«Реваншизм Москви загрожує Україні і системі безпеки у Європі», застерігає колишній шведський прем'єр Більдт

Карл Більдт, колишній шведський урядовець і дипломат, у статті для інтернетного видання Project Syndicate застеріг, що російська агресія проти України є нагадуванням для цілої Європи про головні причини тривалої нестабільності на сході континенту і про загрози європейській системі безпеки.

«Регіон не знатиме миру, допоки Кремль не навчиться жити з насправді суверенною і демократичною Україною», - прогнозує Карл Більдт, який після політичної кар'єри став одним з найавторитетніших коментаторів з питань європейської політики.

Ситуація залишатиметься небезпечною до часу, коли Росія відмовиться від своїх реваншистських амбіцій.

Запитуючи, які і багато інших оглядачів, чи означає теперішнє нагромадження російських військ на кордоні з Україною наближення війни, він пропонує не забувати, що це питання постає не вперше.

Більдт вважає, що коли Володимир Путін 2012 року втретє повернувся на президентську посаду, то він фактично відмовився від курсу на розбудову російської державності та власної національної тотожності Росії.

Натомість президент Путін обрав ревізіоністську ідею створення так званого «Євразійського Союзу» - чогось подібного на Радянський Союз, розвал якого для Путіна, за його ж словами, був «найбільшою катастрофою» двадцятого сторіччя.

Причиною початку російської війни проти України 2014 року Карл Більдт вважає намагання кремлівського лідера стати на перешкоді українським крокам в бік співпраці з Європою.

«Щоб виправдати російський реваншизм (кремлівські) посадовці наполегливо повчали світ, що Україна - це, мовляв, лише набір уламків колишніх імперій», - нагадує колишній дипломат, вказуючи, що «таке можна сказати як про саму Росію так і про будь-які іншу сучасну державу».

Далі він пише, що Москва «з ідеєю, що Україна - несправжня країна» і під прикриттям велетенської кампанії дезінформації вирішила захопити Крим в надії, що це, а також силовий контроль над регіонами на українському півдні та сході, означатиме повне розчленування й руйнування України.

Справжньою перешкодою для встановлення миру на Донбасі зараз Карл Більдт називає небажання Кремля відмовитися від свого контролю над окремими районами в тій частині України.

«Націоналістичному сегменту російської громадської думки, який є основою підтримки Путіна, було б важко погодитися на таку “поразку” в Україні», - припускає автор і пише, що теперішнє нарощування російської армії явно спрямоване проти України.

«Незалежно від того, чи це балансування на межі війни призведе до відкритого конфлікту у найближчі тижні чи місяці (щодо цього не певне навіть ті, хто схвалює рішення в Кремлі), ситуація залишатиметься небезпечною до часу, коли Росія відмовиться від своїх реваншистських амбіцій», - доходить висновку Карл Більдт.

Він завершує застереженням про загрозливість ситуації далеко за межами України та Росії і каже, що навіть можливе успішне завоювання Києва не зупинило б прагнення російського реваншизму зруйнувати усю європейську систему безпеки, встановлену після Холодної війни.

«Це становило б загрозу для усіх, включно з самою Росією. Допоки Кремль залишатиметься у протистоянні з рештою Європи, він не буде зосереджуватися на розбудові демократії і добробуту, на що заслуговує російський народ», - завершує свій аналіз шведський оглядач і проголошує, що «так чи інакше доля ширшого регіону тепер пов’язана з долею України».

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