"Садистська жорстокість» російських військ стала очевидною для всіх - Посол США в ОБСЄ

Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майк Карпентер засудив "чисте варварство, садистську жорстокість і беззаконня" російської війни в Україні та закликав країни ОБСЕ негайно надати Україні усю підтримку, яка їй необхідна. Про це він у своїй промові в Постійній раді ОБСЄ у Відні у четвер 26 травня.

За його словами, за ці три місяці війни «велике варварство, садистська жорстокість і беззаконня російської військової кампанії» стали очевидні для всього світу.

Карпентер застеріг від того, щоб дозволити Росії досягти «успіху» в Україні. Якщо це станеться, буде ще «більше жахливих повідомлень із фільтраційних таборів, більше примусово переміщених людей, більше сумних страт, більше катувань, більше зґвалтувань, більше пограбувань. Буде набагато більше пошкоджених або знищених культурних об'єктів, лікарень, шкіл і багатоквартирних будинків. Більше смерті та руйнувань", - сказав Карпентер, згідно з копією його промови, розміщеною на сайті місії США.

А потім, попередив дипломат, Росія придумає, як виправдати «анексію знелюдненої території та повністю травмованого та затероризованого населення, яке вижило після цунамі насильства», - через фейковий референдум чи звернення своїх маріонеток до Москви із проханням про приєднання.

Карпентер описав кілька випадків жорсткого поводження із цивільним населеннями та зачитав свідчення вцілілих. Про увесь масштаб російських злочинів, сказав він, стане відомо лише після того, як Україна звільнить ці території. Він закликав держави-учасниці Постійної ради ОБСЄ негайно надати усю допомогу, яку потребує Україна.

«Сувора і потворна правда полягає в тому, що доки Україна не виграє цю війну, Росія ніколи не відмовиться від використання найжорстокіших методів для завоювання України. Ми бачимо це зараз у Херсоні, Донецьку та Луганську. Місцеві жителі, які намагаються втекти від російського панування страху та жорстокості, ризикують бути викраденими і примусово депортовані до Росії або на території, які перебувають під контролем Росії», - сказав дипломат.

Постійна рада ОБСЄ є головним органом, що приймає рішення для регулярних політичних консультацій та для управління повсякденною оперативною роботою ОБСЄ між засіданнями Ради міністрів, пояснюється на сайті організації.

США також закликають поновити дію Московського механізму ОБСЄ, згідно з яким комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, вказують у США.

Свою війну в Україні Росія називає "спецоперацією" та заперечує масові вбивства та знущання з цивільного населення.

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