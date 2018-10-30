ВПС США витратили 326 788 доларів на чашки для кави з підігрівом - ЗМІ

ВПС США з 2016-го року витратили на близько 400 чашок з підігрівом 326 788 доларів. Середня ціна чашки становила 817 доларів, найвища - 1280 доларів. Про це повідомляє американський канал CNN. Чашки можуть підігрівати такі напої, як чай та кава на борту вантажних літаків та літаків-заправників під час перебування у повітрі.

Про значні витрати стало відомо після того, як власний сайт ВПС США повідомив про намагання службовців однієї із баз ВПС використати тривимірний друк для того, щоб самостійно виготовляти заміну зламаним ручками вартісних чашок з підігрівом. Часті поламки вушка чашок примушували військових купувати нові чашки, бо запчастини до чашок не продавались окремо. Повідомлялося, що лише станом на липень 2018-го року на базі Тревіс вже купували чашки вартістю у 1220 доларів за одиницю, хоча ще у 2016-му їх вартість складала 693 долари за штуку.

"Чашка має два пластикові елементи, один з гори допомагає підняти кришку, інший - ручка з боку. Це вушко дозволяє тримати чашку так, щоб не обпектися . Нажаль, ми не можемо замовити заміну, коли ламається ручка, тому доводиться купувати нову чашку з підігрівом щоразу", - розповів тоді один із службовців.

Нажаль, ми не можемо замовити заміну, коли ламається ручка, тому доводиться купувати нову чашку з підігрівом щоразу

Інформація привернула увагу сенатора-республіканця Чака Ґресслі, у відповідь на звернення якого ВПС припинили закупівлю чашок. Керівництво американських військових льотчиків також похвалило службовців з бази Тревіс за ініціативу самостійно друкувати ручки-заміни і таким чином скоротити витрати з бюджету.

Натомість сенатор-республіканець Ґресслі заявив, що хоча і сам вітає винахідливість військовослужбовців, лишається занепокоєним тим, що "не існує адекватних протоколів для попередження марнотратства".