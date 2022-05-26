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- Голос Америки
"Садистська жорстокість» російських військ стала очевидною для всіх - Посол США в ОБСЄ
Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майк Карпентер засудив "чисте варварство, садистську жорстокість і беззаконня" російської війни в Україні та закликав країни ОБСЕ негайно надати Україні усю підтримку, яка їй необхідна. Про це він у своїй промові в Постійній раді ОБСЄ у Відні у четвер 26 травня.
За його словами, за ці три місяці війни «велике варварство, садистська жорстокість і беззаконня російської військової кампанії» стали очевидні для всього світу.
Карпентер застеріг від того, щоб дозволити Росії досягти «успіху» в Україні. Якщо це станеться, буде ще «більше жахливих повідомлень із фільтраційних таборів, більше примусово переміщених людей, більше сумних страт, більше катувань, більше зґвалтувань, більше пограбувань. Буде набагато більше пошкоджених або знищених культурних об'єктів, лікарень, шкіл і багатоквартирних будинків. Більше смерті та руйнувань", - сказав Карпентер, згідно з копією його промови, розміщеною на сайті місії США.
А потім, попередив дипломат, Росія придумає, як виправдати «анексію знелюдненої території та повністю травмованого та затероризованого населення, яке вижило після цунамі насильства», - через фейковий референдум чи звернення своїх маріонеток до Москви із проханням про приєднання.
Карпентер описав кілька випадків жорсткого поводження із цивільним населеннями та зачитав свідчення вцілілих. Про увесь масштаб російських злочинів, сказав він, стане відомо лише після того, як Україна звільнить ці території. Він закликав держави-учасниці Постійної ради ОБСЄ негайно надати усю допомогу, яку потребує Україна.
«Сувора і потворна правда полягає в тому, що доки Україна не виграє цю війну, Росія ніколи не відмовиться від використання найжорстокіших методів для завоювання України. Ми бачимо це зараз у Херсоні, Донецьку та Луганську. Місцеві жителі, які намагаються втекти від російського панування страху та жорстокості, ризикують бути викраденими і примусово депортовані до Росії або на території, які перебувають під контролем Росії», - сказав дипломат.
Постійна рада ОБСЄ є головним органом, що приймає рішення для регулярних політичних консультацій та для управління повсякденною оперативною роботою ОБСЄ між засіданнями Ради міністрів, пояснюється на сайті організації.
США також закликають поновити дію Московського механізму ОБСЄ, згідно з яким комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, вказують у США.
Свою війну в Україні Росія називає "спецоперацією" та заперечує масові вбивства та знущання з цивільного населення.
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- Голос Америки
Росія продовжує поповнювати свої сили й бойові дії на Донбасі можуть тривати "досить довго" - Пентагон
За оцінками високопосадовця Міністерства оборони США, ситуацію на фронті в Україні не можна назвати "глухим кутом" (stalemate - ГА), триває "активна" фаза війни. Про це повідомляє журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.
У Пентагоні кажуть, що Кремль продовжує поповнювати свої війська, зокрема, залучаючи резервістів. "Більшість військ, які вони залучають, вони кидають одразу у бій". При цьому росіяни здобувають певні території, а також, зокрема, розміщують свої повітряні та морські системи на острів Зміїний, що "дає їм додаткові можливості, гнучкість у північному регіоні Чорного моря".
Боротьба на сході України іде за "маленькі ділянки території між невеликими підрозділами", "це більшою мірою артилерійська дуель", що може тривати "досить довго".
При цьому, за оцінками американського міноборони, немає свідчень того, що росіяни готуються використати тактичну ядерну зброю.
Представник Пентагону також повідомив, що до України вже доставлено 220 із 300 американських дронів Switchblades.
Тим часом, за оцінками американського Інституту вивчення війни, російські війська, яким значно бракує високоточної зброї, пріоритизують наступ на сході та заході від Попасної, прагнучи оточити українські сили на Луганщині, й скоро можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк.
Днями міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що начебто наступ російських військ в Україні сповільнюється свідомо, щоб дати можливість евакуюватися мирним громадянам, пише Радіо Свобода.
У статті використано матеріали Радіо Свобода, Інституту вивчення війни
- Голос Америки
Китай становить найсерйозніший виклик у довготерміновій перспективі - Блінкен
Китай становить найсерйозніший виклик світовому порядку у довготерміновій перспективі, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. У четвер, 26 травня, в Університеті Джорджа Вашингтона, він зробив спеціальне звернення щодо політики США у відносинах із Пекіном - промову, яка тривала близько 45 хвилин.
За його словами, Вашингтон не хоче відрізати Китай від світової економіки і не прагне змінювати політичну систему країни, але закликає китайську владу дотримуватись міжнародного права. Також Блінкен підтвердив готовність Сполучених Штатів підтримувати існуючу десятки років політику адміністрацій - "Одного Китаю", яка не визнає Тайвань частиною КНР.
"Ми не шукаємо конфлікту чи нової "холодної війни". Навпаки, ми рішуче хочемо уникнути цього", - підкреслив Блінкен. - "Ми не хочемо обмежувати Китай у його спробах намагатись взяти на себе роль провідної сили (major power) чи зупинити Китай або будь-яку іншу країну від нарощування економіки чи захисту інтересів свого народу".
Через це, сказав він, США захищатимуть і посилюватимуть "міжнародне право, угоди, принципи та інституції, що підтримують мир і безпеку, захищають права людей у суверенних націях і що дозволяють всім країнам, включно зі США та Китаєм, співіснувати і співпрацювати".
При цьому 23 травня президент США Джо Байден підтвердив, що США готові захищати Тайвань у випадку воєнного нападу Китаю.
Напередодні Китай заявив, що спільні із Росією повітряні навчання над Японським морем не спрямовані проти жодної з країн, пише Reuters.
Раніше Голос Америки повідомляв, що директор ФБР США Крістофер Рей заявив, що "Китай - економічна сила рівня, про який Радянський Союз ніколи і не міг мріяти", і що "жодна країна не несе більш широкої загрози для наших ідей, інновацій та економічної безпеки, ніж Китай".
У статті використано матеріали Reuters.
"Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну", - Олаф Шольц у Давосі
"Треба, щоб Путін не виграв цю війну. І я переконаний, що він її не виграє, - про це канцлер Німеччини Олаф Шольф під час Світового економічного форуму у швейцарському Давосі. - Він уже зазнав поразки в усіх його стратегічних завданнях. Сьогодні захоплення Росією усієї України виглядає ще віддаленішим, ніж на початку війни, завдяки вражаючим оборонним силлям української армії і населення".
Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося".
Шольц також порівняв російську війну в Україні, яку Москва називає "спецоперацією", із жахами Другої світової, підкресливши, що протистояння російському імперіалізму - важливе не лише для майбутнього України, а й для всієї міжнародної спільноти. "Обіцянка "ніколи знову" - на кону", - сказав Шольц.
Раніше Голос Америки повідомляв, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала небезпечними спроби "втихомирити" російську агресію: "На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями".
Про необхідність поступок з боку Києва, щоб дозволити Володимиру Путіну "зберегти обличчя" під час укладання можливої мирної угоди з Україною, заявляли, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та колишній держсекретар США Генрі Кісінджер.
В Офісі президента України виключили можливість згоди Києва на припинення вогню у війні з Росією, допоки російська армія не залишить зайняті нею українські території.
При цьому, пише Радіо Свобода, Володимир Зеленський сказав, що, як і раніше, готовий зустрічатися з Путіним, але без попередніх умов та ультиматумів і лише особисто. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що така зустріч можлива лише для підписання документів, а не для обговорення будь-яких питань по суті.
У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода, NYT
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