У США зростають темпи вакцинації від коронавірусу. Щодня 2 мільйона людей отримують дозу вакцини

У США щодня вакцинують близько 2 мільйонів людей від коронавірусу.

Про це йдеться в аналізі видання The New York Times.

Минулого місяця в країні за день отримували вакцину близько 1 мільйона 300 тисяч людей, а це значить, що темпи вакцинації зросли.

Водночас видання Axios пише, що з такими темпами вакцинації Адміністрація Байдена може досягнути своєї раніше заявленої мети - за перші сто днів президентства Байдена адмініструвати 100 мільйонів доз вакцини.

За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США, в країні 54 мільйона людей вже отримали принаймні одну дозу вакцини. 27 мільйонів вже щеплені двома дозами.

За офіційними даними, наразі вже було використано 42 мільйона доз вакцини компанії Пфайзер (Pfizer-BioNTech) та 40 мільйонів доз “Модерни”.

У вівторок минулого тижня президент Байден заявив, що США планують вакцинувати усіх дорослих людей до кінця травня цього року.

Раніше Білий дім розраховував провести вакцинацію всіх дорослих у липні. То ж їхні розрахунки скоротилися.

Федеральна агенція із надзвичайних ситуацій США почала встановлювати в країні місця масової вакцинації від коронавірусу, вони вже з’явилися у штатах Каліфорнія, Техас та Нью-Йорк.

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