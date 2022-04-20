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"Не може бути миру без справедливості", - голова Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку
Голова Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня перебуває в Україні. Про свій візит високопосадовець повідомив у Twitter. "У серці вільної і демократичної Європи", - написав Мішель, прибувши до Києва із неоголошеним візитом, підкреслює Reuters.
Зокрема, Мішель відвідав звільнену від російських війск Бородянку, а також він проведе переговори з керівництвом України про взаємодію ЄС та Києва, допомогу європейських країн Україні та перспективи вступу цієї країни до Євросоюзу, пише "Радіо Свобода".
18 квітня президент України Володимир Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, що є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.
Від початку війни Росії, до Києва приїжджали інші європейські лідери, зокрема, британський прем'єр Борис Джонсон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Напередодні президент США Джо Байден провів розмову з союзниками щодо допомоги Україні, під час якої лідери висловили підтримку Україні а також обговорили зусилля з того, щоб "завдати значних економічних витрат Росії, щоб притягнути її до відповідальності, повідомляв "Голос Америки".
В розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, генсек НАТО Єнс Столтенберґ, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Іоганніс та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Російська називає свої воєнні дії в Україні від 24 лютого "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
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МАГАТЕ привітало відновлення зв'язку з ЧАЕС
"Гарною новиною" назвав повідомлення українського уряду про відновленя зв'язку з Чорнобильською АЕС директора МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Більше місяця, після того, як російські сили захопили ЧАЕС, такого зв'язку не було. Росіяни впродовж п'яти тижнів утримували ЧАЕС, на території якої розміщені об'єкти з управління ядерними відходами.
"Така ситуація була нестійкою і дуже гарна новина, що регулятор тепер може безпосередньо, за потреби, контактувати зі станцією", - заявив Гроссі.
Під час цього російського вторгнення вперше окупація атомної електростанції була воєнною стратегією країни, наводить АР слова Ребекки Гармс, колишньої європарламентарки. "Кошмаром" вона назвала те, що "кожна атомна електростанція може бути використана як заздалегідь встановлена ядерна бомба".
В квітні Гроссі планує відвідати ЧАЕС на чолі групи експертів і провести радіологічну оцінку станції, доставити необхідне устаткування, йдеться в заяві МАГАТЕ.
7 з 15 українських ядерних реакторів наразі під'єднані до мережі, відзначає заява, включаючи два реактори на контрольованій Росією найбільшій в Європі Запорізькій АЕС.
В статті використано матеріали АР
Від Німеччини, найбільшої країни ЄС, Україна хоче більшого
Український посол в Берліні Андрій Мельник долучився до хвилі критики німецького уряду після того, як канцлер Олаф Шольц сказав, що в армійських арсеналах Німеччини не залишилося майже нічого, що можна було б негайно передати на озброєння Україні.
Олаф Шольц виступив зі спеціальним зверненням після участі у відеонараді 19 квітня за участю президента США Байдена та інших західних лідерів і підкреслив, що Німеччина буде й далі допомагати Україні захищатися від російської агресії.
Сподіваюся, що Соціал-демократична партія нарешті дасть зелене світло для німецької важкої зброї Україні та для ембарго на російську нафту й газ, аби зупинити російську нищівну війну.
«Страждання українців нікого не залишають байдужим. Ми безмежно сумуємо за жертвами, а також, мушу сказати, що ми дуже розлючені на російського президента і на цю безглузду війну», - сказав Шольц у Берліні.
Канцлер зокрема заявив, що його уряд сприяє переговорам українців з німецькими виробниками зброї і пообіцяв, що Берлін виділить кошти для закупівель.
Але він фактично відмовився поділитися з Україною важкою зброєю, яка вже є в арсеналах Німеччини, і яку Київ просить для протидії наступу Росії зосередженому зараз на українському південному сході.
«Ми попросили німецьку збройну промисловість поінформувати нас про те, що саме вона може постачати у найближчому майбутньому. Україна повідомила, що саме їй потрібно з того списку, а ми надамо гроші необхідні для придбання. Це зокрема, як і раніше, протитанкова зброя та устаткування для перехоплення. Також там є амуніція і постачання для артилерії», - сказав Олаф Шольц.
Україна раніше не раз натякала, що очікує від Німеччини, найбільшої країни ЄС, значнішої військової підтримки.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав останню заяву Шольца «великим розчаруванням».
Андрій Мельник в інтерв’ю агентству DPA, яке широко цитують німецькі ЗМІ, назвав «неймовірним», твердження, що «Бундесвер більше не має нічого, що можна було передати Україні».
Він вказав на сотні танків та іншої бронетехніки в німецьких арсеналах.
Український посол повідомив, що порушить ці питання на зустрічі 20 квітня з головою урядової Соціал-демократичної партії Саскією Ескен.
«Сподіваюся, що Соціал-демократична партія нарешті дасть зелене світло для німецької важкої зброї Україні та для ембарго на російську нафту й газ, аби зупинити російську нищівну війну», - написав посол у Twitter.
«Ціна німецьких вагань»
Джуді Демпсі з Європейського центру Карнеґі у Берліні є однією з тих коментаторів, які вважають дотеперішні дії Німеччини неспівмірними масштабам російської війни в Україні та рівню російської загрози Європі.
Під заголовком «Висока ціна німецьких вагань» вона пише, що «у разі, якщо Німеччина і решта ЄС не зрозуміють, що відбувається у Східній Європі та в Росії, то підвалини стабільності Європи будуть порушені так, що Захід опиниться слабшим, розділеним і нездатним стримувати імперіалістичну Росію».
«Подальші вбивства, викрадення облоги і масові могили вказують, що Україні потрібно більше військового устаткування, щоб війська президента Володимира Зеленського перемогли. Але досі Шольц не дав дозволу на постачання такого устаткування», - вважає Джуді Демпсі.
Люди забувають, що Німеччина пішла на небувалу зміну своєї політики.Марко Мюллер
Вона вказує, що «без суттєвої допомоги для оборони України і без зупинки імпорту енергії з Росії, Німеччину можна звинуватити у затягування війни і в дозволі на силове перекреслення кордонів у Європі після 1989 року».
Джуді Демпсі припускає, що в німецькій політичні еліті панує з одного боку страх перед Росією, а з іншого - споглядання на Східну Європу «через російську призму», і вона додає, що «Берлін завжди хотів вірити, що Росію можна інтегрувати з Заходом».
«Ті погляди, звичайно ж, мали б бути розвіяні війнами Путіна в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні. Якщо ні, то німецький політичний клас вводить себе в оману щодо намірів Росії і стосовно наслідків цього для стабільності і безпеки Європи», - пише Джуді Демпсі.
«Несправедлива критика»
Німецький міжнародний мовник Deuthsche Welle у зв’язку з дискусіями на цю тему друкує статтю оглядача Марка Мюллера, який вважає критику Німеччини несправедливою, коли йдеться про Україну.
Мюллер засуджує те як українські лідери, наприклад, нещодавно дали зрозуміти, що не хочуть бачити у Києві німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, навіть попри те, що той назвав помилковими свої погляди на Росію.
На думку оглядача «Німеччина разомі зі США була найбільшим донором, відтоді як Росія анексувала Крим 2014 року».
«Люди забувають, що Німеччина пішла на небувалу зміну своєї політики. Зупинено газопровід «Північний потік 2», і одразу після російського вторгнення в Україну Шольц оголосив про виділення 100 мільярдів євро на військові витрати в Німеччині. Німеччина платить за постачання зброї у зону війни. Німецький уряд починає розривати свої тісні і дуже важливі зв’язки з Росією у галузі постачання сировинних матеріалів», - стверджує Марко Мюллер.
Він називає відношення Києва «недружнім», і ще більше обурений поведінкою деяких європейських партнерів.
«Ми всі поділяємо одну мету - покласти край війні Росії в Україні. То навіщо сіяти розбрат? Це на користь лише одній особі - Володимиру Путіну», - підсумовує німецький оглядач.
«Ми очікуємо збільшення внутрішніх і зовнішніх переміщень людей через війну в Україні», - Міжнародна організація з міграції
19 квітня Рада Безпеки ООН вчергове обговорила ситуацію щодо українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, заступниця Верховного комісара ООН з питань біженців Келлі Клементс, повідомила, що наразі майже 5 млн українців були змушені покинути свою країну. Ще понад 7 млн стали переміщеними особами в Україні. За оцінками ООН, ще 13 млн перебувають у найбільш постраждалих районах, багато з них не можуть пересуватися та практично не мають змоги отримати допомогу.
За словами Клементс, коли два тижні тому Верховний комісар ООН з питань біженців відвідав Україну, він говорив з українським урядом про збільшення прямої грошової допомоги, щоб можна було охопити 360 тис. найбільш незахищених українців всередині країни. Управління Верховного комісара зараз підписує угоди з трьома ключовими міністерствами, що дозволить продовжити надавати підтримку тим, кому вона потрібна. «Ми продовжуватимемо розширювати нашу рятівну допомогу внутрішньо переміщеним особам по всій Україні, особливо в центрі та на сході, де розгортається жорстока гуманітарна криза. Для цього потрібні не лише ресурси, а й безпечний та безперешкодний доступ до людей, які потребують допомоги», - наголосила вона.
За оцінками ООН, 13 млн українців перебувають у найбільш постраждалих районах, багато з них не можуть пересуватися та практично не мають змоги отримати допомогу
Клементс вчергове відмітила, що переважна більшість біженців та переміщених осіб – жінки та діти, і ризик гендерного насилля, торгівля людьми та сексуальної експлуатації – надзвичайно високий. «Вже надходить інформація про осіб, які звертаються до переселенців із надто хорошими, щоб бути правдою, обіцянками роботи та проживання. Перші виявлені випадки торгівлі людьми підтверджують, що наші прогнози здійснюються», - додала вона.
У засіданні також взяв участь і генеральний директор Міжнародної організації з питань міграції Антоніо Віторіно. За його словами, більше 12 млн українців вже були змушені залишити свої домівки з початку війни. Згідно з останньою оцінкою матриці відстеження переміщення МОМ, 7,1 млн з них всередині країни. Він також додав, що до кінця тижня МОМ матиме оновлені дані. «Ми як і раніше глибоко стурбовані продовженням погіршення гуманітарної ситуації в Україні, і очікуємо збільшення внутрішніх і зовнішніх переміщень. Я закликаю сторони конфлікту виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільних осіб, їхніх домівок та цивільної інфраструктури», - заявив він.
Він також звернув увагу, що в ситуації масового переміщення до 30% людей зіштовхуються з психологічними та ментальними проблемами. І оскільки війна продовжується, психосоціальні потреби, безсумнівно, будуть зростати. Тому МОМ зараз розширює свої зусилля щодо вирішення цих питань в Україні та в сусідніх країнах: «Починаючи від навчання спеціалістів з надання першої психологічної допомоги до розширення можливостей наших гарячих ліній», - пояснив він.
Віторіно також зазначив: досвід МОМ демонструє, що пряма допомога готівкою є одним з найбільш ефективних способів надання допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам.
Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН, свій виступ розпочала з новини про вбивство у Маріуполі представників благодійного фонду Caritas International. «Я зустрічалася з працівниками Caritas, коли була у регіоні, і бачила, як вони рятують життя. Їхня смерть трагічна і неприйнятна. Працівники гуманітарних організацій рятують життя. Вони - неупереджені. І їх треба захищати, а не обстрілювати», - заявила посолка. Також вона відзначила про потребу проведення роз’яснювальних кампаній щодо протидії торгівлі людьми.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця свій виступ розпочав з історії 3-річного Мирона, який постраждав від ракетних обстрілів Львова. «Його родина залишила схід, аби вберегти дитину від російський обстрілів. Проте у російських ракетних ударів в Україні немає кордонів», - додав він.
Кислиця також згадав про те, що російський президент надав 64 мотострілецькій бригаді звання гвардійської. «За так званий «масовий героїзм доблесть, наполегливість та мужність». Нагадаю, що це та бригада, яка мала «взяти» Київ, згідно з російськими планами. Їхні плани провалилися, і вони провели майже місяць у Бучі. Місяць, який став часом терору проти цивільних. Це російська інтерпретація героїзму та сміливості – вбити сотні беззбройних цивільних, ґвалтувати десятки жінок та дівчат», - заявив він.
Він також закликав Раду Безпеки терміново застосувати свої повноваження відповідно до Статуту ООН, щоб врятувати невинних мирних жителів Маріуполя та інших східних міст, які залишаються заручниками «кривавих військових фантазій Путіна».
Понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей, були примусово перевезені на територію РосіїСергій Кислиця, постпред України при ООН
Український постпред також додав, що російські окупанти продовжують примусово переправляти українців з окупованих територій Донбасу до Росії. «Щонайменше 20 тис. українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш-Нікольське-Ялта, близько 5-7 тис. – у фільтраційному таборі села Безіменне Донецької області. За наявною інформацією, громадяни України відправляються в економічно депресивні регіони Російської Федерації, зокрема північні області та острів Сахалін. Українці отримують документи про заборону виїзду з регіонів Росії на два роки», - повідомив він.
В цілому ж за словами Кислиці, на сьогодні понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей, були примусово перевезені на територію Росії. «Такі дії російських загарбників можна кваліфікувати як викрадення людей. Вони потребують рішучої реакції міжнародного співтовариства, насамперед відповідних структур ООН», - заявив Кислиця.
Мер Тростянця про - партизанський рух, втрати та життя під окупацією. Інтерв'ю
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