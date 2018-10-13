В Україні ВПС США тренуються протидіяти російським, китайським винищувачам аналогічним до українських

Ми готуємося до протидії рівним за силою противникам - Росії та Китаю. На озброєнні Росії знаходяться такі винищувачі

Участь американських винищувачів у навчаннях "Чисте небо" в Україні, дає американським ВПС нагоду вперше позмагатися у небі із винищувачами, які також стоять на озброєнні Росії та Китаю. Про це в інтерв'ю каналу NBC заявив Клей Ґаррісон, генерал-майор авіації Національної Гвардії США у штаті Каліфорнія.

"Ми готуємося до протидії рівним за силою противникам - Росії та Китаю. На озброєнні Росії знаходяться такі ж винищувачі", - заявив Ґаррісон вказуючи на український винищувач.

Як відомо, в Україні за участі американських ВПС проходять найбільшші за останні кілька років авіаційні навчання "Чисте небо". Як повідомляє 5-й канал, літальні апарати восьми країн НАТО разом з українськими авіаторами відпрацьовують взаємодію підрозділів. У навчаннях беруть участь американські винищувачі F-15с та F-16.

Су-27, наприклад, також перебувають на озброєнні Китаю та Росії

З українського боку у навчаннях беруть участь повітряні судна СУ-27, Міг-29, штурмовик Су-25, бомбардувальник СУ-24 та Л-39. Су-27, наприклад, також перебувають на озброєнні Китаю та Росії.

NBC Today також відзначили, що участь американських військових у навчаннях в Україні є частиною плану міністра оборони США Джима Маттіса щодо "підготовки до потенційного конфлікту з Росією, або Китаєм".

США надіслали на навчання близько 450 військових з баз у США та в Європі, повідомив речник Збройних сил США в Європі (USAFE). Біля 250 осіб візьме участь в навчаннях, включаючи пілотів та механіків, решта виконуватиме допоміжні ролі.

Ми допомагаємо їм захистити суверенітет та територіальну цілісність за допомогою наших програм військового співробітництва

Коментуючи навчання полковник Сухопутних військ США полковник Роберт Пітерс, голова Відділу з питань військового співробітництва при посольстві США в Україні заявив, що з 2014-го року військова співпраця між Україною та Америкою значно посилилася.

"Військова співпраця, це як великий корабель, який тримає курс. Міняється команда корабля, але курс лишається незмінним. Ми лишаємося послідовними і вже протягом 25 років маємо стабільні робочі відносини з Україною. Після 2014-го року, швидкість цієї співпраці зросла і тепер ми швидше рухаємося до спільних цілей", - цитує Пітерса видання Defense Blog.

​Предаставник Сухопутних військ США також заявив, що США поважають право України обрати курс на Захід.

"В рамках цього ми допомагаємо їм захистити суверенітет та територіальну цілісність за допомогою наших програм військового співробітництва", - заявив Пітерс.

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