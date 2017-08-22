Вугілля зі США прибуде в Україну через три тижні

Перша партія вугілля полишає порт Балтимору на шляху до України, який займе приблизно три тижні.

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Згідно з контрактом, підписаним між українською компанією «Центренерго» та американською XCoal, до кінця року планується постачання 700 000 тонн вугілля. Таким чином, в вересні, Україна має отримати два вантажі приблизно по 70 000 тонн. Вугілля з першої поставки буде використано протягом зимового опалювального періоду в основному для виробництва електроенергії Трипільською ТЕЦ.

«Ця поставка сприятиме економікам наших країн, підтримає робочі місця в вугільній та транспортній сферах, - заявив міністр енергетики США Рик Перрі, повідомляє Washington Examiner, - Міністерство та адміністрація прагнуть надати доступ до навіть більшої кількості природних ресурсів нашим союзникам, таким як Україна в майбутньому, щоб просувати енергетичну безпеку та диверсифікацію поставок та джерел».

«Ми з оптимізмом дивимося на перспективи початку довгострокових відносин між американською вугільною промисловістю та Україною, - наголосив представник американської компанії-експортера XCoal Тед О’Браян, підкресливши, що для XCoal це – не політичний проект, а просто «клієнт, якому потрібне вугілля».

Якщо для американської сторони цей проект дозволяє зберегти робочі місця і підтримати вуглевидобувну галузь, для України цей проект є важливим з огляду на енергобезпеку та диверсифікацію енергоресурсів.

«Ми знаємо, що ваша країна провадить великі зміни і диверсифікація джерел енергопостачання є ключовою для цієї трансформації», - наголосив в.о. заступника міністра торгівлі США Ізраель Ернандес під час церемонії започаткування поставок. Він відзначив, що обсяги торгівлі США та України зросли на 80% в першій половині цього року.

«Поставки чистого, ефективного вугілля з Аппалачів до України стане безпечним та надійним джерелом виробництва електроенергії для України протягом зими і надалі», - сказав дргуий заступник міністра енергетики США Ендрю Ґріффіт протягом церемонії відкриття.

Для України, цей контракт важливий з огляду на питання енергетичної безпеки та забезпечення проходження осінньо-зимового періоду. «Швидке втілення цієї угоди є надзвичайно важливим для України», - підкреслив посол України в США Чалий.

У команії «Центренерго» повідомили, що вони задоволені тим, наскільки швидко американська сторона взялась за виконання контракту, пояснивши, що часом навіть за умови підписаного контракту, поставки можуть і не відбуватись. Наприклад, як заявили вони «Голосу Америки», у компанії є контракт з постачальником іншої країни за ціною 95 доларів за тонну, однак «з червня вони не можуть привезти вугілля», - сказав голова департаменту матеріально-технічного забезпечення «Центренерго» Костянтин Любоженко в коментарі Українській службі «Голосу Америки». Контрактна ціна на вугілля зі США становить 113 доларів за тонну.

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