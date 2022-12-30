Українці не відразу, але отримають потрібну зброю. Прогноз на 2023 рік

Масивні обстріли цивільних об’єктів в Україні, які в останні дні року, що минає, проводить російська армія, викликають обурення у світових лідерів, дипломатів, представників ООН. Але експерти-міжнародники ставлять питання про те, що світ готовий зробити заради того, щоб ці обстріли припинилися, щоб українські цивільні не гинули під завалами своїх будинків, щоб Україна могла відновити контроль над своєю територією, а мільйони українців – повернутися додому.

За даними українських рятувальників, у четвер Росія обстріляла 10 областей, пошкодила 28 різних об’єктів, травм зазнали 5 осіб.

Офіс ООН з прав людини заявив, що він «стурбований» повідомленнями про нові ракетні удари та закликав до захисту цивільних.

«Ми стурбовані повідомленнями про загибель або поранення цивільних осіб, у тому числі дітей, а також про пошкодження будинків і критичної інфраструктури внаслідок нових ракетних ударів Росії по кількох містах», – написали представники організації у Twitter.

«Безглуздим варварством» назвав цей обстріл, міністістр закордонних справ України Дмитро Кулеба і закликав не залишатися байдужим до «таких масових воєнних злочинів».

«Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року. Не може бути «нейтралітету» перед обличчям таких масових воєнних злочинів. Прикидатися «нейтральністю» означає стати на бік Росії», – написав Кулеба у твіті.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у четвер, що прагне надавати більше підтримки Україні, і якщо буде потрібно, то не лише з Британії, але і з інших країн світу.

«Ми забезпечимо системи озброєнь, які є сумісними зі зброєю радянської доби, а нещодавно ми відправили тисячі протиповітряних ракет, щоб збивати ці безпілотники», – сказав британський міністр.

Вашингтон подолав багато багато самообмежень за останні 10 місяців

Як каже оглядач часопису Politico, 2023 рік має показати, чи захід готовий постачати зброю не лише радянської доби, але і сучасні системи, на які він накладав обмеження у 2022 році. Що буде після Javelin, HIMARS та Patriots, запитує він. Чи отримає Україна передові винищувачі, такі як F-16 американського виробництва, танки американського та німецького виробництва та безпілотники, про які постійно просять українці?

Українські урядовці та багато західних експертів стверджують, що для того, щоб вибити росіян з території України, потрібні ракети більшої дальності та сучасні бойові танки, тобто саме та зброя, яку західні країни поки що не хочуть надавати.

Офіційні особи США кажуть, що надають ту зброю, яку українці можуть застосувати найкраще у мінливій воєнній ситуації. Але також, як наголосив президент США Джо Байден під час його нещодавньої прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі, його стримує можливість ескалації конфлікту та неготовність партнерів по НАТО надавати зброю, яка могла б таку ескалацію викликати.

Однак, як зауважує оглядач Politico, «масовий приплив зброї в Україну за останні 10 місяців» вже знаменує значний відхід від попередньої позиції Вашингтона, коли навіть після анексії Криму у 2014 році адміністрація Обами відмовлялася надавати Україні наступальну зброю.

«Лише за адміністрації Трампа Пентагон схвалив надсилання протитанкової зброї Javelin — і навіть тоді обумовив, що Javelin має зберігатися в західній частині країни, подалі від лінії фронту», – нагадує Politico.

Але з того часу багато змінилося. США почали відправляти зброю в Україну ще перед вторгненням, а протягом тижня в березні США та НАТО перекинули в країну понад 17 000 установок Javelin. Це був перехід першої червоної лінії, яку попередні адміністрації установили самі собі, вважає Politico.

Навесні адміністрація Байдена почала надавати 155-міліметрові гаубиці. Потім у червні –високомобільну артилерійську ракетну систему М142, далі були HIMARS та NASAMS.

Хоча HIMARS були ефективними, росіяни пристосувалися до їхньої появи на фронті, тож вони пересунули свої командно-контрольні вузли та склади зброї за межі досяжності цих установок, що зараз складає близько 120 кілометрів. Тому українці просять про ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані понад 450 кілометрів.

Для наступу українським військам потрібна підтримка з повітря, адже як каже генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач генерал армії США в Європі, форсування Дніпра на лівий берег, де окопалися росіяни, вимагатиме операції, масштаб якої можна порівняти з висадкою десанту в Нормандії під час Другої світової війни.

Для цього, як каже Гретлінг, буде необхідно використовувати ППО середньої та малої дальності в поєднанні з такою системою, як Patriot, бо якою б потужною не була ця система, її буде недостатньо для захисту всього 500-кілометрового фронту України.

Інший американський генерал (у відст.), Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, каже, що ракети ATACMS – це «саме те, що їм потрібно» прямо зараз. На його думку, наступ буде просуватися в бік Криму, тому зброя великої дальності дозволить Україні вражати ключові російські позиції – авіабази, лінії зв’язку, Керченський міст.

Переговори далі ведуться про постачання танків – західні країни платять за вдосконалення радянських зразків, але не готові надавати сучасні американські Abrams, чи німецькі Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово і публічно заявляв, що не хоче самотужки посилати в Україну бойові танки. Але лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц тисне на уряд і каже, що поставка танків скоротила б термін війни.

«Підтримка України бронетранспортерами і бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б», – каже голова ХДС в інтерв’ю Німецькому агентству преси в Берліні і додає, що Німеччина та інші європейські країни вже давно повинні були поставити Україні бронетехніку західного зразка.

На його думку, спільні дії Сполучених Штатів і Євросоюзу щодо різних поставок зброї в Україну «безсумнівно були б можливими». Але, каже Мерц, «офісу канцлера, очевидно, бракує політичної волі взяти на себе керівництво в Європі».

Однак оглядачі вважають, що політична воля на Заході все ж зміцнюється, і тенденція останнього року свідчить про те, рано чи пізно надходить і та зброя, в якій Україні спочатку категорично відмовляли.

«Оголошення про те, що США незабаром передадуть батарею Patriot і авіаційні «розумні бомби», останні з багатьох пакетів зброї, які вважалися ескалаційними на початку війни, натякає на подальші потенційні зміни політики наступного року, оскільки всі сторони шукатимуть спосіб припинити бойові дії», – вважає Politico.