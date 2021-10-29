Вакцинація від COVID-19 потрібна і тим, хто перехворів - висновок урядової служби США

Нове дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США встановило, що вакцинація від COVID-19 дає кращий захист проти госпіталізації ніж природний імунітет вироблений після хвороби.

За повідомленнями, дослідження показало, що особи госпіталізовані із симптомами схожими на коронавірус, у яких раніше діагностувався COVID-19, із у 5 разів вищою імовірністю мали позитивний результат тесту на COVID-19, ніж раніше вакциновані особи.

Дані дослідження накладаються на популярну тезу буцімто людям, які вже перехворіли немає потреби щеплюватись.

"Всі, хто відповідає вимогам щодо вакцинації, мають вакцинуватись проти COVID-19 за першої нагоди, включно з невакцинованими особами, які раніше мали інфекцію SARS-CoV-2", - відзначає дослідження.

У статті використано матеріали The Hill.

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