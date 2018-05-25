Через банки Естонії відмили 13 мільярдів доларів - поліція

Більше 13 мільярдів доларів (11 мільярдів євро) відмили через банки в Естонії за період з 2012 до 2016 року, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від поліції країни.

Естонія є членом ЄС і країну вразив скандал з відмиванням коштів, походженням з Росії, Молдови та Азербайджану через банківські рахунки нерезидентів, який також призвів до закриття кредиторів в Естонії та Латвії.

Служба фінансової розвідки Естонії зазначила, що на додаток до понад 6 мільярдів відмитих через естонські банки через схеми, виявлені державними інспекторами, ще 7,3 мільярда євро було переведено через естонські банки шляхом продажу російських акцій та облігацій.

«В 2012 році цінні папери з Росії на суму більше 7,3 мільярда євро пройшли через естонську фінансову систему. Надходження від продажу було переведено до десятків юрисдикцій на користь тисяч компаній в якості оплати за товари та послуги», - звітує Служба фінансової розвідки в своєму щорічному звіті.

Поліція Естонії попереджає, що більше спроб відмивання коштів очікується цього року, через закриття банків в Росії.

Латвійські посадовці попередили в четвер, що очікується зростання потоку коштів сумнівного та незаконного походження до інших країн ЄС, оскільки влада країн Балтії посилила нагляд за рахунками нерезидентів.

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