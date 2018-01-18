У Вашингтоні обговорювали пріоритетні напрямки українсько-американських відносин

Посол України в США Валерій Чалий на зустрічі з помічником державного секретаря з консульських питань Карлом Рішем обговорив пріоритетні напрямки відносин між обома країнами.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в США.



«На фоні динамічного розвитку відносин України та Сполучених Штатів у політичній, економічній, безпековій сферах, подальший розвиток міжлюдських контактів і лібералізації режиму поїздок громадян набуває особливо важливого значення і Україна зацікавлена в реалізації конкретних кроків в цьому напрямку», - наголосив Валерій Чалий.



Відзначається, що в ході зустрічі зокрема, сторони обговорили подальшу лібералізацію візового режиму між Україною та США, забезпечення прав та інтересів усиновлених дітей-громадян України в США, окремі питання захисту прав українських громадян.



Зі свого боку Карл Ріш висловив готовність до активізації двостороннього діалогу.

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