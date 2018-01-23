На Алясці через потужний землетрус оголошено евакуацію

Потужний землетрус магнітудою 7,9 балів вразив острів Кодіак, що на Алясці 23 січня. Острів знаходиться за 200 миль від Анкориджа, найбільшого міста Аляски.

Місцева влада видала попередження про можливе цунамі.

Однак, попередження відкликали, коли місто Кодіак, яке мало побачити першу хвилю десь за годину після землетрусу, не зафіксувало ознак прибуття цунамі.

Все ж посадовці вказали людям швидко прямувати до евакуаційних центрів і чекати на подальші вказівки. Губернатор Аляски Біл Вокер у Twitter закликав мешканців прислухатись до попереджень і переміщатись подалі від узбережжя, або на височину.

Інформаційний центр з землетрусів на Алясці заявив, що потужний підземний поштовх відчували декілька громад на Кенайському півострові та на півдні Аляски, однак, повідомлень про руйнування не надходило.

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