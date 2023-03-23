«Нагадайте росіянам про Ягідне». Посол США в ОБСЄ про російські злочини і «денацифікацію» українців

Посол США в ОБСЄ заявив, що США вважають, що Росія здійснювала воєнні злочини в Україні і закликав Організацію з безпеки і співпраці в Європі використати можливості організації для того, щоб притягнути винних до відповідальності.

Під час виступу перед Постійною радою ОБСЄ у Відні у середу, 23 березня, посол Майкл Карпентер нагадав про останній звіт слідчої комісії ООН щодо України, у якому зазначається, що «російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних регіонах України, багато з яких становлять воєннні злочини».

«Сполучені Штати погоджуються з тим, що кілька категорій злочинів, скоєних Російською Федерацією в Україні, справді кваліфікуються як злочини проти людяності. Докази таких злочинів зараз каталогізовано численними НУО, урядами та міжнародними організаціями, включно зі, звичайно, ОБСЄ, а тепер також і ООН», – сказав посол.

Посол заявив, що недостатньо «звіту слідчої комісії ООН та того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за їхню відповідальність за незаконне переміщення або депортацію українських дітей, що було б кваліфіковано як військові злочини».

«Ми повинні продовжувати висвітлювати варварські дії Росії», – сказав Карпентер.

Він сказав, що ОБСЄ має задіяти інструменти організації, такі як Московський механізм, «щоб продовжувати викривати та документувати злочини Російської Федерації в Україні – а їх багато».

Згідно з положеннями ОБСЄ, в рамках Московського механізму, який затверджений 1991 року, експертні комісії надсилаються до держав-учасниць, щоб допомогти їм у вирішенні проблеми, пов'язаної з захистом прав людини.

Як повідомляв Голос Америки, "Московський механізм" було задіяно декілька разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У рамках "Московського механізму" були розслідуванні способи ведення Росією війни та фіксації серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини в Україні, а також готувався огляд ситуації з правами людини в самій Росії.

«Ми не можемо мовчати» – посол Карпентер

Посол наголосив, що США міжнародна спільнота «не може мовчати» про ті злочини, які Росія скоює в Україні.

Карпентер нагадав про звіт Human Rights Watch, у якому «задокументовано те, що сили Російської Федерації зробили минулого року в маленькому селі Ягідне», на Донбасі, де російські сили зібрали 350 жителів громади, у тому числі 70 дітей, і загнали їх у підвал школи. Через тиждень, протягом якого людей не випускали з підвалу, «майже всі захворіли», а «десятеро літніх полонених померли».

За словами Карпентера, коли представники Росії говорять про «денацифікацію», їм потрібно нагадати про цей звіт.

«Наступного разу, коли російський делегат тут буде говорити про денацифікацію, згадайте про Ягідне, згадайте про це, щоразу, коли він використовує цей термін», – сказав посол.

Посол США нагадав і про удар про вокзалу в Краматорську, по драмтеатру в Маріуполі та про численні задокументовані випадки катувань, гендерного насильства, «відомими жертвами якого були жінки, чоловіки, хлопчики та дівчата віком від чотирьох до 82 років».

За словами посла, комісія дійшла висновку, що «такі систематичні тортури цілком можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності».