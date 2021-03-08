Вакциновані американці можуть разом збиратись у приміщеннях без масок, - нові рекомендації медиків

Центр із контролю та запобігання хвороб США (CDC) оприлюднив нові рекомендації, згідно з якими повністю вакциновані люди можуть збиратись разом у закритих приміщеннях невеликими групами без додаткових заходів безпеки.

Крім цього, медики заявили про безпечність зустрічей у закритих приміщеннях вакцинованих осіб із невакцинованими - якщо ті, хто поки не отримав щеплення, не входять у групу ризику. Скажімо, тепер діти та онуки зможуть без масок та соціальної дистанції провідати своїх вакцинованих дідусів та бабусь.

Водночас, у CDC не виключили можливість, що навіть після щеплення можна бути безсимптомним носієм вірусу. Тому медики рекомендують і надалі носити маски та дотримуватись соціальної дистанції у громадських місцях навіть тим, хто вже вакцинувався.

Раніше губернатори двох американських штатів, Техасу та Міссісіпі, скасували вимогу носити маски і повністю зняли обмеження на роботу бізнесу. Однак у CDC розкритикували таке рішення й заявили, що воно може підірвати всі досягнення зі стримування вірусу в країні.

У США понад 50 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини, а близько 30 мільйонів людей уже щеплені двома дозами. Щодня у країні вакцинують два мільйона людей щодня.

Раніше президент Байден заявив, що до кінця травня в країні буде достатньо вакцин, щоб зробити щеплення кожній дорослій людині.

Водночас, як Голос Америки повідомляв раніше, деякі американські лікарі та дослідники закликають населення не припиняти дотримуватись заходів захисту від коронавірусу, адже нові штами можуть нести особливу небезпеку. Зокрема, якщо ці різновиди коронавірусу виявляться більш заразними й стійкими до вакцин, це може відкотити назад увесь поступ у боротьбі проти пандемії.

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