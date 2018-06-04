Під час проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії, її влада та підконтрольні офіційній Москві ЗМІ можуть поширювати специфічну дезінформацію. Про це повідомляє сайт "Європейський союз проти дезінформації", який є частиною кампанії протидії прокремлівській дезінформації у Європі. Сайтом підготовано перелік із 5 специфічних тем, які у ході футбольних змагань може "проштовхувати" Кремль:

Наприклад, дослідники очікують, що Москва буде переконувати, що "спорт - поза політикою". Правда, вважають борці з пропагандою, полягає у тому, що Росія активно використовує різноманітні інструменти, щоб дискредитувати міжнародні агенції, які борються із використанням допінгу у спорті.

Як відомо, фінал Чемпіонату світу з футболу пройде у Росії всередині липня.

Передбачається, що Росія спробує переконати, що "міжнародна критика корупції, демократії та свободи ЗМІ у Росії перебільшені"

Також Москва буде твердити, що "визнає проблему із допінгом", але правда у тому, вважають дослідники, що всередині Росії критика систематичного використання допінгу у російському просторі подається як кампанія, спрямована проти цілої країни.

Передбачається, що Росія спробує переконати, що "міжнародна критика корупції, демократії та свободи ЗМІ у Росії перебільшені". У дійсності ж, як вважають у проекті "ЄС проти дезінформації", утиски ЗМІ, опозиції, ЛГБТ та корупція у Росії ретельно задокументовані.

Москва також буде наполягати, що "Захід упереджений до Росії", але, насправді, Москва часто змальовує міжнародні спортивні структури як маріонеток західних політичних структур - пишуть на сайті.

Там також попереджають, що багатомовне мовлення каналу RT керується Кремлем.

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