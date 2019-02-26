Стажування доньки речника Кремля у Європарламенті нагадує про симпатії європейських крайніх правих до Росії

У Європейському парламенті заперечили, що донька пресс-секретаря російського президента Єлизавета Пескова, яка працює стажером у депутата, може мати доступ до конфіденційної інформації.

Речниця Європарламенту Марджорі ван ден Брук сказала агентству AFP, що не лише стажери та помічники, але й сам депутат Емерік Шопрад, про якого йдеться, “ніколи не мав доступу до конфіденційних документів”.

Проте коментатори й політики у Європі висловлюють застереження, як щодо аспектів безпеки так і щодо моральності працевлаштування у Брюсселі доньки Дмитра Пескова, який озвучує риторику Кремля.

У відповіді журналістам “Радіо Свобода”, які першими повідомили про стажування Єлизавети Пескової у Європарламенті, Депутат Емерік Шопрад наполягав, що 21-річна росіянка звичайна студентка, і що її стажування не відрізняється від того, на що мають право інші молоді люди.

Але факт її працевлаштування виглядає як ще одне підтвердження тісних зв’язків деяких крайніх правих європейських політиків з Москвою.

Шопрад заявляв про свою підтримку російської анексії Криму, називав критику політики Кремля на Заході “змовницькою русофобією”, а саму Росію проголошував “надією світу”.

Емерік Шопрад був обраний депутатом Європарламенту 2014 року у Франції від Національний фронт і був близьким радником лідера тієї крайньо-правої партії Марін Ле Пен з питань міжнародної політики.

Марін Ле Пен активно виступає за скасування санкцій ЄС, запроваджених щодо Росії, у зв’язку з захоплення Криму та російськими діями на сході України.

Ле Пен визнала, що 2014 року її партія отримала багатомільйонну позику у російському банку.

2015 року Шопрад вийшов з Національного фронту і тепер вважає себе незалежним, вступивши до парламентської групи “Європа свободи і прямої демократії”.

Ту групу очолює євродепутат від Великої Британії Найджел Фараж, колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства та активіст кампанії за припинення британського членства в ЄС.

Президент США Дональд Трамп неодноразово зустрічався і тепло відгукувався про Найджела Фаража, і навіть закликав призначити його британським послом у Сполучених Штатах.

Європейський Союз готується до виборів європарламенту у травні.

На тлі розслідування російського втручання у президентські вибори у США 2016 року у Європі висловлюють застереження про можливі намагання Росії впливати на виборчі процеси в ЄС.

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