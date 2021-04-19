Представники Білого дому й Кремля обговорили перспективу зустрічі Байдена й Путіна

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у понеділок поговорив по телефону із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, повідомляє прес-секретарка Ради національної безпеки США Емілі Горн.

Як ідеться в її заяві, Салліван і Патрушев "обговорили низку двосторонніх питань, а також проблеми регіонального та глобального масштабу". Вони також піднімали питання "перспективи проведення президентського саміту між США та Росією та домовились підтримувати подальші контакти".

У понеділок під час брифінгу прес-секретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що Білий дім також продовжує переговори із Кремлем із приводу опозиціонера Олексія Навального.

"Ми продовжуємо повторювати нашу думку, що те, що відбувається з паном Навальним, який перебуває під владою російського уряду, є відповідальністю російського уряду, і що вони нестимуть відповідальність перед міжнародним співтовариством".

Вона додала: "Як вчора сказав радник із питань національної безпеки Джейк Салліван, ми не збираємось повідомляти про наші можливі кроки у відповідь публічно, якщо пан Навальний помре, це матиме наслідки для російського уряду". І ми залишаємо за собою ці варіанти".

"Але тим часом, наша мета, звісно, продовжувати закликати, наполягати на його звільненні, й ми продовжуємо повторювати, що до нього мають ставитись гуманно", - сказала Псакі.

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