буде потрібно.
Раніше Голос Америки повідомляв, що світові лідери висловили співчуття народу України. "Падіння гелікоптера у Броварах ще раз засвідчує величезні жертви, які Україна несе у цій війні", - написав канцлер Німеччини Олаф Шольц, а президент Литви Гітанас Науседа назвав трагедію "ще одним трагічним наслідком російської агресії проти України".
- Голос Америки
США в ОБСЄ закликають не піддаватись на "тиск" та "залякування", щоб ігнорувати злочини Росії
Голова Місії США в ОБСЄ закликав головуючого на Форумі із безпекової співпраці, не піддаватись "тиску" та "залякуванням" з боку Росії. Під час виступу на форумі 18 січня у середу, Майкл Карпентер застеріг, що діалог з опонентом не завжди є найкращим способом вирішення суперечок.
Я хотів би застерегти від кліше, що «діалог завжди можливий у будь-якому контексті», особливо, якщо одна сторона ґвалтує, катує та вбиває іншу сторону, яка мала б брати участь у цьому діалозі»Майкл Карпентер
«Я ціную всі заклики до діалогу. Діалог - це те, як більшість цивілізованих країн вирішують свої розбіжності. Але я також хотів би застерегти від кліше, що «діалог завжди можливий у будь-якому контексті», особливо, якщо одна сторона ґвалтує, катує та вбиває іншу сторону, яка мала б брати участь у цьому діалозі», - сказав голова місії США в ОБСЄ Майк Карпентер.
Головування на Форумі із безпекової співпраці ОБСЄ на перші чотири місяці 2023 року перебрала Боснія і Герцеговина, відкриття Форуму відбулось у середу, 18 січня.
Звертаючись до нового голови форуму, Карпентер наголосив: «поки ми обговорюємо порядок денний на головування в цьому триместрі, ми маємо постійно пам’ятати, що Росія порушила кожен із принципів Гельсінських угод. Кожен з них».
Представник США закликав ОБСЄ притягнути Росію до відповідальності та не ігнорувати злочини, які скоюються в Україні.
«Цей триместр, безсумнівно, буде складним для вас і вашої команди. Вас напевне випробовуватимуть, на вас тиснутимуть і, можливо, навіть залякуватимуть, аби ви ігнорували кричущі порушення Росією принципів і цінностей ОБСЄ, які зараз тривають, та щоб відновили «бізнес як завжди», мовляв, говорити про що завгодно, крім того, що відбувається в Україні.
Але Боснія і Герцеговина знає краще, ніж будь-хто, що ігнорування війни та відвернення від воєнних злочинів не призведе до їх зникнення. Це лише заохочує до нових порушень і насильства. Тому цей форум повинен дотримуватися курсу і продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її агресивну війну проти України та воєнні злочини її військ проти населення України, а також за співучасть Білорусі у цій війні», - зазначив голова місії США в ОБСЄ.
На своїй сторінці у Твіттер Майкл Карпентер додав: "Протистояти злу ніколи не легко, але дуже важливо, щоб ми це робили. І це легше робити, коли ми стоїмо разом".
Головування на Форумі співробітництва в галузі безпеки змінюються тричі на рік, кожні чотири місяці. Зазвичай країна, яка головує на Форумі, координує формування порядку денного кожного засідання Форуму та привертає увагу до питань, які обговорюються на формі, або ухвалення рішень.
Заступник міністра закордонних справ Боснії та Герцеговини, відкриваючи головування країни на Форумі 18 січня 2023 року заявив, що серед пріоритетів їхньої роботи буде допомогти зупинити війну в Україні та зменшити вплив цієї війни на Україну та увесь регіон.
"Боснія і Герцеговина, враховуючи свою трагічну і відносно нещодавню історію, безперечно розуміє біль людей в Україні. Цілком доречно, щоб цей Форум, завданням якого є як безпека, так і співпраця, зробив все можливе, щоб сприяти припиненню цього кровопролиття та працював над відновленням і підтримкою міцного миру та співпраці», – сказав заступник глави МЗС Боснії та Герцеговини Йосип Бркіч.
«2023 буде складним роком». Керівництво НАТО закликає готуватись до довгої війни. Відео
«Ми не бачимо ознак, що цілі Путіна змінились. Тож ми маємо бути готові до довготривалого протистояння. 2023 буде складним роком», - заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
- Голос Америки
МАГАТЕ забезпечить свою присутність на всіх атомних станціях України, для попередження аварій
МАГАТЕ створить місії експертів на всіх українських атомних станціях, щоб знизити ризик аварій в час повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Гроссі.
Під час візиту на Чорнобильську атомну станцію у вівторок, 17 січня, гендиректор агенції Рафаель Гроссі сказав: «Сьогодні дуже важливий день для МАГАТЕ. Це дуже важливий день для України та для Чорнобиля. Ми започаткували постійну місію МАГАТЕ тут, на цьому важливому об’єкті, і, як ви щойно бачили, ми підняли прапор МАГАТЕ і розпочинаємо всеосяжну програму допомоги в безпеці та захисті установки», - заявив гендиректор агенції у вівторок.
«Дуже важливо бачити, що Чорнобиль через рік після окупації станції повернувся до звичайного режиму роботи, і післяокупаційна фаза минула успішно. Більшість функцій станції відновлено і тепер більш-менш повернулися до нормального стану. Тепер ми переходимо до наступного етапу. Це дуже важливий момент, попереду у нас багато роботи», - додав Гроссі.
Гроссі під час візиту в Україну цими днями відвідує й інші атомні електростанції, і планує розмістити там персонал МАГАТЕ. Завдання експертів, серед іншого, поглибити технічну обізнаність, щоб запобігти ядерним аваріям, контролювати системи ядерної безпеки.
МАГАТЕ вже має постійну присутність на найбільшій в Україні АЕС у Запоріжжі, яка перебуває під контролем російських сил. Тепер агенція планує створити такі місії з присутності МАГАТЕ на інших чотирьох ядерних об’єктах. В рамках цієї програми в Україні, як очікується, працюватиме щонайменше 11 співробітників МАГАТЕ.
Як повідомляв "Голос Америки", у грудні місія МАГАТЕ відвідувала Рівненську атомну станцію, щоб допомогти із запобігання небезпеці ядерної аварії під час війни.
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