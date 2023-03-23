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- Голос Америки
«Нагадайте росіянам про Ягідне». Посол США в ОБСЄ про російські злочини і «денацифікацію» українців
Посол США в ОБСЄ заявив, що США вважають, що Росія здійснювала воєнні злочини в Україні і закликав Організацію з безпеки і співпраці в Європі використати можливості організації для того, щоб притягнути винних до відповідальності.
Під час виступу перед Постійною радою ОБСЄ у Відні у середу, 23 березня, посол Майкл Карпентер нагадав про останній звіт слідчої комісії ООН щодо України, у якому зазначається, що «російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних регіонах України, багато з яких становлять воєннні злочини».
«Сполучені Штати погоджуються з тим, що кілька категорій злочинів, скоєних Російською Федерацією в Україні, справді кваліфікуються як злочини проти людяності. Докази таких злочинів зараз каталогізовано численними НУО, урядами та міжнародними організаціями, включно зі, звичайно, ОБСЄ, а тепер також і ООН», – сказав посол.
Посол заявив, що недостатньо «звіту слідчої комісії ООН та того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за їхню відповідальність за незаконне переміщення або депортацію українських дітей, що було б кваліфіковано як військові злочини».
«Ми повинні продовжувати висвітлювати варварські дії Росії», – сказав Карпентер.
Він сказав, що ОБСЄ має задіяти інструменти організації, такі як Московський механізм, «щоб продовжувати викривати та документувати злочини Російської Федерації в Україні – а їх багато».
Згідно з положеннями ОБСЄ, в рамках Московського механізму, який затверджений 1991 року, експертні комісії надсилаються до держав-учасниць, щоб допомогти їм у вирішенні проблеми, пов'язаної з захистом прав людини.
Як повідомляв Голос Америки, "Московський механізм" було задіяно декілька разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
У рамках "Московського механізму" були розслідуванні способи ведення Росією війни та фіксації серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини в Україні, а також готувався огляд ситуації з правами людини в самій Росії.
«Ми не можемо мовчати» – посол Карпентер
Посол наголосив, що США міжнародна спільнота «не може мовчати» про ті злочини, які Росія скоює в Україні.
Карпентер нагадав про звіт Human Rights Watch, у якому «задокументовано те, що сили Російської Федерації зробили минулого року в маленькому селі Ягідне», на Донбасі, де російські сили зібрали 350 жителів громади, у тому числі 70 дітей, і загнали їх у підвал школи. Через тиждень, протягом якого людей не випускали з підвалу, «майже всі захворіли», а «десятеро літніх полонених померли».
За словами Карпентера, коли представники Росії говорять про «денацифікацію», їм потрібно нагадати про цей звіт.
«Наступного разу, коли російський делегат тут буде говорити про денацифікацію, згадайте про Ягідне, згадайте про це, щоразу, коли він використовує цей термін», – сказав посол.
Посол США нагадав і про удар про вокзалу в Краматорську, по драмтеатру в Маріуполі та про численні задокументовані випадки катувань, гендерного насильства, «відомими жертвами якого були жінки, чоловіки, хлопчики та дівчата віком від чотирьох до 82 років».
За словами посла, комісія дійшла висновку, що «такі систематичні тортури цілком можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності».
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Перший запуск ракети, надрукованої на 3D-принтері провалився
Ракета, майже повністю виготовлена з частин, надрукованих на 3D-принтері, здійснила перший запуск в середу ввечері, але впала через три хвилини польоту не досягнувши орбіти.
На борту випробувального польоту Relativity Space не було нічого, крім першого металевого виробу надрукованого на 3D-принтері шість років тому.
Стартап хотів вивести сувенір на орбіту заввишки 125 миль (200 кілометрів) на кілька днів, перш ніж увійти в атмосферу і згоріти разом із верхнім ступенем ракети.
Як виявилося, перший ступінь, після старту ракети зі космодрому на мисі Канаверал, відокремився, як було заплановано. Але верхній ступінь спалахнув, а потім вимкнувся та впав в Атлантичний океан.
Це третя спроба запуску з місця, де колись була ракетна установка. Раніше цього місяця Relativity Space прибула за півсекунди після запуску, двигуни ракети загорілись, а потім раптово вимкнулися.
Хоча верхній ступінь вийшов з ладу, і місія не вийшла на орбіту, «перші запуски завжди вражають, і сьогоднішній політ не став винятком», — сказала коментатор запуску Relativity Space Арва Тізані Келлі після запуску в середу.
Більшість 33-метрової ракети, включно з її двигунами, створено на величезному 3D-принтері компанії в Лонг-Біч, Каліфорнія.
Relativity Space повідомила, що металеві частини, надруковані на 3D-принтері, становлять 85% ракети під назвою Terran. Більші версії ракети матимуть ще більше, а також їх можна буде багаторазово використовувати для кількох польотів.
Інші космічні компанії також покладаються на 3D-друк, але деталі складають лише невелику частину їхніх ракет.
Заснована в 2015 році парою молодих аерокосмічних інженерів, Relativity Space привернула увагу інвесторів і венчурних капіталістів.
Відділ охорони здоров’я та науки Associated Press отримує підтримку від Науково-освітньої медіа-групи Медичного інституту Говарда Хьюза. AP несе повну відповідальність за весь вміст
- Голос Америки
Угорщина не готова виконувати рішення про арешт Путіна
Угорщина не виконуватиме рішення Міжнародного кримінального суду і не затримуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в їхню країну, про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра країни Гергелі Гуляш.
Це попри те, що Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, на якому базується МКС.
За словами Гуляша, Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.
“Ми можемо послатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента Росії... оскільки статут МКС не був оприлюднений в Угорщині", - цитує слова Гуляша видання Reuters.
“Такі рішення не найвдаліші, вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб’єктивна думка", – сказав посадовець, додавши, що угорський уряд «не сформував позиції» щодо ордера на арешт Путіна.
Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Конгресі США заявив, що заохотив би всі країни, які є членами Міжнародного кримінального суду, виконати ордер на арешт, виданий щодо президента Росії Володимира Путіна.
"Думаю, кожен, хто є стороною в суді, і має зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання", — сказав Блінкен на слуханні у Комітеті з асигнувань Сенату.
Сполучені Штати не є стороною МКС. Після того, як суд видав ордер на арешт російського президента, президент США Джо Байден заявив, що вважає рішення МКС виправданим.
"Але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини", - додав президент США.
В статті використано матеріали Reuters
Сенатори США відреагували на обстріли Запоріжжя та обіцяють більше підтримки Україні
Черговий обстріл російськими військами мирного населення України є ще одним свідченням порушення російським президентом Путіним норм міжнародного права, тож США продовжать підтримувати Україну фінансово та озброєнням. Про це в коментарі Голосу Америки заявили сенатори від обох провідних партій США.
Сенаторка-демократка Джин Шагін, коментуючи обстріли Запоріжжя, заявила, що підтримка України - в інтересах усього світу: “Що більше звірств ми бачимо від Путіна та росіян, то більше Захід відданий ідеї припинити ці звірства. Зокрема країни на нашому східному фланзі, такі як країни Балтії, Польща та Румунія, – усі вони дуже хвилюються, що якщо ми не зупинимо росіян в Україні, то ці держави будуть наступними. Тому це в інтересах нашої національної безпеки США та в інтересах Європи зупинити Путіна зараз”.
Сенатор-республіканець Піт Рікеттс зазначив, що Росія регулярно вчиняє такі злочини, намагаючись деморалізувати український народ. "Але це не спрацює. Українці знають, що вони воюють за свою країну, і вони продовжуватимуть боротися за свою країну. Їх не залякати бомбардуванням цивільного населення, бо знають, що поставлено на карту", – сказав Рікеттс в інтерв'ю Голосу Америки.
Продовження підтримки України в боротьбі з Росією сенатори обіцяють продемонструвати у бюджеті США на 2024 рік, слухання щодо якого проводить Комітет Сенату з асигнувань в четвер.
"Ми лише починаємо розгляд нового бюджету. Я є членом Комітету з міжнародних відносин та Комітету з питань збройних сил. Я думаю, що ви побачите продовження дуже надійної бюджетної підтримки США для України. Україні зокрема потрібна підтримка для реконструкції та інших заходів, але основна підтримка буде здійснюватися через Комітет збройних сил та Комітет з асигнувань", - зазначив сенатор-демократ Тім Кейн.
Водночас представники республіканців запевнили у широкій підтримці в Сенаті США надання Україні більшої кількості озброєння якомога швидше. "Ми бачимо широку підтримку в Сенаті щодо продовження пошуку зброї, необхідної для захисту України. Що ми можемо зробити зараз, – це швидше доставляти зброю в Україну. Ми взяли на себе зобов’язання, які ми повільно виконуємо. Треба пришвидшити цей процес. Ми повинні швидше доставити їм танки. Ми повинні швидше доставити їм літаки. Ми повинні швидше діставати усі види боєприпасів, щоб українці могли захищатися", - наголосив сенатор-республіканець Піт Рікеттс.
Під час слухань щодо державного кошторису США 22 березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у проекті бюджету США на 2024 рік збережеться безпекова, економічна, енергетична та гуманітарна підтримка України.
У середу, 22 березня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що по місту випустили шість ракет, які влучили у два дев’ятиповерхові житлові будинки у спальному районі. Відомо про одну загиблу особу та 33 постраждалих, із них троє дітей віком 5, 7 та 9 років, які перебувають у лікарні.
- Голос Америки
Глава Пентагону у Конгресі назвав Росію "гострою загрозою" і запевнив у продовженні підтримки України
Міністр оборони США під час представлення бюджетних пропозицій у Палаті представників США назвав Росію “гострою загрозою” і наголосив на важливості колективної роботи в рамках НАТО.
У вступному слові до законодавців Ллойд Остін вкотре повторив позицію Вашингтона, що США продовжуватимуть підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також нагадав, що Стратегія національної оборони США визначає Росію під управлінням Путіна “гострою загрозою”.
“Під проводом Байдена, США згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з питань оборони України, яку я очолюю. Ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Глава Пентагону заявив, що НАТО стало значно сильнішим, зокрема й тому, що Росія вирішила піти війною проти свого сусіда. Остін наголосив на важливості “об’єднаного НАТО”.
“Після вторгнення Росії в Україну ми ще більше зміцнили захист і стримування НАТО на східному фланзі. А лідерство Конгресу в Європейській ініціативі стримування — і наші інвестиції з 2014 року — допомогли нам швидко й сміливо відреагувати на жорстоку війну, яку обрала Росія, та зробили наше стримування ще сильнішим”, - зазначив глава Пентагону.
Очільник Пентагону назвав бюджет на наступний рік стратегічним кошторисом, “який обумовлений серйозністю нашої стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою”.
Пріоритетами Пентагону Ллойд Остін назвав: захист нації, турбота про людей та успішна командна робота. Остін наголосив на необхідності фінансування модернізації трьох ланок ядерної тріади США та посилення стратегічного стримування.
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