Через розмову з шахраєм міністр в Молдові йде у відставку

Міністр юстиції Молдови пішов у відставку в понеділок після того, як до преси потрапив запис телефонної розмови з 2015 року, в якій, він, як видається, говорить з особою згодом засудженою через «крадіжку століття» в країні.

Jurnal TV оприлюднив переговори між Александру Танасе та бізнесменом В'ячеславом Платоном, який зараз відбуває покарання за відмивання коштів та шахрайство, пов’язане зі зникненням 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови.

На записі, Платон питає Танасе, який на той час очолював Конституційний суд, чому не було прогресу у розслідуванні шахрайства.

Танасе відповідає: «у Молдові, які в Африці, немає поваги до законів».

Танасе не підтвердив і не заперечив справжність запису, але сказав, що він піде у відставку. Він також назвав оприлюднення запису політично мотивованим.

«Я хочу піти, адже я став ціллю кампанії з дискредитації», - сказав він.

Через це банківське шахрайство, втрати одного з трьох найбільших банків Молдови сягнули однієї восьмої ВВП.

Прем’єр-міністр Павел Філіп, який ще не прийняв відставки Танасе, захищає міністра: «Танасе є професіоналом своєї справи. За короткий час йому вдалось багато чого досягти, зокрема, почати судову реформу», - сказав він на засіданні уряду.

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